Lịch trực tiếp bóng chuyền nam vô địch quốc gia ngày 2-11: Đại chiến hấp dẫn

Lịch trực tiếp Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 ngày 2-11 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ

Biên Phòng đang thể hiện sức mạnh vượt trội tại Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026. Chiến thắng ngày hôm qua (1-11) giúp đội bóng áo lính nâng chuỗi trận toàn thắng lên con số 11, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên số một cho chức vô địch.

Trong khi đó, Công An TP.HCM vừa trải qua trận đấu đầy khó khăn trước Thể Công. Sau 5 set căng thẳng, đội bóng ngành công an phải nhận thất bại đáng tiếc. Dù vẫn đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, Công An TP.HCM chắc chắn chịu ảnh hưởng không nhỏ về thể lực lẫn tâm lý.

Việc phải chạm trán một Biên Phòng đang có phong độ cực cao ngay sau thất bại càng khiến thử thách trở nên lớn hơn với Công An TP.HCM. Tuy nhiên, với lực lượng chất lượng, đội bóng này vẫn có khả năng chiến thắng nếu nhanh chóng lấy lại sự ổn định. Trận đại chiến hấp dẫn này diễn ra lúc 14h30.

Một cuộc đối đầu đáng chú ý khác là trận Hà Nội gặp LPBank Ninh Bình lúc 19h30. Đây được xem là trận chiến có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé vào top 4. Đội giành chiến thắng sẽ chiếm ưu thế đáng kể trong cuộc cạnh tranh suất dự vòng chung kết.

Ở trận đấu lúc 12h, Thể Công được đánh giá cao hơn TP.HCM. Sau chiến thắng ấn tượng trước Công An TP.HCM, đội bóng áo lính đang có tinh thần hưng phấn và đủ khả năng giành thêm 3 điểm.

Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Đà Nẵng và Sanest Khánh Hòa lúc 17h mang ý nghĩa quan trọng ở nhóm cuối bảng. Cả hai đều cần chiến thắng để cải thiện vị trí và tạo lợi thế trong cuộc đua trụ hạng.

* Lịch thi đấu có thể được thay đổi tùy thuộc vào ban tổ chức.

Bảng xếp hạng Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 tính đến hết ngày 1-11 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ

Vòng 2 Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM) từ ngày 28-10 đến 5-11. 4 đội đầu bảng sẽ tiến vào vòng chung kết tranh chức vô địch, trong khi đội 4 xếp dưới phải đua trụ hạng. Vòng chung kết xếp hạng diễn ra từ ngày 7 đến 8-11.