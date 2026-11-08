Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Xuất hiện cú sụp đổ, mất chức vô địch khó tin nhất lịch sử bóng đá Trung Quốc

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Hơn đối thủ tới 14 điểm khi chỉ còn 5 vòng, CLB nổi danh Chengdu Rongcheng vẫn đánh mất chức vô địch Trung Quốc sau chuỗi trận sụp đổ không tưởng.

- Ảnh 1.

Cầu thủ của Chengdu Rongcheng thẫn thờ sau khi mất chức vô địch Trung Quốc theo kịch bản không thể tưởng tượng nổi - Ảnh: IFENG

Chiều 8-11, Chengdu Rongcheng thua Shandong Taishan 2-3 ở vòng cuối Giải vô địch Trung Quốc (Chinese Super League) 2026. Cùng lúc, Dalian Yingbo thắng Tianjin Jinmen Tiger 3-1 để giành chức vô địch.

Cú sốc ở Giải vô địch Trung Quốc

Hai đội cùng kết thúc mùa giải với 52 điểm, nhưng Dalian xếp trên nhờ thành tích đối đầu. Họ thắng Chengdu trong cả hai lần gặp nhau, hoàn tất cuộc lật đổ tưởng chừng bất khả thi.

Sau vòng 25, Chengdu có 51 điểm, bỏ xa Dalian tới 14 điểm khi mùa giải chỉ còn 5 vòng. Nghĩa là trong 15 điểm tối đa còn lại, Chengdu chỉ cần kiếm thêm 2 điểm để chắc chắn vô địch.

Thế nhưng, đội bóng của HLV John Aloisi chỉ giành đúng 1 điểm. Họ hòa Henan rồi liên tiếp thua Tianjin, Shanghai Port, Dalian và Shandong. Ngược lại, Dalian thắng toàn bộ 5 trận cuối, xóa sạch khoảng cách.

Đáng kinh ngạc hơn, sau trận hòa Henan, Chengdu vẫn hơn Dalian 12 điểm khi còn bốn vòng. Chỉ cần hòa bất kỳ một trận nào trong số đó, họ sẽ đăng quang. Nhưng cả 4 cơ hội đều trôi qua.

Ở vòng áp chót, hơn 40.000 khán giả đến sân nhà Chengdu chờ chứng kiến lễ đăng quang. Felipe có cơ hội đưa đội chủ nhà vượt lên từ chấm phạt đền phút 37, nhưng bị thủ môn Liu Weiguo cản phá. Đến phút 66, Mamadou ghi bàn duy nhất giúp Dalian thắng 1-0, kéo cuộc đua sang vòng cuối.

Đội bóng Trung Quốc tạo nên cú sụp đổ, mất chức vô địch khó tin nhất lịch sử bóng đá - Ảnh 1.

HLV John Aloisi của Chengdu an ủi ngoại binh khi anh bật khóc - Ảnh: IFENG

Chengdu vẫn nắm quyền tự quyết, nhưng chuyến làm khách trước Shandong nhanh chóng trở thành ác mộng. Li Xiaoheng và Guilherme Madruga ghi bàn ở phút 15 và 23, khiến đội khách bị dẫn 0-2.

Felipe rút ngắn tỉ số phút 38, song Cryzan lại giúp Shandong tái lập cách biệt hai bàn trong hiệp hai. Phút 79, Wellington Silva ghi bàn đưa tỉ số xuống 2-3, thắp lại hy vọng cho Chengdu. Tuy nhiên, bàn gỡ quyết định không xuất hiện.

Ở trận đấu cùng giờ, Dalian cũng trải qua những phút hồi hộp khi bị Tianjin gỡ hòa 1-1 đầu hiệp hai. Nếu kết quả ấy giữ nguyên, Chengdu vẫn vô địch dù thua.

Nhưng Liao Jintao đưa Dalian dẫn lại khoảng phút 70, trước khi Huang Shan ấn định chiến thắng 3-1 trong thời gian bù giờ. Chiếc cúp chính thức tuột khỏi tay Chengdu.

Khó tin nhất thế giới

Xét khoảng cách điểm cùng số vòng còn lại, đây có thể xem là ứng viên cho cú đánh mất chức vô địch khó tin nhất trong hệ thống các giải vô địch quốc gia.

Trường hợp gần nhất để so sánh là Ajax mùa 2024-2025. Đội bóng Hà Lan hơn PSV chín điểm khi còn năm vòng, được mô hình Opta đánh giá có 99,3% khả năng vô địch, nhưng cuối cùng vẫn mất cúp.

Đội bóng Trung Quốc tạo nên cú sụp đổ, mất chức vô địch khó tin nhất lịch sử bóng đá - Ảnh 2.

Toàn đội Chengdu đau đớn sau trận - Ảnh: IFENG

Nếu trường hợp của Ajax có 99,3% khả năng vô địch, thì với Chengdu, con số tương ứng của họ có lẽ vào khoảng 99,999%.

Theo Opta, trước trường hợp Ajax, chưa đội nào trong lịch sử sáu giải hàng đầu châu Âu đánh mất lợi thế chín điểm khi còn năm trận. Chengdu vừa để mất tới 14 điểm trong cùng số vòng.

Những cú sẩy chân kinh điển khác gồm Newcastle đánh mất lợi thế 12 điểm mùa 1995-1996 và Man United mất ngôi vô địch mùa 2011-2012 dù hơn Man City tám điểm khi còn sáu trận.

Nhưng tất cả những cú sẩy chân kể trên đều không thể so sánh với cơn địa chấn mà Chengdu Rongcheng - Dalian Yingbo vừa cùng nhau tạo nên. Làng bóng đá vừa được chứng kiến một cú sụp đổ mà xác suất xảy ra tưởng chừng chỉ tồn tại về mặt số học.

Xuất hiện cú sụp đổ, mất chức vô địch khó tin nhất lịch sử bóng đá ở Trung Quốc - Ảnh 5.Tuyển nữ U17 Triều Tiên đè bẹp Brazil với tỉ số khó tin

Tuyển nữ U17 Triều Tiên thắng U17 nữ Brazil 6-0 trong trận tranh hạng ba World Cup 2026, khép lại giải đấu bằng kỷ lục ghi bàn đáng nể.


Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bóng đá Chengdu Rongcheng sảy chân vô địch sốc

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất