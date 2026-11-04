Lịch trực tiếp Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia ngày 4-11

Lịch trực tiếp Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 ngày 4-11 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ

Dù cục diện hai nhóm đua vô địch và trụ hạng đã ngã ngũ, các trận đấu ngày 4-11 tại Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 vẫn hứa hẹn hấp dẫn khi các đội cạnh tranh quyết liệt để giành thứ hạng thuận lợi trước vòng đấu quyết định.

Sau những vòng đấu căng thẳng, giải đã xác định được 4 đội góp mặt trong nhóm đua vô địch gồm Biên Phòng, Công An TP.HCM, Thể Công và LPBank Ninh Bình. Trong khi đó, Hà Nội, TP.HCM, Sanest Khánh Hòa và Đà Nẵng sẽ phải bước vào cuộc chiến trụ hạng.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa các trận đấu còn lại mất đi ý nghĩa. Thứ hạng chung cuộc sau giai đoạn vòng bảng vẫn rất quan trọng, đặc biệt với những đội bóng muốn có lợi thế khi bước vào vòng chung kết.

Tâm điểm của ngày thi đấu 4-11 là cuộc đối đầu giữa Thể Công và Biên Phòng lúc 12h. Đây là màn so tài giữa hai ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Kết quả trận đấu không chỉ ảnh hưởng đến thứ hạng mà còn là cơ hội để đôi bên khẳng định sức mạnh trước giai đoạn quyết định của mùa giải.

Lúc 17h, Công An TP.HCM chạm trán LPBank Ninh Bình trong một trận đấu đáng chú ý khác. Cả hai đều đã chắc suất trong nhóm tranh vô địch, nhưng vẫn cần một chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Với lực lượng chất lượng của đôi bên, trận đấu hứa hẹn diễn ra hấp dẫn.

Ở nhóm cuối bảng, TP.HCM gặp Sanest Khánh Hòa lúc 14h30. Đây là cơ hội để hai đội tích lũy thêm sự tự tin và tạo lợi thế về thứ hạng trước cuộc chiến trụ hạng đầy áp lực.

Trận đấu muộn nhất lúc 19h30 là màn so tài giữa Hà Nội và Đà Nẵng. Dù không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch, cả hai vẫn có lý do để thi đấu quyết tâm, qua đó chuẩn bị tốt nhất cho chặng đường phía trước.

* Lịch thi đấu có thể được thay đổi tùy thuộc vào ban tổ chức.

Vòng 2 Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) từ ngày 28-10 đến 5-11. Bốn đội đầu bảng sẽ tiến vào vòng chung kết tranh chức vô địch, trong khi đội 4 xếp dưới phải đua trụ hạng. Vòng chung kết xếp hạng diễn ra từ ngày 7 đến 8-11.