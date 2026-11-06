Vụ tẩy chay Mbappe: Nhiều cổ động viên Trung Quốc khẳng định vẫn 'theo' Real Madrid

Mbappe (giữa) tạo ra làn sóng tranh cãi ở Trung Quốc - Ảnh: GETTY IMAGES

Thậm chí, có một số tài khoản Trung Quốc tuyên bố trước đây không quan tâm Real Madrid, nhưng nay quyết định ủng hộ đội bóng Tây Ban Nha, từ sau làn sóng tẩy chay Mbappe.

Có thể không thích Mbappe, nhưng không tẩy chay Real Madrid

Theo Hãng thông tấn Tây Ban Nha EFE, một số phản ứng bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội Weibo những ngày qua.

Bên cạnh những lời chỉ trích, không ít người hâm mộ vẫn chúc mừng chiến thắng của Real Madrid, bất chấp tranh cãi liên quan đến Mbappe.

Một người bình luận đầy mỉa mai: "Chẳng ai quan tâm cả". Tuy nhiên, một tài khoản khác lại tuyên bố: "Trước đây tôi chưa từng quan tâm đến Real Madrid, nhưng giờ tôi bắt đầu theo dõi và ủng hộ đội bóng".

Đây là phản ứng khá bất ngờ, trong bối cảnh Real Madrid đang chịu sức ép lớn từ dư luận Trung Quốc.

EFE cho biết nền tảng Migu đã ngừng phát sóng các trận Real Madrid, đồng thời gỡ những video tổng hợp và bản phát lại của đội bóng ở các vòng La Liga trước đó. Truyền hình nhà nước CCTV cũng loại La Liga khỏi danh mục giải đấu trên website thể thao.

Thế nhưng những động thái mạnh tay này không nhận được sự đồng tình tuyệt đối. Một bộ phận CĐV vẫn muốn tiếp tục theo dõi đội bóng yêu thích, bất kể tranh cãi ngoài sân cỏ.

Trên diễn đàn bóng đá Hupu, cuộc thảo luận trong cộng đồng CĐV Real Madrid cũng cho thấy những quan điểm khác nhau.

Một thành viên đặt vấn đề rằng chỉ một ngày trước khi vụ bê bối bùng nổ, người hâm mộ còn ăn mừng màn trình diễn xuất sắc của Mbappe trước Barcelona. Thế nhưng ngay sau đó, họ phải đối diện với câu hỏi có nên tiếp tục ủng hộ thần tượng.

Người này mô tả ba nhóm phản ứng: tiếp tục xem bóng đá nhưng ngừng theo dõi Mbappe trên mạng xã hội; hoàn toàn quay lưng với cầu thủ; hoặc chấp nhận lời xin lỗi và chờ đợi những hành động tiếp theo.

Riêng bản thân người đăng bài lựa chọn tiếp tục xem Real Madrid, dù thừa nhận không còn có thể ủng hộ Mbappe một cách vô điều kiện.

Dĩ nhiên, nhiều thành viên khác vẫn giữ thái độ cứng rắn, yêu cầu Real Madrid phải có biện pháp xử lý cầu thủ người Pháp.

Nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi về vụ Mbappe

Một diễn biến đáng chú ý khác là không ít cư dân mạng Trung Quốc bắt đầu tìm hiểu chính xác Mbappe đã nói gì.

Nhiều người dùng Weibo và Douyin liên tục đặt câu hỏi về nội dung phát biểu khiến Mbappe bị chỉ trích dữ dội.

Nguyên nhân xuất phát từ việc nhiều cơ quan truyền thông Trung Quốc lên án cầu thủ nhưng không công bố nguyên văn phát biểu gây tranh cãi.

Nhiều CĐV Trung Quốc muốn biết tường tận vụ việc Mbappe - Ảnh: GETTY IMAGES

Trang bóng đá Dongqiudi thậm chí tuyên bố không dịch lời nói của Mbappe vì cho rằng nội dung này "gây tổn thương" đến người dân Trung Quốc.

Việc nhiều người muốn tìm hiểu nguyên văn phát biểu không đồng nghĩa họ bỏ qua cho Mbappe, mà muốn biết tường tận vụ việc, cũng như câu phát biểu gây tranh cãi.

Trước đó, vụ việc khiến các doanh nghiệp Trung Quốc như Dongpeng Beverage, Mengniu Dairy và Milkground chấm dứt hợp tác với tiền đạo Real Madrid. Một số thương hiệu quốc tế cũng gỡ những nội dung quảng bá liên quan đến anh tại thị trường này.

Mbappe, Real Madrid và La Liga sau đó đều lên tiếng xin lỗi, nhưng các biện pháp hạn chế truyền hình vẫn tiếp diễn.

Ngày 31-10, HLV Jose Mourinho của Real Madrid cho rằng cả CLB lẫn Mbappe đã phản ứng có trách nhiệm và vụ việc nên được khép lại.

Dù vậy, làn sóng phản đối tại Trung Quốc chưa chấm dứt. Những ý kiến bênh vực Real Madrid hay muốn đánh giá lại sự việc cũng chưa đủ chứng minh đa số CĐV đã thay đổi quan điểm.

Cuộc khủng hoảng bắt đầu từ ngày 26-10, sau khi Mbappe đưa ra lời nói đùa gây tranh cãi về Trung Quốc. Ngày 27-10, hàng loạt doanh nghiệp Trung Quốc như Dongpeng Beverage, Mengniu Dairy và Milkground tuyên bố chấm dứt hợp tác với tiền đạo Real Madrid.