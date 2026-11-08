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Trung Quốc tiếp tục 'cấm sóng' Mbappe, ra thông báo khiến Real Madrid lo lắng

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Cuối tuần này, Trung Quốc vẫn tiếp tục ngừng phát sóng các trận đấu của Real Madrid. Thêm vào đó, đại sứ Trung Quốc cũng đưa ra tuyên bố cho thấy cuộc tẩy chay Mbappe chưa thể sớm kết thúc.

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Mbappe tiếp tục hứng chịu làn sóng tẩy chay từ Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Theo báo Pháp So Foot, trận Valencia - Real Madrid diễn ra ở vòng 12 La Liga sáng nay không được nền tảng Migu Video Sports phát sóng tại Trung Quốc, một hệ quả bắt nguồn từ vụ việc của Mbappe. 

Đây là trận đấu tiếp theo của Real Madrid bị ảnh hưởng bởi làn sóng tẩy chay ngôi sao người Pháp, sau khi anh đưa ra những phát biểu gây tranh cãi về đại lục.

Trước đó, nền tảng thuộc Tập đoàn China Mobile cũng không phát trận Real Madrid thắng Racing Santander 3-0 hôm 1-11, dù vẫn truyền hình chín trận đấu khác tại La Liga.

Hãng thông tấn Tây Ban Nha EFE còn xác nhận Migu đã gỡ những video tổng hợp và bản phát lại các trận đấu cũ của Real Madrid, trong khi dữ liệu những đội bóng khác vẫn được giữ nguyên.

Ở một diễn biến khác, truyền hình nhà nước CCTV đã đình chỉ phát sóng toàn bộ La Liga sau vụ Mbappe. Đến sáng ngày 8-11, chưa có thông báo xác nhận thời điểm giải đấu được đưa trở lại màn ảnh Trung Quốc.

Điều này khiến Real Madrid tiếp tục chịu ảnh hưởng thương mại, dù những lời xin lỗi đã được gửi đi từ nhiều ngày trước.

Đáng chú ý, đại sứ Trung Quốc tại Tây Ban Nha, ông Yao Jing (Diêu Kính) đã trực tiếp lên tiếng về cuộc khủng hoảng.

Trả lời hãng thông tấn EFE bên lề một sự kiện tại Đại học Salamanca, ông Yao xác nhận đã có liên lạc với La Liga, Real Madrid cùng những tổ chức khác của Tây Ban Nha để giải quyết tranh cãi.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao này nhấn mạnh: "Hiện không có đàm phán, nhưng có những cuộc trao đổi dựa trên sự thấu hiểu lẫn nhau".

Ông giải thích: "Sự việc đáng tiếc này đã làm tổn thương tình cảm của nhiều người dân Trung Quốc, những người cần thời gian để tiếp nhận tình hình hiện tại".

Đặc biệt, tùy viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Tây Ban Nha Xie Tianyu (Tạ Thiên Vũ) cũng khẳng định người dân Trung Quốc cần thêm thời gian.

"Đây không phải vấn đề dễ dàng đối với người dân Trung Quốc. Real Madrid vốn là một câu lạc bộ có rất nhiều người hâm mộ và nhận được nhiều tình cảm tại Trung Quốc", ông nói.

Những phát biểu này cho thấy Trung Quốc vẫn duy trì liên lạc với bóng đá Tây Ban Nha, nhưng chưa đưa ra thời hạn cụ thể để chấm dứt các biện pháp hạn chế.

Trước đó, chủ tịch La Liga Javier Tebas đã gặp đại sứ Yao Jing và tuyên bố sẵn sàng trực tiếp sang Trung Quốc tìm cách tháo gỡ khủng hoảng.

Dù vậy, phía Trung Quốc đến nay vẫn chưa đưa ra yêu cầu chính thức nào để "bỏ qua" cho Mbappe. Không chỉ vậy, các nhãn hàng và người hâm mộ đại lục còn lập một chiến dịch tẩy chay mạnh mẽ nhắm vào Mbappe. 

Ít nhất 3 nhà tài trợ Trung Quốc đã ngừng hợp tác với siêu sao người Pháp, còn một số nhà tài trợ quốc tế khác của Mbappe cũng đang chịu sức ép nặng nề từ làn sóng tẩy chay của người dân đại lục.

Trung Quốc tiếp tục 'cấm sóng' Mbappe, ra thông báo khiến Real Madrid lo lắng - Ảnh 3.Trung Quốc bắt đầu chiến dịch 'rút thẻ đỏ Mbappe' khỏi các nền tảng truyền thông

Không chỉ ngừng phát sóng những trận đấu của Real Madrid, một số nền tảng truyền thông Trung Quốc còn xóa các video cũ có liên quan đến Kylian Mbappe.

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    Chủ đề: Tây Ban Nha La Liga Real Madrid Trung Quốc tẩy chay

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