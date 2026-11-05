Người hâm mộ tri ân Ronaldo, vinh danh sự nghiệp lẫy lừng của anh

Ronaldo chính thức từ giã tuyển Bồ Đào Nha - Ảnh: REUTERS

Sau khi Ronaldo đăng video thông báo quyết định từ giã tuyển Bồ Đào Nha chiều 5-11, nhiều chia sẻ xúc động trên mạng xã hội của người hâm mộ bóng đá khắp nơi trên thế giới đã được gửi tới anh. Với những người yêu mến Ronaldo, lời chia tay đánh dấu chương đặc biệt của đội tuyển Bồ Đào Nha và bóng đá thế giới đã khép lại.

Một tài khoản thừa nhận trên báo Lance không biết diễn tả cảm xúc, rồi nhắn: “Tôi muốn anh chơi bóng mãi mãi”. Những bình luận khác bày tỏ tình yêu với Ronaldo, gọi anh là huyền thoại và cảm ơn những gì anh mang đến cho bóng đá Bồ Đào Nha.

Trên mạng xã hội X, tài khoản @UtdAlienn viết: “Bồ Đào Nha sẽ không có một Cristiano Ronaldo thứ hai”. Người này cho rằng tiền đạo sinh năm 1985 đã gánh vác giấc mơ của cả một đất nước và thay đổi lịch sử bóng đá quốc gia.

Một tài khoản khác, @GoatSesko, bày tỏ niềm hạnh phúc vì được sống trong thời đại Ronaldo thi đấu, đặc biệt là trong màu áo tuyển quốc gia.

Những lời nhắn cho thấy sự gắn bó của một bộ phận CĐV với người đã gắn với ký ức xem bóng đá của họ.

Các ngôi sao cũng tham gia tri ân Ronaldo. Theo UOL, Neymar bình luận “Huyền thoại”, kèm biểu tượng vỗ tay. Vinicius Junior gọi đàn anh là số 1 mãi mãi, còn Pepe gửi lời cảm ơn người đồng đội - Ronaldo.

CLB Man United và Juventus gửi lời chúc mừng sự nghiệp quốc tế của Ronaldo. Tài khoản chính thức World Cup của FIFA cũng đăng thông điệp cảm ơn anh.

Tại Bồ Đào Nha, liên đoàn bóng đá nước này cho biết muốn tổ chức một lễ tôn vinh xứng đáng, để CĐV có dịp cùng tri ân đội trưởng Ronaldo.

Ronaldo thông báo chia tay đội tuyển quốc gia sau 23 năm gắn bó, với 234 trận, 146 bàn thắng và ba danh hiệu cùng đội tuyển Bồ Đào Nha.

NÓNG: Ronaldo giã từ sự nghiệp quốc tế Hãng tin BBC (Anh) chiều 5-11 đưa tin, siêu sao người Bồ Đào Nha đã tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế, khép lại giấc mơ vô địch World Cup còn dang dở.



