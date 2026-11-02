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Kết quả, bảng xếp hạng bóng chuyền nam vô địch quốc gia ngày 2-11

tác giả
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

Trận đại chiến giữa Biên Phòng và Công An TP.HCM tại Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 diễn ra với kịch bản đầy kịch tính như hứa hẹn.

Kết quả, bảng xếp hạng bóng chuyền nam vô địch quốc gia ngày 2-11 - Ảnh 1.

Kết quả Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 ngày 2-11 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ

Trận cầu tâm điểm của ngày 2-11 là màn so tài giữa hai trong số những đội mạnh nhất của bóng chuyền nam Việt Nam lúc này: Biên Phòng và Công An TP.HCM.

Đội bóng quân đội là đương kim vô địch quốc gia, sở hữu những nội binh chất lượng với nhiều tuyển thủ như Ngọc Thuân, Văn Duy, Thế Khải, Duy Tuyến.

Bên kia chiến tuyến, Công An TP.HCM có lợi thế sân nhà. Họ cũng có nhiều VĐV là thành viên tuyển quốc gia, đồng thời có thêm 2 ngoại binh "xịn" là Farhan Halim (Indonesia) và Morteza Sharifi (Iran).

Màn so tài giữa hai đội bóng lớn không khiến người hâm mộ thất vọng khi kéo dài tới 5 set và không ít tình huống tranh cãi. Công An TP.HCM có nhiều thời cơ ở trận này.

Nhưng rồi Biên Phòng mới là đội thể hiện tốt hơn vào thời điểm quan trọng, để giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 (22-25, 26-24, 22-25, 25-17, 17-15). 

Kết quả này giúp đội bóng áo lính duy trì chuỗi bất bại từ đầu mùa, với thành tích đến lúc này là 12 trận toàn thắng và chắc chắn đứng nhất vòng bảng dù vẫn còn 2 lượt.

Trong khi đó Công An TP.HCM rơi xuống hạng 3 với 8 trận thắng, thua đội nhì bảng Thể Công 1 trận (9 trận thắng).

Ở một trận cầu tâm điểm khác, LPBank Ninh Bình đánh bại Hà Nội 3-1 (25-23, 25-21, 17-25, 25-23). Kết quả này cũng giúp xác định đủ hai nhóm ở vòng đấu tiếp theo.

Cụ thể, nhóm chắc suất top 4 và tiến vào vòng chung kết đua vô địch là Biên Phòng, Thể Công, Công An TP.HCM và LPBank Ninh Bình. Nhóm 4 đội cuối bảng phải bước vào vòng tranh trụ hạng là Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Sanest Khánh Hòa.

Giai đoạn vòng bảng vẫn còn 2 lượt đấu. Tại đây, các đội vẫn còn mục tiêu là giành vị trí cao nhất có thể để tránh gặp các đối thủ mạnh ở vòng tiếp theo.

Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 sẽ tạm nghỉ trong ngày mai (3-11) và sẽ trở lại thi đấu vào ngày 4-11.

Kết quả, bảng xếp hạng bóng chuyền nam vô địch quốc gia ngày 2-11 - Ảnh 2.

Bảng xếp hạng bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 ngày 2-11 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ

Kết quả, bảng xếp hạng bóng chuyền nam vô địch quốc gia ngày 2-11 - Ảnh 4.Lịch trực tiếp bóng chuyền nam vô địch quốc gia ngày 2-11: Đại chiến hấp dẫn

Ngày 2-11, Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 sẽ chứng kiến màn đại chiến giữa CLB Công An TP.HCM và đương kim vô địch Biên Phòng.

 

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ĐỨC KHUÊ
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    Chủ đề: Công an TP.HCM biên phòng Bóng chuyền bóng chuyền nam

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