Kết quả và bảng xếp hạng Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia ngày 31-10

Kết quả Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 ngày 31-10 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ

Trong quá khứ, Sanest Khánh Hòa là biểu tượng của bóng chuyền nam Việt Nam với 4 lần vô địch quốc gia. Dù vậy ở hiện tại, họ rơi vào khủng hoảng trầm trọng, khiến nhiều trụ cột ra đi.

Vì vậy đội bóng miền Trung không thể gây ra bất kỳ khó khăn nào cho đương kim vô địch Biên Phòng. Đội bóng quân đội không cần phải bung hết sức vẫn giành chiến thắng dễ dàng 3-0 (25-16, 25-15, 25-17). Biên Phòng cũng duy trì chuỗi 10 trận toàn thắng từ đầu giải.

Ở các trận còn lại trong ngày 31-10, các đội mạnh hơn đều giành chiến thắng. Thể Công dễ dàng đánh bại đội bóng đang chật vật trong nhóm trụ hạng là Đà Nẵng với tỉ số 3-0 (25-18, 25-22, 25-22).

LPBank Ninh Bình gặp nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn vượt qua một đội hình trẻ trung của TP.HCM với tỉ số 3-0 (25-23, 25-22, 25-21).

Cuối cùng là Công An TP.HCM với lực lượng hùng hậu, giành thắng lợi trước đội đang đua top 4 là Hà Nội. Tỉ số trận này cũng là 3-0 nghiêng về đội bóng ngành công an (25-18, 25-15, 27-25).

Với những kết quả này, Biên Phòng tiếp tục duy trì vị trí đầu bảng với thành tích 10 trận thắng, khi vòng bảng chỉ còn 10 lượt nữa là kết thúc. Họ trở thành đội đầu tiên chắc suất trong top 4, qua đó đoạt vé vào vòng chung kết tranh chức vô địch.

Ba đội tiếp theo là Công An TP.HCM, Thể Công và LPBank Ninh Bình. Đội bóng ngành công an có thể là cái tên tiếp theo có suất đi tiếp.

Ở vị trí thứ 5 là Hà Nội. Họ chỉ kém LPBank Ninh Bình đúng 1 trận thắng (5 so với 6). Do đó, cơ hội để chen vào top 4 của đội bóng thủ đô vẫn còn.

Vị trí thứ 6 là CLB TP.HCM, đội bóng trên lý thuyết vẫn còn cửa đi tiếp nhưng thực tế rất xa vời. Họ gần như sẽ chấp nhận việc đua trụ hạng.

Hai vị trí cuối lần lượt thuộc về Đà Nẵng và Sanest Khánh Hòa, những đội đã hết cơ hội đua tranh vào top 4.

Bảng xếp hạng ngày 31-10 - Đồ họa: ĐỨC KHUÊ