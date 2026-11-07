HLV tuyển Ai Cập nguy cơ mất ghế vì bị... vợ đánh

HLV tuyển AI Cập Hossam Hassan - Ảnh: REUTERS

Theo báo Al-Masry Al-Youm, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Ai Cập (EFA) đã thống nhất phương án chia tay HLV trưởng Hossam Hassan cùng người em song sinh Ibrahim, hiện giữ vai trò quản lý đội tuyển.

Hai trận gặp Malawi ngày 13 và 17-11 tại vòng loại Cúp châu Phi 2027 có thể là những trận cuối của ban huấn luyện hiện tại. Tuy nhiên, đây vẫn là thông tin báo chí, chưa phải thông báo chính thức từ EFA.

Sức ép với Hassan gia tăng sau hàng loạt tranh cãi ngoài sân cỏ, nổi bật là vụ xô xát giữa những người trong gia đình hồi tháng 8. Sự việc xảy ra tại một quán cà phê thuộc khách sạn ở Porto Marina, khu nghỉ dưỡng ven biển phía bắc Ai Cập.

Theo Sky News Arabia, vụ cãi vã liên quan hai người vợ của Hassan là Howaida El-Gharbawy và Dina Mostafa, thường được biết đến với tên Dan Adam, cùng các con ông. Mâu thuẫn biến thành xô xát, khiến cảnh sát phải tới can thiệp. Luật sư hai phía đưa ra những lời kể trái ngược về người khơi mào.

Luật sư Mohamed Shams, đại diện Dan Adam, nói thân chủ bị túm tóc và đánh. Hassan cố can ngăn rồi ngất đi vì "tên bay đạn lạc" trong lúc hỗn loạn.

Phía gia đình người vợ đầu lại cáo buộc Howaida và các con gái mới là những người bị tấn công. Hai bên sau đó hòa giải, rút khiếu nại với sự tham gia dàn xếp của Ibrahim Hassan.

Một số báo đưa tin HLV tuyển Ai Cập được đưa tới cơ sở y tế sau khi ngất. Dù vậy, thông tin chi tiết vụ việc không được tiết lộ thêm trước truyền thông.

Những bất đồng gia đình tiếp tục lan sang truyền thông và các thủ tục pháp lý. Ngày 4-11, Hội đồng Tối cao quản lý truyền thông Ai Cập quyết định cấm Hassan xuất hiện trên các phương tiện truyền thông thuộc phạm vi quản lý, nhằm hạn chế những thông tin tiêu cực liên quan đến cuộc xung đột trong gia đình ông.

Theo Al Jazeera, nguồn tin từ hội đồng giải thích quyết định không bao gồm họp báo về đội tuyển và tin tức hoạt động thể thao của ông. Tức ông Hassan vẫn có thể xuất hiện trước truyền thông để nói về công việc của mình.

Dù vậy, vị HLV này đã trở thành đề tài châm biếm trong làng bóng đá Ai Cập vì những ồn ào đời tư. Cựu tuyển thủ Shikabala cũng công khai yêu cầu Hassan từ chức vì những ồn ào ngoài sân.

Ngày 6-11, Hassan phản ứng trên Telegraph Egypt: “Tôi không biết ai đang tung tin tôi rời tuyển Ai Cập như vậy”.

Ông cho rằng việc đánh giá HLV phải dựa vào chuyên môn, cách làm việc với cầu thủ và kết quả thi đấu. Cùng ngày, Ibrahim phủ nhận thông tin anh trai bị sa thải khi trả lời Masrawy; đội tuyển vẫn chuẩn bị tập trung ngày 9-11.

HLV từng gây hấn với Messi bị ngất xỉu do... 'vợ đánh' Người hâm mộ có lẽ vẫn còn nhớ đến cái tên Hossam Hassan, HLV trưởng tuyển Ai Cập từng gây hấn dữ dội với Messi và tuyển Argentina tại World Cup 2026. Mới đây, ông trở thành nạn nhân trong vụ 'hỗn chiến giữa các bà vợ'.



