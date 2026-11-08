Xuất hiện cú sụp đổ, mất chức vô địch khó tin nhất lịch sử bóng đá Trung Quốc

Cầu thủ của Chengdu Rongcheng thẫn thờ sau khi mất chức vô địch Trung Quốc theo kịch bản không thể tưởng tượng nổi - Ảnh: IFENG

Chiều 8-11, Chengdu Rongcheng thua Shandong Taishan 2-3 ở vòng cuối Giải vô địch Trung Quốc (Chinese Super League) 2026. Cùng lúc, Dalian Yingbo thắng Tianjin Jinmen Tiger 3-1 để giành chức vô địch.

Cú sốc ở Giải vô địch Trung Quốc

Hai đội cùng kết thúc mùa giải với 52 điểm, nhưng Dalian xếp trên nhờ thành tích đối đầu. Họ thắng Chengdu trong cả hai lần gặp nhau, hoàn tất cuộc lật đổ tưởng chừng bất khả thi.

Sau vòng 25, Chengdu có 51 điểm, bỏ xa Dalian tới 14 điểm khi mùa giải chỉ còn 5 vòng. Nghĩa là trong 15 điểm tối đa còn lại, Chengdu chỉ cần kiếm thêm 2 điểm để chắc chắn vô địch.

Thế nhưng, đội bóng của HLV John Aloisi chỉ giành đúng 1 điểm. Họ hòa Henan rồi liên tiếp thua Tianjin, Shanghai Port, Dalian và Shandong. Ngược lại, Dalian thắng toàn bộ 5 trận cuối, xóa sạch khoảng cách.

Đáng kinh ngạc hơn, sau trận hòa Henan, Chengdu vẫn hơn Dalian 12 điểm khi còn bốn vòng. Chỉ cần hòa bất kỳ một trận nào trong số đó, họ sẽ đăng quang. Nhưng cả 4 cơ hội đều trôi qua.

Ở vòng áp chót, hơn 40.000 khán giả đến sân nhà Chengdu chờ chứng kiến lễ đăng quang. Felipe có cơ hội đưa đội chủ nhà vượt lên từ chấm phạt đền phút 37, nhưng bị thủ môn Liu Weiguo cản phá. Đến phút 66, Mamadou ghi bàn duy nhất giúp Dalian thắng 1-0, kéo cuộc đua sang vòng cuối.

HLV John Aloisi của Chengdu an ủi ngoại binh khi anh bật khóc - Ảnh: IFENG



Chengdu vẫn nắm quyền tự quyết, nhưng chuyến làm khách trước Shandong nhanh chóng trở thành ác mộng. Li Xiaoheng và Guilherme Madruga ghi bàn ở phút 15 và 23, khiến đội khách bị dẫn 0-2.

Felipe rút ngắn tỉ số phút 38, song Cryzan lại giúp Shandong tái lập cách biệt hai bàn trong hiệp hai. Phút 79, Wellington Silva ghi bàn đưa tỉ số xuống 2-3, thắp lại hy vọng cho Chengdu. Tuy nhiên, bàn gỡ quyết định không xuất hiện.

Ở trận đấu cùng giờ, Dalian cũng trải qua những phút hồi hộp khi bị Tianjin gỡ hòa 1-1 đầu hiệp hai. Nếu kết quả ấy giữ nguyên, Chengdu vẫn vô địch dù thua.

Nhưng Liao Jintao đưa Dalian dẫn lại khoảng phút 70, trước khi Huang Shan ấn định chiến thắng 3-1 trong thời gian bù giờ. Chiếc cúp chính thức tuột khỏi tay Chengdu.

Khó tin nhất thế giới

Xét khoảng cách điểm cùng số vòng còn lại, đây có thể xem là ứng viên cho cú đánh mất chức vô địch khó tin nhất trong hệ thống các giải vô địch quốc gia.

Trường hợp gần nhất để so sánh là Ajax mùa 2024-2025. Đội bóng Hà Lan hơn PSV chín điểm khi còn năm vòng, được mô hình Opta đánh giá có 99,3% khả năng vô địch, nhưng cuối cùng vẫn mất cúp.

Toàn đội Chengdu đau đớn sau trận - Ảnh: IFENG

Nếu trường hợp của Ajax có 99,3% khả năng vô địch, thì với Chengdu, con số tương ứng của họ có lẽ vào khoảng 99,999%.

Theo Opta, trước trường hợp Ajax, chưa đội nào trong lịch sử sáu giải hàng đầu châu Âu đánh mất lợi thế chín điểm khi còn năm trận. Chengdu vừa để mất tới 14 điểm trong cùng số vòng.

Những cú sẩy chân kinh điển khác gồm Newcastle đánh mất lợi thế 12 điểm mùa 1995-1996 và Man United mất ngôi vô địch mùa 2011-2012 dù hơn Man City tám điểm khi còn sáu trận.

Nhưng tất cả những cú sẩy chân kể trên đều không thể so sánh với cơn địa chấn mà Chengdu Rongcheng - Dalian Yingbo vừa cùng nhau tạo nên. Làng bóng đá vừa được chứng kiến một cú sụp đổ mà xác suất xảy ra tưởng chừng chỉ tồn tại về mặt số học.

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