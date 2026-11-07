Loại sạch dàn sao của CLB mạnh nhất, bóng đá Malaysia đối mặt nhiều nghi vấn

3 ngoại binh nhập tịch trái phép ở tuyển Malaysia của CLB JDT - Ảnh: AWANI

Danh sách 24 cầu thủ Malaysia chuẩn bị gặp Trung Quốc ngày 14-11 và Yemen ngày 17-11 không có bất kỳ đại diện nào của JDT. Theo Kosmo, ngay cả danh sách 15 cầu thủ dự phòng cũng vắng bóng các thành viên CLB mạnh nhất nước.

Sự thay đổi càng đáng chú ý khi ở giải FIFA ASEAN Cup vừa qua, JDT đóng góp tới 9 cầu thủ. Theo Flash Sukan, cả 9 người đều không được gọi lần này, gồm những trụ cột như Arif Aiman, Bergson, Corbin-Ong, Stuart Wilkin và Manuel Hidalgo.

Một cuộc “tẩy chay” JDT từ đội tuyển? Hiện chưa có bằng chứng cho cách lý giải này. Tuy nhiên, quyết định bỏ qua toàn bộ cầu thủ của đội bóng hàng đầu đã vấp phải những chất vấn ngay tại Malaysia.

Ngày 7-11, Utusan đăng ý kiến PGS.TS Zulakbal Abd Karim, cho rằng tuyển Malaysia đang biến đợt thi đấu quốc tế thành cuộc thử nghiệm khi thiếu hàng loạt ngôi sao.

Ông đặt vấn đề đội tuyển sẽ cải thiện chất lượng thi đấu bằng cách nào nếu các cầu thủ chủ chốt không được triệu tập.

Theo chuyên gia này, Malaysia có nguy cơ bỏ phí cơ hội tăng sự ăn ý sau màn trình diễn tích cực ở giải ASEAN, nhất là khi được gặp đối thủ có thứ hạng cao hơn như Trung Quốc.

Dù vậy, ông thừa nhận thử nghiệm vẫn có thể mang lại tác động tích cực.

Nhà bình luận, cựu quản lý Selangor Zakaria Rahim còn phản ứng gay gắt hơn, chất vấn lý do tuyển Malaysia không gọi những cầu thủ của JDT.

Zakaria nêu tên Hidalgo, Bergson và Brad Tapp, đồng thời nhắc lại bê bối cầu thủ mang gốc gác Malaysia “giả”. Theo ông, đội tuyển cần giữ đà phục hồi sau bê bối, gọi đội hình tốt nhất vào lúc này,

Tranh luận còn xuất hiện ở một khía cạnh khác: lợi ích CLB và đội tuyển sau vụ 7 cầu thủ sử dụng hồ sơ giả.

Trên Stadium Astro ngày 3-11, Zakaria chỉ ra nghịch lý nhóm cầu thủ này được trở lại giải quốc nội dưới tư cách "cầu thủ nội", nhưng lại không đủ điều kiện phục vụ tuyển Malaysia theo quy định của FIFA.

Về phía tuyển Malaysia, HLV tạm quyền Tan Cheng Hoe giải thích JDT có bốn trận trong tháng 11. Ông muốn tạo điều kiện cho CLB tập trung thi đấu, đặc biệt tại châu Á để kiếm điểm cho bóng đá Malaysia, đồng thời mở rộng nguồn tuyển chọn.

Dù HLV Tan Cheng Hoe nói vậy, một bộ phận CĐV Malaysia vẫn lo lắng về động thái "tẩy chay" nhóm ngôi sao từ CLB JDT - vốn là đội bóng có nhiều cầu thủ trong vụ nhập tịch trái phép.