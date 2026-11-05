Trận cuối cùng của Ronaldo ở tuyển quốc gia, lại là trận chẳng ai muốn nhớ?

Ronaldo có màn trình diễn nhạt nhòa trong lần cuối cùng khoác áo tuyển quốc gia - Ảnh: GETTY IMAGES

Ngày 24-9, Ronaldo cùng tuyển Bồ Đào Nha tiếp đón Xứ Wales tại sân Jose Alvalade ở Lisbon, trong khuôn khổ UEFA Nations League.

Đây là sân nhà của Sporting CP, đội bóng đã đưa Ronaldo bước ra ánh sáng trước khi anh gia nhập Man United năm 2003.

Trước gần 48.000 khán giả, Ronaldo ra sân với chiếc băng đội trưởng quen thuộc. Bối cảnh đầy ý nghĩa, nhưng rồi lại hóa ra một trận đấu không hề suôn sẻ với siêu sao 41 tuổi, chẳng ai ngờ, đó chính là sự báo hiệu cho cuộc chia ly.

Ronaldo tung ra tổng cộng 7 cú sút nhưng không ghi được bàn thắng nào. Đáng tiếc nhất là tình huống bỏ lỡ cơ hội ở cự ly gần đầu hiệp hai. Ronaldo còn một lần đưa bóng vào lưới Xứ Wales nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Phút 67, HLV Jorge Jesus quyết định thay Ronaldo bằng Goncalo Ramos. Khi bảng điện tử hiện số áo 7, Ronaldo tháo băng đội trưởng và rời sân trong những tràng pháo tay vang dội từ khán đài.

Bồ Đào Nha thắng chung cuộc 1-0 nhờ bàn thắng của João Felix.

Dù Bồ Đào Nha thắng, đây lại là màn trình diễn đáng quên với cá nhân CR7. Anh chỉ được Sofascore chấm 6,1 điểm, tệ nhất trong đội hình đá chính của Bồ Đào Nha.

Trước trận gặp Xứ Wales, Ronaldo từng thừa nhận đã cân nhắc giải nghệ sau World Cup 2026, nhưng cuối cùng quyết định tiếp tục gắn bó với đội tuyển.

CR7 khẳng định chỉ dừng lại khi cảm thấy bản thân không còn đóng góp được gì, và cũng từng nói sẽ thông báo trước khi chơi trận cuối cùng.

Thế nhưng chỉ vài ngày sau trận gặp Xứ Wales, mọi chuyện thay đổi chóng mặt. Ngày 27-9, Ronaldo phải ngồi dự bị suốt trận gặp Na Uy. Sau đó, anh bất đồng với HLV Jorge Jesus về thời gian thi đấu và rời đội tuyển trước trận gặp Đan Mạch.

Ronaldo bị Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đình chỉ 30 ngày. Dù vậy, anh vẫn có tên trong danh sách sơ bộ chuẩn bị cho hai trận Nations League tháng 11.

Sofascore chấm điểm đội hình đá chính của Bồ Đào Nha trận gặp Xứ Wales - Ảnh: SOFASCORE

Đến ngày 5-11, Ronaldo bất ngờ thông báo ý định giã từ đội tuyển sau đợt tập trung tháng 11. Theo Reuters, Ronaldo cho biết sẽ trao lại chiếc áo số 7 sau đợt thi đấu này. Vì vậy, chưa thể khẳng định trận gặp Xứ Wales hôm 24-9 chắc chắn là lần ra sân cuối cùng của anh.

Bồ Đào Nha còn hai trận gặp Đan Mạch ngày 14-11 và Xứ Wales ngày 17-11. Khả năng Ronaldo được thi đấu trong những trận này vẫn chưa rõ ràng.

Nếu không thi đấu ở 2 trận này, Ronaldo sẽ khép lại sự nghiệp quốc tế với 234 trận và 146 bàn thắng. Khi đó, trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Xứ Wales tại sân Jose Alvalade sẽ là lần cuối cùng CR7 khoác trên mình màu áo đội tuyển.

Một huyền thoại bóng đá như Ronaldo tất nhiên không mong muốn ngày chia tay đội tuyển quốc gia lại là ngày nhạt nhòa đến vậy. Không loại trừ khả năng tuyển Bồ Đào Nha sẽ tổ chức trận đấu tri ân cho anh - như cách tuyển Argentina đã làm với Messi.

Vì vậy, vẫn còn khá sớm để khẳng định trận đấu nói trên là lần cuối cùng Ronaldo khoác áo tuyển Bồ Đào Nha.