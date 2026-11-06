Báo Bồ Đào Nha: Ronaldo giã từ đội tuyển vì không 'lật đổ' được HLV Jorge Jesus?

Ronaldo và HLV Jorge Jesus (phải) - Ảnh: REUTERS

Ngày 5-11, Ronaldo bất ngờ tuyên bố giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha, khép lại 23 năm cống hiến. Đằng sau quyết định này có thể là một câu chuyện phức tạp hơn nhiều, với một phần quan trọng thuộc về HLV Jorge Jesus.

Theo tiết lộ độc quyền của nhà báo Irene Palma trên A Bola, Ronaldo biết mình sẽ được HLV Jorge Jesus triệu tập vào danh sách công bố ngày 6-11, chuẩn bị cho hai trận gặp Đan Mạch và Xứ Wales tại UEFA Nations League.

Ronaldo không muốn trở lại tuyển khi còn HLV Jorge Jesus

Tuy nhiên, Ronaldo không muốn trở lại khi Jorge Jesus còn dẫn dắt đội tuyển. Vì vậy, anh quyết định tuyên bố giải nghệ trước khi danh sách được công bố.

Đáng chú ý, Ronaldo chỉ thông báo trước cho Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proenca, chứ không trao đổi với Jorge Jesus. Hai người đã không nói chuyện kể từ cuộc gặp ngày 30-9.

Theo A Bola, cả Jorge Jesus lẫn Pedro Proenca đều không muốn Ronaldo chia tay theo cách này, nhưng không thể thuyết phục anh thay đổi quyết định. CR7 muốn kết thúc sự nghiệp quốc tế với tư cách cầu thủ đá chính, thay vì chấp nhận vai trò dự bị.

Thực tế, ngay từ ngày 7-10, nhà báo kỳ cựu Jose Manuel Delgado của A Bola đã đưa ra một nhận định đáng chú ý: Ronaldo đang tìm cách làm suy yếu vị thế của Jorge Jesus.

Mâu thuẫn bắt nguồn từ trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 ngày 27-9. Ronaldo được yêu cầu khởi động nhưng cuối cùng không được sử dụng. Anh cho rằng Jorge Jesus đã thất hứa về thời gian thi đấu.

Sau cuộc gặp giữa hai người với sự tham gia của Chủ tịch Pedro Proenca, bất đồng vẫn không được giải quyết. Ngày 30-9, Ronaldo quyết định rời đội tuyển ngay trước trận gặp Đan Mạch.

Đến ngày 6-10, Ronaldo công bố bức thư dài, xin lỗi người hâm mộ và đồng đội, đồng thời cáo buộc Jorge Jesus hai lần không giữ lời hứa.

Phân tích thông điệp này, Jose Manuel Delgado cho rằng đó không đơn thuần là lời giải thích của Ronaldo.

Ông viết trên A Bola: "Trong bối cảnh này, thông cáo về cơ bản là một hành động mang tính chính trị, nhằm làm suy yếu Jorge Jesus".

Đặc biệt, cây bút này nhận xét Ronaldo đã khéo léo tránh chỉ trích Chủ tịch Pedro Proenca cùng các đồng đội, chỉ tập trung vào HLV trưởng.

Jorge Jesus là người chiến thắng

Điều đó đẩy FPF vào tình thế phải lựa chọn giữa ngôi sao lớn nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha và người đang dẫn dắt đội tuyển.

Nhà báo Delgado nhận định: "Đến đây, không còn giải pháp trung gian nào: hoặc Jesus, hoặc Ronaldo".

Theo ông, Chủ tịch Pedro Proença gần như không có lựa chọn nào khác ngoài việc đứng về phía Jorge Jesus để bảo vệ quyền lực của HLV trưởng.

Đây là nhận định của nhà báo trên tờ A Bola, chưa phải bằng chứng xác nhận Ronaldo đã tổ chức một kế hoạch nhằm buộc Jorge Jesus mất chức. Nhưng diễn biến sau đó phần nào củng cố nhận định của Delgado.

HLV Jorge Jesus đi từ quan hệ tốt đẹp đến thù địch với Ronaldo - Ảnh: REUTERS

Ngày 19-10, FPF công bố án đình chỉ Ronaldo 30 ngày cùng khoản tiền phạt 255 euro vì tự ý rời đội tuyển. Án phạt kết thúc trước đợt tập trung tháng 11, mở đường cho anh trở lại.

Về phía Jorge Jesus, ông vẫn giữ chức HLV trưởng và thậm chí chủ động chuẩn bị triệu tập Ronaldo. Thế nhưng khi cánh cửa trở lại mở ra, Ronaldo lại quyết định chia tay.

Ngày 5-11, Jorge Jesus lên tiếng trên Canal 11: "Tôi đã đề nghị cậu ấy tiếp tục, tiếp tục cùng tôi vì tôi cần cậu ấy ở bên cạnh. Nhưng tôi phải chấp nhận quyết định của cậu ấy".

Ông còn ca ngợi Ronaldo là biểu tượng của Bồ Đào Nha và cho biết đã cho treo một bức ảnh lớn của CR7 trong hội trường đội tuyển.

Như vậy, cuộc khủng hoảng kéo dài hơn một tháng khép lại với kết cục: Jorge Jesus tiếp tục dẫn dắt Bồ Đào Nha, còn Ronaldo quyết định ra đi.

Sau 234 trận và 146 bàn thắng, CR7 kết thúc sự nghiệp quốc tế bằng một cuộc chia tay nhiều tranh cãi, thay vì màn giã từ ấm áp, giàu cảm xúc mà người hâm mộ luôn mong đợi.