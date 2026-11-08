Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Bóng đá Triều Tiên lại chứng tỏ sức mạnh đáng nể

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Hai CLB nữ của Triều Tiên đang gây ấn tượng mạnh tại AFC Women's Champions League 2026-2027 khi liên tiếp đánh bại các đối thủ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran và Việt Nam.

- Ảnh 1.

Bóng đá nữ Triều Tiên tiếp tục ghi dấu ấn - Ảnh: AFC

Ngày 7-11, CLB Naegohyang của Triều Tiên tiếp tục khẳng định sức mạnh bằng chiến thắng 1-0 trước INAC Kobe Leonessa (Nhật Bản) ở lượt trận cuối bảng A, AFC Champions League nữ 2026-2027.

Jong Kum trở thành người hùng của đại diện Triều Tiên với bàn thắng duy nhất đầu hiệp hai, giúp đội nhà đánh bại đối thủ được đánh giá rất cao đến từ một trong những nền bóng đá nữ hàng đầu châu Á.

Chiến thắng này giúp Naegohyang kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng cả ba trận, giành 9 điểm tuyệt đối, ghi 14 bàn và chỉ thủng lưới một lần.

Trước đó, Naegohyang đã thể hiện sức mạnh tấn công đáng sợ khi lần lượt đè bẹp Ayeyawady của Myanmar 7-0 ngày 1-11 và Bam Khatoon của Iran 6-1 ngày 4-11.

Đặc biệt, trong trận gặp Bam Khatoon, đại diện Triều Tiên dẫn trước 2-0 sau hiệp một, trước khi ghi thêm bốn bàn trong hiệp hai.

Những chiến thắng liên tiếp đưa Naegohyang vào tứ kết với tư cách đội nhất bảng A. Đáng chú ý, INAC Kobe Leonessa cũng giành quyền đi tiếp nhưng phải chấp nhận vị trí nhì bảng.

Naegohyang hiện là đương kim vô địch AFC Champions League nữ. Ở mùa giải 2025-2026, họ từng đánh bại CLB nữ TP.HCM 3-0 tại tứ kết, thắng Suwon FC của Hàn Quốc 2-1 ở bán kết, trước khi hạ Tokyo Verdy Beleza của Nhật Bản 1-0 trong trận chung kết ngay trên đất Hàn Quốc.

Thành tích ấy giúp Naegohyang trở thành CLB nữ Triều Tiên đầu tiên đăng quang ở đấu trường danh giá nhất châu Á cấp CLB.

Điều đáng nói là mùa này, bóng đá Triều Tiên không chỉ có Naegohyang gây ấn tượng. Đại diện còn lại là CLB 4.25 cũng đang thể hiện phong độ hết sức đáng gờm tại bảng B, tổ chức ở Ấn Độ.

Ngay trận ra quân ngày 1-11, 4.25 đã đánh bại Hwacheon KSPO của Hàn Quốc 2-1 bằng bàn thắng quyết định ở cuối trận.

Đến ngày 4-11, đội bóng Triều Tiên tiếp tục tạo nên chiến thắng đậm nhất bảng B tính đến thời điểm đó khi đè bẹp CLB nữ TP.HCM 6-0.

Đoàn quân của HLV Kim Kwang Min qua đó giành 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, ghi tám bàn, chỉ thủng lưới một lần và sớm đoạt vé vào tứ kết mà không cần chờ kết quả lượt cuối.

Như vậy, chỉ sau năm trận vòng bảng đầu tiên của hai đại diện Triều Tiên tại giải năm nay, họ đã toàn thắng, ghi tổng cộng 22 bàn và chỉ nhận hai bàn thua.

Trong số những bại tướng của các đội bóng Triều Tiên có đại diện của Nhật Bản và Hàn Quốc, hai nền bóng đá mạnh nhất châu lục.

Việc cả Naegohyang lẫn 4.25 đều sớm vượt qua vòng bảng cho thấy sức mạnh đáng kể của bóng đá nữ Triều Tiên không chỉ nằm ở cấp độ đội tuyển, mà còn được thể hiện rõ rệt ở đấu trường CLB.

Với phong độ hiện tại, hai đại diện Triều Tiên đang nổi lên như những ứng viên đáng chú ý trong cuộc đua giành chức vô địch AFC Champions League nữ 2026-2027.

Bóng đá Triều Tiên lại chứng tỏ sức mạnh đáng nể - Ảnh 3.Một cầu thủ Việt Nam được FIFA chọn là gương mặt đáng xem của World Cup U17

Chu Ngọc Nguyễn Lực được FIFA chọn là cầu thủ đáng chú ý của U17 Việt Nam, trước vòng chung kết World Cup U17 năm 2026 tại Qatar.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: CLB AFC Nhật Bản AFC Champions League bóng đá nữ

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất