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Lịch trực tiếp Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia ngày 7-11

tác giả
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

Ngày 7-11, Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 bước vào tranh tài lượt trận bán kết, với cả 2 trận đấu đều căng thẳng.

Lịch trực tiếp Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia ngày 6-11: Đại chiến bán kết - Ảnh 1.

Lịch trực tiếp Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 ngày 7-11 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ

Trận bán kết đầu tiên của Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 là màn so tài giữa Biên Phòng và LPBank Ninh Binh. Đội bóng áo lính được đánh giá cao hơn nhờ lực lượng nội binh chất lượng và phong độ ổn định. Họ kết thúc vòng bảng ở ngôi đầu với thành tích 12 thắng, 2 thua.

Đáng chú ý, cả hai thất bại của Biên Phòng đều đến khi họ đã chắc chắn giữ ngôi đầu bảng, nên không cần tung ra đội hình mạnh nhất. Điều này cho thấy sức mạnh đáng gờm của nhà đương kim vô địch khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

Dù bị đánh giá thấp hơn, LPBank Ninh Bình vẫn có cơ sở để hy vọng tạo bất ngờ. Đội bóng này sở hữu hai ngoại binh chất lượng là Boy Arnez Arabia (Indonesia) và Batsuuri Batuur (Mông Cổ). Nếu phát huy tốt khả năng tấn công của bộ đôi này, LPBank Ninh Bình hoàn toàn có thể gây khó khăn cho Biên Phòng.

Trận bán kết còn lại giữa Thể Công và Công An TP.HCM cũng hứa hẹn rất hấp dẫn. Với lợi thế sân nhà cùng sự đầu tư mạnh mẽ, Công An TP.HCM đang nuôi tham vọng giành chức vô địch.

Tuy nhiên, họ vừa nhận thất bại 2-3 trước chính Thể Công ở vòng bảng. Vì vậy, HLV Nguyễn Văn Hạnh phải tìm ra phương án hóa giải lối chơi của đối thủ nếu muốn đưa đội nhà vào chung kết.

Ở nhóm trụ hạng, Hà Nội được đánh giá vượt trội so với Đà Nẵng trong trận đấu lúc 12h và có nhiều cơ hội giành chiến thắng.

Trong khi đó, cuộc chạm trán lúc 17h giữa TP.HCM và Sanest Khánh Hòa được dự báo khó lường hơn nhiều.

TP.HCM thể hiện phong độ ấn tượng hơn ở vòng bảng, nhưng Sanest Khánh Hòa vẫn là đối thủ rất khó chịu. Đội bóng phố biển có truyền thống lâu đời, từng nhiều lần vô địch quốc gia và sở hữu kinh nghiệm ở những trận đấu quan trọng.

Đặc biệt, khi các đội đều có những tính toán về lực lượng, dưỡng sức và giấu bài ở giai đoạn cuối vòng bảng, rất khó đánh giá chính xác tương quan sức mạnh đôi bên.

* Lịch thi đấu có thể thay đổi tùy thuộc vào ban tổ chức.

Lịch trực tiếp Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia ngày 6-11: Đại chiến bán kết - Ảnh 2.Kết quả, bảng xếp hạng bóng chuyền nam vô địch quốc gia ngày 4-11

Ngày thi đấu 4-11, Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 sớm xác định các cặp đấu bán kết.

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ĐỨC KHUÊ
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    Chủ đề: lịch thi đấu lịch trực tiếp bóng chuyền bóng chuyền nam

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