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Giải pickleball APP Asia Tour lần đầu đến Việt Nam, Quang Dương gây chú ý

tác giả
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

Từ ngày 10 đến 13-12, Giải pickleball APP Asia Ho Chi Minh City Open 2026 sẽ diễn ra tại VIAS Pickleball Academy (TP.HCM).

Giải pickleball APP Asia Tour lần đầu đến Việt Nam, Quang Dương gây chú ý - Ảnh 1.

Quang cảnh họp báo công bố Giải pickleball APP Asia Ho Chi Minh City Open 2026 - Ảnh: N.HUY

Giải pickleball quốc tế APP Asia Ho Chi Minh City Open 2026, chặng đấu chính thức thuộc hệ thống APP Asia Tour, dự kiến quy tụ hơn 1.500 VĐV trong nước và quốc tế.

Giải do SEVA - Sports Era Vietnam Asia tổ chức, dưới sự bảo trợ và chỉ đạo trực tiếp của Liên đoàn Pickleball Việt Nam, đánh dấu lần đầu tiên một chặng đấu chính thức của APP Asia Tour được tổ chức tại Việt Nam.

Ngày 6-11, ban tổ chức tổ chức họp báo công bố giải đấu với sự tham dự của các đại diện APP, APP Asia Tour.

APP Asia Ho Chi Minh City Open 2026 mang đến sân chơi dành cho đa dạng VĐV từ chuyên nghiệp, Senior Pro 50+, phong trào và trẻ, đồng thời tạo cơ hội kết nối cộng đồng pickleball trong nước với hệ thống thi đấu quốc tế.

Giải pickleball APP Asia Tour lần đầu đến Việt Nam, Quang Dương gây chú ý - Ảnh 2.

Quang Dương sẽ là cái tên gây chú ý - Ảnh: FBNV

Giải đấu dự kiến có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi bật như Quang Dương, Trịnh Linh Giang, Richard Livornese Jr., Roos Van Reek, Megan Fudge, Vivian Glozman, Zack Marceau, Tanner Tomassi, Mark Dancuart, Seone Mendez và Nicola Schoeman.

Trong đó, Quang Dương là một trong những gương mặt được người hâm mộ Việt Nam đặc biệt chờ đợi. Theo thông tin từ APP, anh đã giành hai huy chương vàng ở nội dung đơn nam và đôi nam tại chặng APP Asia Tour ở Penang vào tháng 7-2026.

Chặng đấu tại TP.HCM mang ý nghĩa đặc biệt khi Quang Dương có cơ hội thi đấu trước khán giả quê nhà trong khuôn khổ APP Asia Tour. Sự góp mặt của anh cùng các tay vợt quốc tế được kỳ vọng góp phần kết nối sức hút của pickleball chuyên nghiệp với cộng đồng người chơi và người hâm mộ trong nước.

Được thành lập vào năm 2019 bởi Ken Herrmann, APP (Association of Pickleball Players) là tổ chức phát triển hệ thống giải đấu pickleball quốc tế, dành cho VĐV ở nhiều cấp độ, từ chuyên nghiệp đến phong trào và trẻ. Thông qua các giải đấu được tổ chức bài bản, APP tạo cơ hội để VĐV tranh tài, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ và kết nối với cộng đồng pickleball trên toàn thế giới.

APP Asia Tour là hệ thống giải đấu mở rộng của APP tại khu vực châu Á, hướng đến việc kết nối các cộng đồng pickleball, tạo thêm cơ hội tranh tài và thúc đẩy sự phát triển của bộ môn trong khu vực.

Giải pickleball APP Asia Tour lần đầu đến Việt Nam, Quang Dương gây chú ý - Ảnh 3.Dư luận quốc tế ngỡ ngàng khi cơn sốt pickleball ở Việt Nam mãi không hạ nhiệt

Sau gần ba năm bùng nổ, pickleball Việt Nam vẫn khiến giới quan sát nước ngoài ngạc nhiên vì mật độ sân bãi và sức hút của các giải đấu.

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ĐỨC KHUÊ
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    Chủ đề: APP Asia Ho Chi Minh City Open pickleball quang dương tay vợt Quang Dương

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