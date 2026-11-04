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Kết quả, bảng xếp hạng bóng chuyền nam vô địch quốc gia ngày 4-11

tác giả
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

Ngày thi đấu 4-11, Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 sớm xác định các cặp đấu bán kết.

Kết quả, bảng xếp hạng bóng chuyền nam vô địch quốc gia ngày 4-11 - Ảnh 1.

Kết quả Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 ngày 4-11 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ

Số phận của giai đoạn vòng bảng Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia năm nay được định đoạt khá sớm. Ở vòng áp chót, nhóm 4 đội đua vô địch đã xác định được đối thủ tiếp theo.

Biên Phòng đã chắc chắn nhất bảng nên không tung ra đội hình mạnh nhất khi đối đầu với Thể Công. Thay vào đó, HLV Trần Đình Tiền tạo điều kiện cho đội hình 2 gồm nhiều VĐV trẻ ra sân.

Vì vậy Thể Công giành được chiến thắng 3-1 chung cuộc. Đây cũng là trận thua đầu tiên của Biên Phòng từ đầu giải.

Ở một cặp đấu khác, Công An TP.HCM vượt qua LPBank Ninh Bình với tỉ số 3-0. Với những kết quả này thì các cặp bán kết đã được xác định sớm. Cụ thể, đội đầu bảng Biên Phòng sẽ gặp đội hạng tư là LPBank Ninh Bình.

Thể Công và Công An TP.HCM chia sẻ vị trí thứ 2 và 3. Họ cũng sẽ là đối thủ của nhau tại bán kết.

Trong khi đó nhóm đua trụ hạng vẫn cần phải chờ lượt cuối diễn ra vào ngày mai (5-11). Chỉ có Hà Nội là chắc chắn đứng hạng 5, trong khi ba đội còn lại vẫn đang cạnh tranh gay gắt.

Sanest Khánh Hòa bất ngờ thắp lên hy vọng khi đánh bại TP.HCM 3-1 để có chiến thắng thứ hai liên tiếp. Nhờ đó họ vươn lên đứng hạng 7, còn TP.HCM đứng ngay trên.

Đà Nẵng vượt qua đội hình hai của Hà Nội 3-1 nhưng vẫn đang xếp chót bảng. Tuy nhiên khoảng cách giữa 3 đội TP.HCM, Sanest Khánh Hòa và Đà Nẵng là khá mong manh. Thứ tự của họ vẫn có thể thay đổi sau lượt trận cuối cùng.

Kết quả, bảng xếp hạng bóng chuyền nam vô địch quốc gia ngày 4-11 - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng ngày 4-11 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ

Kết quả, bảng xếp hạng bóng chuyền nam vô địch quốc gia ngày 4-11 - Ảnh 3.Lịch trực tiếp Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia ngày 4-11

Sau một ngày nghỉ, Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 trở lại thi đấu trong ngày 4-11.

 

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ĐỨC KHUÊ
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    Chủ đề: Kết quả bóng chuyền bảng xếp hạng bóng chuyền Bóng chuyền nam

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