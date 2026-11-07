Trong cơn khủng hoảng, Man United 'cầu cứu' HLV từng vô địch World Cup

HLV Didier Deschamps được liên hệ dẫn dắt Man United - Ảnh: REUTERS

Manchester United đang khởi đầu mùa giải này rất tệ chỉ với 1 chiến thắng sau 9 vòng đấu ở Giải ngoại hạng Anh (Premier League). Quỷ đỏ hiện đang xếp thứ 17 trên bảng xếp hạng với 7 điểm. Đây là khởi đầu tệ hại nhất của họ trong suốt 40 năm qua.

Ngay cả khi họ vừa có chiến thắng ngoạn mục 3-2 trước AS Roma ở UEFA Champions League thì chiếc ghế của HLV Michael Carrick cũng lung lay hơn bao giờ hết.

Tờ Foot Mercato của Pháp mới đây đã đưa tin với tiêu đề "Manchester United liên hệ với Didier Deschamps", trong đó nêu chi tiết về nỗ lực của câu lạc bộ nhằm tìm kiếm người kế nhiệm cho vị trí huấn luyện viên hiện tại.

Tờ báo này viết: "Một câu lạc bộ lớn khác tại châu Âu vừa liên hệ với HLV Deschamps, lần này là Manchester United, đội bóng đang gặp nhiều khó khăn tại Giải ngoại hạng Anh mùa này".

HLV Deschamps bắt đầu sự nghiệp cầm quân từ năm 2001, từng dẫn dắt Monaco, Juventus, Marseille và đội tuyển Pháp. Ông đã cầm quân tổng cộng 611 trận giành được 342 chiến thắng, 145 trận hòa và thất bại 124 trận. Thành tích nổi bật nhất của ông là giúp tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 và UEFA Champions League 2020-2021.

Sau khi cùng tuyển Pháp vào đến bán kết World Cup 2026, ông Deschamps đã từ chức để dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình.

Trước những tin đồn gần đây, nhà cầm 58 tuổi vẫn để ngỏ khả năng đón nhận những thử thách mới. Hồi tháng 6 vừa qua, khi được hỏi về tương lai của mình, Deschamps chia sẻ: "Tôi không loại trừ bất kỳ khả năng nào".