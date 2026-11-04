Mới thi đấu ở Việt Nam, sao bóng chuyền nữ Thái Lan đã vội sang Mỹ đánh tiếp

Sasipaporn (giữa) thi đấu tại Việt Nam hồi tháng 10 vừa qua - Ảnh: ĐỨC PHONG

Tháng 10 vừa qua, Sasipaporn sang Việt Nam khoác áo CLB Xi măng Lam Sơn (XMLS) Thanh Hóa để tham dự Giải bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2026. Khi đó, cô được xem là "bom tấn" vì sức hút khổng lồ, cho dù giá trị chuyển nhượng thực tế có thể không bằng các ngoại binh từ Mỹ, Serbia.

Với người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam, Sasipaporn không hề xa lạ. Trước đây cô đã từng nhiều lần sang đây thi đấu ở cấp CLB. Còn trong màu áo tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan, Sasipaporn chính là "ác mộng" với tuyển Việt Nam khi luôn có những màn thể hiện đẳng cấp, ghi điểm liên tục mỗi khi hai đội gặp nhau.

Dư luận Việt Nam chia làm 2 phe, khi có người thích và có người không thích cô. Một bộ phận còn đặt cho cô biệt danh là "Sá Sị" cho dễ gọi, thay vì phải dùng nguyên tên Sasipaporn.

Đẳng cấp của Sasipaporn là không thể phủ nhận. Chính vì vậy cô rất được chào đón khi sang Việt Nam thi đấu.

XMLS Thanh Hóa kết thúc mùa giải với vị trí thứ 5 chung cuộc, thành tích khá ổn với tiềm lực của đội bóng. Những đóng góp của Sasipaporn cho đội bóng xứ Thanh được giới chuyên gia ghi nhận.

Sau giải đấu tại Việt Nam, chủ công Thái Lan không dành nhiều thời gian nghỉ ngơi. Thay vào đó, cô lập tức bay sang Mỹ để khoác áo CLB Salt Lake. Mùa giải mới tại Mỹ sẽ bắt đầu từ tháng 12, nên đây là giai đoạn để "Sá Sị" tập luyện, làm quen với các đồng đội.

Hình ảnh của Sasipaporn (áo trắng) tại Mỹ để chuẩn bị khoác áo CLB Salt Lake - Ảnh: SALT LAKE

Vài năm qua, bóng chuyền nữ Thái Lan liên tục gây tiếng vang trên trường quốc tế. Chức vô địch châu Á mới đây giúp họ có lần đầu trong lịch sử giành vé dự Olympic 2028 tại Mỹ. Ngoài ra họ còn liên tục được tham dự Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới, Volleyball Nations League (VNL) dành cho các đội mạnh.

Sasipaporn không phải ngôi sao duy nhất của Thái Lan sang Mỹ thi đấu mùa này. Nhiều đồng đội của cô cũng rải rác khắp các CLB, có thể kể đến như Pornpun Guedpard (San Francisco Signal), Ajcharaporn Kongyot (Dallas Pulse), Natthanicha Jaisaen (Grand Rapids Rise), Pimpichaya Kokram (LOVB Atlanta), Piyanut Pannoy (LOVB Atlanta).

Nhiều chuyên trang bóng chuyền cho rằng đây là kế hoạch của Thái Lan khi đưa VĐV sang Mỹ để làm quen với môi trường thi đấu, bởi Olympic 2028 sẽ được tổ chức tại đây.