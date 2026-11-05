Lời chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha xúc động của Cristiano Ronaldo

Ronaldo ăn mừng chức vô địch Euro 2016 - Ảnh: REUTERES

“Gửi tới toàn thể người dân Bồ Đào Nha.

Ngày tôi phải trao lại chiếc áo số 7 của đội tuyển quốc gia, chiếc áo thuộc về tất cả chúng ta, cuối cùng cũng đã đến.

Tôi chưa bao giờ nghĩ chiếc áo này chỉ thuộc về riêng mình. Nhưng trong suốt 23 năm qua, tôi đã có được vinh dự và trách nhiệm khoác lên mình chiếc áo số 7, chiến đấu vì nó và mang nó tới những sân vận động trên khắp thế giới.

Hôm nay, đã đến lúc tôi trao lại chiếc áo này cho thế hệ mai sau. Đây không phải là một quyết định dễ dàng, bởi có những quyết định không chỉ đưa ra bằng lý trí, mà còn bằng cả trái tim.

Tôi khép lại hành trình ở đội tuyển quốc gia, bắt đầu từ tháng 8-2003 - hành trình này đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi.

Khi ngoảnh đầu nhìn lại và nghĩ về tất cả những gì đã trải qua trong màu áo đội tuyển quốc gia, điều hiện lên trong tâm trí tôi không chỉ là những trận đấu, những bàn thắng, những kỷ lục hay những danh hiệu.

Tôi nhìn thấy những con người. Tôi nhìn thấy những người Bồ Đào Nha xa xứ, những người mà trong 90 phút bóng lăn, đã cảm thấy quê hương như gần mình hơn một chút.

Tôi nhìn thấy hàng triệu người dân Bồ Đào Nha mà tôi chưa từng có cơ hội gặp mặt, nhưng họ đã trở thành một phần cuộc đời tôi. Bởi suy cho cùng, bóng đá lớn lao hơn nhiều và không chỉ là một trận đấu. Bóng đá chính là con người.

Trong suốt sự nghiệp khoác áo đội tuyển quốc gia, tôi luôn nỗ lực vượt qua những giới hạn của bản thân. Tôi muốn chiến thắng, muốn trở thành người giỏi nhất, muốn viết nên lịch sử.

Tôi luôn đặt ra những yêu cầu khắt khe với chính mình. Tôi luôn khao khát nhiều hơn, luôn tin rằng chúng tôi có thể tiến xa hơn nữa. Và tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có cho màu áo tuyển quốc gia.

Đã có những buổi chiều, những đêm thi đấu hoàn hảo. Có những chiến thắng mà tôi sẽ không bao giờ quên. Nhưng cũng có những thất bại mà cho đến tận hôm nay, mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn thấy nhói lòng.

Tôi cũng từng mắc sai lầm, từng chịu đựng đau khổ. Cũng có những thời khắc tôi không thể mang đến cho người dân Bồ Đào Nha điều mà họ hằng mong mỏi.

Ronaldo nâng cúp vô địch Euro 2026 - Ảnh: REUTERS

Nhưng tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Và trên tất cả, tôi chưa một lần thôi tự hào vì được đại diện cho Bồ Đào Nha. Suốt những năm tháng ấy, tôi đã học được những điều rất giản dị.

Những bàn thắng rồi sẽ trôi vào quá khứ. Những chiếc cúp rồi sẽ nằm lại trong viện bảo tàng. Những kỷ lục rồi cũng sẽ có ngày bị xô đổ. Nhưng có một điều mà thời gian không bao giờ có thể xóa nhòa: vị trí mà chúng ta có được trong trái tim mọi người.

Nếu đã có một lần tôi khiến các bạn hạnh phúc, nếu đã có một bàn thắng của tôi khiến các bạn ôm chầm lấy một ai đó, tạm quên đi những muộn phiền trong cuộc sống, hay cảm thấy tự hào về đất nước chúng ta thì tất cả những gì tôi đã trải qua đều xứng đáng.

Người Bồ Đào Nha được định nghĩa như thế. Chúng ta cùng nhau chịu đựng những nỗi đau, cùng nhau đứng dậy và cùng nhau thắp lên niềm tin thêm một lần nữa.

Bồ Đào Nha sẽ luôn cần những người trẻ dám ước mơ, những cầu thủ không bao giờ bỏ cuộc, những thế hệ mới mang trong mình niềm tin rằng họ có thể chinh phục những đỉnh cao chưa ai từng chạm tới.

Một đất nước không ngừng sản sinh ra những người hùng mới cũng là một đất nước không bao giờ đánh mất niềm tin vào chính mình. Gửi tới những người đồng đội của tôi ở đội tuyển quốc gia, tôi muốn dành những lời đặc biệt.

Cảm ơn vì từng bước chạy, từng cái ôm, từng cuộc tranh luận và cả những khoảnh khắc lặng im trước khi bước ra sân cỏ. Cảm ơn vì mỗi chiến thắng chúng ta đã cùng nhau ăn mừng, và cả những thất bại đã khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn.

Tôi đã có vinh dự được làm đội trưởng của các bạn. Nhưng không một người đội trưởng nào có thể bước đi một mình. Và tất cả các bạn đều là một phần trong câu chuyện cuộc đời tôi.

Gửi tới tất cả các huấn luyện viên, những nhà quản lý, bác sĩ, chuyên gia vật lý trị liệu, nhân viên phụ trách trang phục, những người làm công tác hậu cần và biết bao con người đã đồng hành cùng tôi trong suốt những năm qua, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành.

Rất nhiều người trong số các bạn chưa bao giờ xuất hiện trong những bức ảnh lưu niệm. Nhưng nếu không có các bạn, sẽ chẳng có bất kỳ bức ảnh nào trong số ấy trở thành hiện thực.

Ronaldo nhường sân chơi lại cho thế hệ trẻ - Ảnh: REUTERS

Gửi tới gia đình tôi, cảm ơn vì đã cùng tôi chia sẻ giấc mơ này. Cảm ơn vì đã thấu hiểu những lần tôi vắng nhà, những hy sinh thầm lặng và cả những khoảnh khắc mà tôi dành cho đội tuyển quốc gia đã chiếm lấy phần thời gian vốn thuộc về gia đình.

Tôi có thể đi xa đến như hôm nay là bởi chúng ta đã luôn nắm chặt tay nhau.

Và gửi tới người dân Bồ Đào Nha, tất cả những người Bồ Đào Nha đang sinh sống ở khắp nơi trên thế giới, tôi muốn nói với các bạn một điều cuối cùng. Có một hình ảnh mà tôi sẽ mãi mang theo bên mình. Đó là khoảnh khắc Quốc ca bắt đầu vang lên.

Tôi nhìn quanh, nhìn những người đồng đội, nhìn lên khán đài. Tôi nhìn thấy những đứa trẻ, những người mẹ, người cha, những ông bà. Tôi nhìn thấy những người Bồ Đào Nha đã vượt qua những chặng đường rất xa chỉ để có mặt ở đó.

Và trong những phút giây ấy, mọi khác biệt giữa chúng ta đều tan biến. Không còn những màu áo. Không còn giai cấp. Không còn nghề nghiệp. Không còn những quan điểm khác biệt.

Chỉ còn duy nhất một tình yêu: Bồ Đào Nha. Tôi sẽ mang theo cảm xúc ấy đến hết cuộc đời. Hôm nay, hành trình của tôi trên sân cỏ trong màu áo đội tuyển quốc gia chính thức khép lại.

Tôi ra đi với tư thế ngẩng cao đầu, tự hào về chặng đường mình đã đi qua và mãn nguyện khi biết rằng bản thân đã cống hiến tất cả những gì có thể cho Bồ Đào Nha.

Nhưng tôi sẽ không bao giờ ngừng là một người trong số các bạn. Tôi sẽ tiếp tục cùng các bạn trải qua những phút giây lo âu, vỡ òa trong cảm xúc và ăn mừng mỗi chiến thắng của Bồ Đào Nha bằng cả trái tim mình.

Tôi đã dành cả cuộc đời để phấn đấu trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng hôm nay, tôi nhận ra rằng chiến thắng vĩ đại nhất của mình chính là được xứng đáng khoác áo đội tuyển của đất nước tuyệt vời nhất thế giới.

Cảm ơn vì 23 năm qua. Cảm ơn vì đã luôn tin tưởng tôi.

Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội sống trọn với giấc mơ bắt đầu từ khi tôi chỉ là một cậu bé trên đảo Madeira, mải miết chạy theo trái bóng. Chiếc áo số 7 sẽ ở lại. Nhưng niềm tự hào vì từng được khoác lên mình chiếc áo ấy sẽ mãi mãi thuộc về tôi.

Bồ Đào Nha sẽ mãi ở trong tim tôi.

Xin chào và hẹn gặp lại. Cristiano Ronaldo”.