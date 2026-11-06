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Ông Park Hang Seo: Tôi nóng giận không phải vì bản thân mình

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

HLV Park Hang Seo lần đầu đưa ra giải thích lý do ông phản ứng gay gắt với khán giả, liên quan đến việc ông chứng kiến học trò bị xúc phạm, phân biệt chủng tộc sau trận đấu tại Thái Lan.

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HLV Park Hang Seo đang trải qua quãng thời gian khó khăn tại Thái Lan - Ảnh: THAIRATH

Ngày 6-11, công ty đại diện DJ Management công bố thông cáo giải thích quan điểm của ông Park Hang Seo về vụ việc căng thẳng sau trận Kanchanaburi Power hòa Pattaya United 2-2, tại vòng 9 Thai League 2 diễn ra hồi tuần rồi.

Nội dung dựa trên các bản giải trình ông Park và cầu thủ John Baggio đã gửi tới Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT). 

Theo SBS, phía ông Park cho biết Baggio liên tục bị một số khán giả chửi bới, miệt thị ngoại hình. Những lời xúc phạm còn bao gồm cách gọi cầu thủ người Madagascar là “khỉ”, mang tính phân biệt chủng tộc. Ông Park trực tiếp chứng kiến và phản đối nhằm yêu cầu những người này dừng lại.

DJ Management nhấn mạnh nguyên nhân trực tiếp khiến ông Park phản ứng “không phải sự xúc phạm nhắm vào bản thân”. Theo công ty đại diện, việc Baggio liên tục bị công kích mới là lý do khiến nhà cầm quân người Hàn Quốc can thiệp. Khi đó, những lời miệt thị quốc tịch cũng nhắm tới ông, đẩy căng thẳng lên cao.

Truyền đạt quan điểm của ông Park, phía đại diện cho biết ông muốn “thực hiện trách nhiệm của người thầy phải bảo vệ cầu thủ”. Thông cáo đồng thời thừa nhận nhà cầm quân hiểu trách nhiệm kiềm chế cảm xúc, nhưng không thể làm ngơ khi học trò chịu những lời xúc phạm kéo dài. 

Vụ việc xảy ra ngày 1-11, sau trận đấu thuộc vòng 9 Thai League 2 mùa 2026-2027 tại sân Nongprue. Khi ông Park cùng các thành viên Kanchanaburi di chuyển về phòng thay đồ, một khán giả được cho là người ủng hộ Pattaya liên tục chửi bới, gọi ông bằng biệt danh miệt thị gắn với món kim chi.

Ông Park ban đầu đưa ngón tay lên môi, yêu cầu người này im lặng. Khi sự khiêu khích tiếp diễn, ông làm động tác vung nắm đấm và ra hiệu đối phương xuống sân. Các cầu thủ, nhân viên sau đó can ngăn, tránh để xảy ra va chạm trực tiếp. 

Ngay sau vụ việc, Kanchanaburi công bố thông điệp phản đối phân biệt chủng tộc. Theo Siam Sport, chủ tịch CLB Pravat Kitthamkulnijt, người có mặt tại hiện trường, cũng lên tiếng về những từ ngữ xúc phạm nhắm vào Baggio và ông Park, khẳng định vụ việc cần được xử lý nghiêm túc. 

Trong thông cáo mới nhất, phía ông Park khẳng định ông vẫn tôn trọng bóng đá và người hâm mộ Thái Lan, không muốn sự việc tạo ra cái nhìn tiêu cực với cả nền bóng đá nước này. DJ Management cho biết FAT đang xem xét vụ việc, với thủ tục liên quan dự kiến diễn ra ngày 10-11 để làm rõ diễn biến và trách nhiệm của các bên.

Ông Park Hang Seo: tôi nóng giận không phải vì bản thân mình - Ảnh 3.Những lần ông Park Hang Seo nổi đóa, lĩnh án phạt trong quá khứ

Màn vung nắm đấm thách thức cổ động viên Thái Lan sau trận Kanchanaburi FC hòa Pattaya United 2-2 tối 1-11 không phải lần đầu tiên HLV Park Hang Seo mất bình tĩnh trên sân bóng.

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    Chủ đề: Kanchanaburi kim chi Hàn Quốc Thái Lan lăng mạ

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