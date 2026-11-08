Bóng đá Triều Tiên lại chứng tỏ sức mạnh đáng nể

Bóng đá nữ Triều Tiên tiếp tục ghi dấu ấn - Ảnh: AFC

Ngày 7-11, CLB Naegohyang của Triều Tiên tiếp tục khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 1-0 trước INAC Kobe Leonessa (Nhật Bản) ở lượt trận cuối bảng A, AFC Champions League nữ 2026-2027.

Jong Kum trở thành người hùng của đại diện Triều Tiên với bàn thắng duy nhất đầu hiệp hai, giúp đội nhà đánh bại đối thủ được đánh giá rất cao đến từ một trong những nền bóng đá nữ hàng đầu châu Á.

Chiến thắng này giúp Naegohyang kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng cả ba trận, giành 9 điểm tuyệt đối, ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới một lần.

Trước đó, Naegohyang đã thể hiện sức mạnh tấn công đáng sợ khi lần lượt đè bẹp Ayeyawady của Myanmar 7-0 ngày 1-11 và Bam Khatoon của Iran 6-1 ngày 4-11.

Đặc biệt, trong trận gặp Bam Khatoon, đại diện Triều Tiên dẫn trước 2-0 sau hiệp một, trước khi ghi thêm bốn bàn trong hiệp hai.

Những chiến thắng liên tiếp đưa Naegohyang vào tứ kết với tư cách đội nhất bảng A. Đáng chú ý, INAC Kobe Leonessa cũng giành quyền đi tiếp nhưng phải chấp nhận vị trí nhì bảng.

Naegohyang hiện là đương kim vô địch AFC Champions League nữ. Ở mùa giải 2025-2026, họ từng đánh bại CLB nữ TP.HCM 3-0 tại tứ kết, thắng Suwon FC của Hàn Quốc 2-1 ở bán kết, trước khi hạ Tokyo Verdy Beleza của Nhật Bản 1-0 trong trận chung kết ngay trên đất Hàn Quốc.

Thành tích ấy giúp Naegohyang trở thành CLB nữ Triều Tiên đầu tiên đăng quang ở đấu trường danh giá nhất châu Á cấp CLB.

Điều đáng nói là mùa này, bóng đá Triều Tiên không chỉ có Naegohyang gây ấn tượng. Đại diện còn lại là CLB 4.25 cũng đang thể hiện phong độ hết sức đáng gờm tại bảng B, tổ chức ở Ấn Độ.

Ngay trận ra quân ngày 1-11, 4.25 đã đánh bại Hwacheon KSPO của Hàn Quốc 2-1 bằng bàn thắng quyết định ở cuối trận.

Đến ngày 4-11, đội bóng Triều Tiên tiếp tục tạo nên chiến thắng đậm nhất bảng B tính đến thời điểm đó khi đè bẹp CLB nữ TP.HCM 6-0.

Đoàn quân của HLV Kim Kwang Min qua đó giành 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, ghi tám bàn, chỉ thủng lưới một lần và sớm đoạt vé vào tứ kết mà không cần chờ kết quả lượt cuối.

Như vậy, chỉ sau năm trận vòng bảng đầu tiên của hai đại diện Triều Tiên tại giải năm nay, họ đã toàn thắng, ghi tổng cộng 22 bàn và chỉ nhận hai bàn thua.

Trong số những bại tướng của các đội bóng Triều Tiên có đại diện của Nhật Bản và Hàn Quốc, hai nền bóng đá mạnh nhất châu lục.

Việc cả Naegohyang lẫn 4.25 đều sớm vượt qua vòng bảng cho thấy sức mạnh đáng kể của bóng đá nữ Triều Tiên không chỉ nằm ở cấp độ đội tuyển, mà còn được thể hiện rõ rệt ở đấu trường CLB.

Với phong độ hiện tại, hai đại diện Triều Tiên đang nổi lên như những ứng viên đáng chú ý trong cuộc đua giành chức vô địch AFC Champions League nữ 2026-2027.