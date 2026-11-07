Lịch thi đấu Giải bóng đá U23 quốc tế ở Gia Lai

Giải bóng đá giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Giải đấu có sự tham dự của chủ nhà U23 Việt Nam cùng ba đội khách mời U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm xác định thứ hạng chung cuộc.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ ra quân gặp U23 Thái Lan lúc 19h ngày 10-11. Đây là cuộc đối đầu đáng chú ý ngay lượt đầu giữa hai đội bóng nhiều duyên nợ của khu vực Đông Nam Á. Trước đó, U23 Qatar gặp U23 Singapore lúc 15h.

Ở lượt trận thứ hai ngày 12-11, U23 Thái Lan chạm trán U23 Qatar lúc 15h. Đến 19h, U23 Việt Nam gặp U23 Singapore. Với thể thức vòng tròn một lượt, kết quả từng trận đều có ý nghĩa đối với cuộc đua vô địch.

Lượt cuối diễn ra ngày 14-11, mở đầu bằng trận U23 Thái Lan gặp U23 Singapore lúc 15h. U23 Việt Nam khép lại hành trình bằng cuộc so tài với U23 Qatar lúc 19h. Như vậy, cả ba trận của đội chủ nhà đều diễn ra ở khung giờ buổi tối.

Giải đấu là dịp cho U23 Việt Nam cọ xát quốc tế, đánh giá lực lượng và tích lũy kinh nghiệm để chuẩn bị cho các giải đấu sắp tới.

Đội vô địch nhận 100.000 USD, đội á quân nhận 40.000 USD và đội đứng thứ ba nhận 20.000 USD. Ban tổ chức còn trao các giải cầu thủ xuất sắc, vua phá lưới và thủ môn xuất sắc.