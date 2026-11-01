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Ghi ít điểm hơn, Thanh Thúy vẫn vượt qua Bích Thủy ở Giải bóng chuyền Nhật Bản

tác giả
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

Trưa 1-11, tại Giải bóng chuyền nữ Nhật Bản (SV-League), Thanh Thúy một lần nữa vượt qua người đồng hương Bích Thủy.

Ghi ít điểm hơn, Thanh Thúy vẫn vượt qua Bích Thủy ở Giải bóng chuyền Nhật Bản - Ảnh 1.

Thanh Thúy có 2 trận thắng liên tiếp trước đàn em Bích Thủy - Ảnh: GGW

Trước đó một ngày, Thanh Thúy (CLB Gunma Green Wings) đã vượt qua người đàn em Bích Thủy (Okayama Seagulls) 3-1. Đó là trận đấu mà Thanh Thúy chơi xuất sắc, góp phần thay đổi cục diện trận đấu.

Lần này, đội trưởng của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn phải xuất phát từ ghế dự bị. Bên kia chiến tuyến, Bích Thủy được xuất phát ngay từ đầu và lập tức tạo ra dấu ấn. Nhờ đó, Okayama Seagulls bất ngờ thắng trước 25-17 ở set đầu.

Kết quả này buộc HLV của Gunma Green Wings là Masayasu phải dùng Thanh Thúy từ đầu set 2. Một lần nữa, sự thay đổi này tạo ra bước ngoặt của trận đấu. Thanh Thúy không thể hiện ở khâu tấn công, mà được giao nhiệm vụ chính là phòng thủ.

Ghi ít điểm hơn, Thanh Thúy vẫn vượt qua Bích Thủy ở Giải bóng chuyền Nhật Bản - Ảnh 2.

Bích Thủy dần bắt nhịp được với Okayama Seagulls - Ảnh: OKAYAMA

Cô để lại nhiều pha bắt bước một ổn định và chắn bóng kín kẽ. Nhờ đó, Gunma Green Wings lật ngược tình thế để thắng lại các set tiếp theo với các tỉ số 25-14, 25-21, 25-18, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-1.

Theo thống kê ở trận này, Bích Thủy ghi điểm tốt hơn. Cụ thể thì cô có được 9 điểm (7 điểm tấn công, 1 điểm chắn, 1 điểm phát bóng). Trong khi đó, Thanh Thúy chỉ ghi được 8 điểm (6 điểm tấn công, 2 điểm chắn bóng). Tuy nhiên, đóng góp của cô trong khâu phòng thủ không được thể hiện qua các con số thống kê.

Hai chiến thắng liên tiếp giúp Thanh Thúy cùng Gunma Green Wings duy trì vị trí thứ 2 ở khu vực phía Đông. Trái lại, Bích Thủy và Okayama Seagulls tiếp tục đứng chót tại khu vực phía Tây.

Sau 2 trận vừa qua, người hâm mộ Việt Nam gần như không thể xem màn so tài nào nữa giữa Bích Thủy và Thanh Thúy ở SV-League mùa giải này.

Ghi ít điểm hơn, Thanh Thúy vẫn vượt qua Bích Thủy ở Giải bóng chuyền Nhật Bản - Ảnh 3.2 ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam đối đầu nhau tại Nhật Bản

Cuối tuần này, người hâm mộ bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ có cơ hội chứng kiến cuộc so tài giữa hai ngôi sao lớn trên đất Nhật Bản.

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ĐỨC KHUÊ
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    Chủ đề: Bích Thủy Bóng chuyền nữ Thanh Thúy bóng chuyền

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