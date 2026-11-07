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Một cầu thủ Việt Nam được FIFA chọn là gương mặt đáng xem của World Cup U17

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HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Chu Ngọc Nguyễn Lực được FIFA chọn là cầu thủ đáng chú ý của U17 Việt Nam, trước vòng chung kết World Cup U17 năm 2026 tại Qatar.

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Chu Ngọc Nguyễn Lực được FIFA chọn là gương mặt tiêu biểu của Việt Nam ở World Cup U17 2026 - Ảnh: GETTY IMAGES

Ngày 7-11, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đăng bài giới thiệu bốn đội tuyển thuộc bảng G World Cup U17 năm 2026, gồm Mali, New Zealand, Bỉ và Việt Nam. 

Với mỗi đội, FIFA điểm qua hành trình giành vé, thành tích trong quá khứ, HLV trưởng và lựa chọn một cầu thủ đáng xem.

Ở phần giới thiệu U17 Việt Nam, cái tên được chọn là tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực của CLB Hà Nội. Đây là gương mặt nổi bật trong đội hình lần đầu đưa bóng đá Việt Nam đến vòng chung kết World Cup U17. 

FIFA đánh giá Nguyễn Lực sở hữu kỹ thuật xuất sắc cùng khả năng chuyền bóng đa dạng. Những màn trình diễn của tiền vệ này góp phần quan trọng giúp U17 Việt Nam giành quyền tham dự giải đấu tại Qatar.

Tổ chức quản lý bóng đá thế giới cũng nhắc lại dấu ấn của Nguyễn Lực trong chức vô địch U17 Đông Nam Á. 

Tại giải đấu đó, anh tỏa sáng và được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất. Đây là toàn bộ những nhận xét FIFA dành cho Nguyễn Lực trong bài giới thiệu bảng G. 

Cùng được FIFA lựa chọn ở bảng đấu này còn có cầu thủ chạy cánh Djigui Koita của Mali, trung vệ đội trưởng Ethan Dyer của New Zealand và cầu thủ chạy cánh Jayden Onia Seke của Bỉ. Nguyễn Lực vì thế sẽ có cơ hội so tài với những tài năng được kỳ vọng của các nền bóng đá khác nhau. 

World Cup U17 năm 2026 diễn ra từ ngày 19-11 đến 13-12 tại Qatar. Với thầy trò HLV Cristiano Roland, đây là lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi này. 

Sinh ngày 28-7-2009 tại Nghệ An, Nguyễn Lực có sở trường thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công. Anh gia nhập lò đào tạo VST năm 2019, trước khi chuyển đến hệ thống đào tạo trẻ của Hà Nội vào năm 2022.

Trong màu áo đội bóng thủ đô, Nguyễn Lực góp công vào hai chức vô địch U17 quốc gia liên tiếp năm 2024 và 2025. Riêng năm 2025, anh được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Đến tháng 9-2026, tiền vệ trẻ đã được trao cơ hội thi đấu tại V-League trong trận Hà Nội gặp Sông Lam Nghệ An. 

Trên hành trình vượt qua vòng loại U17 châu Á 2026, Nguyễn Lực ghi bàn trong các chiến thắng 6-0 trước Singapore và 14-0 trước Quần đảo Bắc Mariana. Khả năng tổ chức tấn công cũng được thể hiện qua đường chuyền giúp Sỹ Bách ghi bàn ở trận gặp Singapore. 

Dấu ấn quan trọng hơn đến tại vòng chung kết U17 châu Á, giải đấu đồng thời xác định các đại diện châu Á dự World Cup. Trong trận quyết định gặp UAE, Nguyễn Lực thực hiện cú đá phạt trực tiếp gỡ hòa 1-1 ở phút 41, mở đường cho chiến thắng ngược dòng 3-2.

Kết quả giúp U17 Việt Nam đứng đầu bảng C với 6 điểm, giành quyền vào tứ kết và lần đầu đoạt vé World Cup U17. Nguyễn Lực từ đó tiếp tục được kỳ vọng khi cùng đồng đội bước ra sân chơi thế giới.

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    Chủ đề: chu ngọc nguyễn lực bóng đá U17 tiêu biểu World Cup

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