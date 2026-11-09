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Việt Nam bất ngờ nhận lợi thế trước đối thủ mạnh nhất ở World Cup U17

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HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

U17 Bỉ - đối thủ mạnh nhất của Việt Nam tại vòng bảng World Cup U17 2026 sẽ thiếu nhiều trụ cột trên hành trình tham dự giải đấu, khi CLB chủ quản Anderlecht quyết định không nhả quân.

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Đối thủ của U17 Việt Nam vắng nhiều trụ cột tại World Cup U17 - Ảnh: WALFOOT

Theo báo Voetbalkrant, bốn cầu thủ không được Anderlecht cho phép dự giải gồm Jayden Onia Seke, Joshua Nga Kana, Noa Ojea và Noah Kalonji. Đây là tổn thất đáng chú ý của U17 Bỉ, đội sẽ gặp Việt Nam trong trận ra quân ngày 20-11.

Danh sách 21 cầu thủ được HLV Sven Vermant công bố dự World Cup U17 chỉ có hai đại diện Anderlecht là thủ môn Mattis Seghers và tiền đạo Ilyas Benktib. 

Trong nhóm vắng mặt, Onia Seke là cái tên nổi bật. Cầu thủ chạy cánh 17 tuổi vừa được FIFA chọn làm gương mặt đáng xem nhất của U17 Bỉ tại giải. FIFA đánh giá cao tốc độ, kỹ thuật và đóng góp của anh trong hành trình giành ngôi á quân U17 châu Âu năm nay.

Hồ sơ của Liên đoàn Bóng đá Bỉ ghi nhận Onia Seke có bốn bàn sau 11 trận cho U17. Anh từng ghi bàn trong chiến thắng 2-1 trước Pháp ở bán kết giải châu Âu, rồi thi đấu 83 phút ở trận chung kết gặp Ý. 

Quyết định giữ quân của Anderlecht xuất phát từ nhu cầu ở cả hai đội bóng. Onia Seke đang được sử dụng tại đội một, còn Nga Kana, Ojea và Kalonji được giữ lại để giúp RSCA Futures đua trụ hạng ở giải hạng nhì Bỉ.

Theo FootNews ngày 5-11, ba cầu thủ này đều được sử dụng trong trận thắng Lierse 1-0, giúp Futures giành chiến thắng đầu tiên của mùa giải. 

Vụ việc khiến quan hệ giữa Anderlecht và liên đoàn Bỉ căng thẳng. VoetbalBelgië dẫn báo Het Laatste Nieuws cho biết phía liên đoàn đặc biệt không hài lòng khi CLB giữ cả những cầu thủ chưa thường xuyên thi đấu cho đội một, trong khi các đội bóng khác sẵn sàng nhả quân.

Theo báo chí Bỉ, Anderlecht không bị bắt buộc phải cho cầu thủ tham dự vì giải nằm ngoài lịch thi đấu quốc tế bắt buộc nhả quân.

Dù vậy, U17 Bỉ vẫn còn những tài năng như Xander Dierckx của Antwerp hay Jelle Driessen của Genk. Với vị thế á quân châu Âu, đội bóng này vẫn là thử thách lớn đối với thầy trò HLV Cristiano Roland.

World Cup U17 2026 diễn ra tại Qatar từ ngày 19-11 đến 13-12, với 48 đội chia thành 12 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào vòng 32 đội.

Việt Nam lần đầu góp mặt, nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali. Lịch thi đấu của Việt Nam lần lượt là gặp Bỉ lúc 20h ngày 20-11, New Zealand lúc 22h30 ngày 23-11 và Mali lúc 20h ngày 26-11, theo giờ Việt Nam.

Việt Nam bất ngờ nhận lợi thế trước đối thủ mạnh nhất ở World Cup U17 - Ảnh 3.Một cầu thủ Việt Nam được FIFA chọn là gương mặt đáng xem của World Cup U17

Chu Ngọc Nguyễn Lực được FIFA chọn là cầu thủ đáng chú ý của U17 Việt Nam, trước vòng chung kết World Cup U17 năm 2026 tại Qatar.

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    Chủ đề: Bỉ World Cup U17 U17 Việt Nam Anderlecht

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