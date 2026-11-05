Dư luận quốc tế ngỡ ngàng khi cơn sốt pickleball ở Việt Nam mãi không hạ nhiệt

Phong trào pickleball ở Việt Nam khiến làng thể thao thế giới phải ngạc nhiên - Ảnh: CCHEM

Nhưng đằng sau sự sôi động ấy, nhiều chuyên gia bắt đầu đặt câu hỏi: phong trào pickleball có đang bão hòa, và liệu sự phát triển về số lượng có đi cùng chiều sâu?

Cuối tháng 10, cây viết Dan Beeman của tạp chí Mỹ The Pickleball Weekly cho biết ông theo dõi pickleball Việt Nam suốt ba năm. "Điều ban đầu có vẻ chỉ là một trào lưu mạng xã hội thoáng qua đã phát triển thành thứ đáng kể hơn nhiều", ông nhận xét. Môn thể thao này đã tạo ra cả thị trường dụng cụ, sân bãi và giải đấu.

Tạp chí Racketista của Áo cũng ngỡ ngàng. Sau chuyến đến Hà Nội tháng 4, cây bút Peter Robic kể rằng chỉ trong mười phút đi bộ từ khách sạn, ông tìm thấy tám cơ sở pickleball, nơi lớn nhất có mười sân. Đầu giờ chiều, hầu hết sân ông khảo sát kín lịch. Hai ngôi sao Mỹ Anna Leigh Waters và Ben Johns cũng bất ngờ trước mật độ sân.

Những ghi nhận ấy giải thích vì sao cơn sốt nổi lên từ năm 2024 vẫn gây chú ý trong năm 2026. Tuy nhiên, sự hiện diện rộng khắp không đồng nghĩa đà tăng trưởng kéo dài mãi.

Dấu hiệu bão hòa sau cơn sốt của pickleball

Trong cuộc phỏng vấn được Hiệp hội các tay vợt pickleball chuyên nghiệp (APP) công bố ngày 10-9, bà Caryn Yap, đại diện APP Asia, nêu nỗi lo về khả năng duy trì sức hút.

"Ở Việt Nam, tôi cho rằng thị trường người dự giải có lẽ đang ở giai đoạn chuyển từ trưởng thành sang suy giảm", bà nói. Theo Yap, nhiều người cân nhắc tiền thưởng, chi phí và khả năng thu hồi khoản bỏ ra trước khi đăng ký. Đây là nhận định về thị trường giải đấu, chưa phải kết luận toàn bộ phong trào thoái trào.

Giáo sư Fabien de Geuser của Trường kinh doanh ESCP (Pháp), Giám đốc CFVG tại Việt Nam, nhìn hiện tượng qua lăng kính kinh tế. Ông cho rằng vấn đề không hẳn là "bong bóng" tài chính, mà là đầu tư theo tâm lý đám đông.

Thấy sân kín khách năm 2024, nhiều người đồng loạt mở sân, không nhận ra nguồn cung cũng tăng mạnh nơi khác. "Mỗi quyết định đầu tư riêng lẻ đều có lý, nhưng xét tổng thể lại gây thiệt hại", De Geuser nhận định. Ông dẫn tình trạng một số sân Hà Nội giảm một nửa lượng đặt chỗ, có cơ sở phải rao bán.

"Không cần có bong bóng vẫn có thể phá hủy vốn đầu tư", vị giáo sư cảnh báo.

Phát triển rộng nhưng chưa chắc sâu

World Pickleball Magazine tháng 10 đặt câu hỏi về khoảng cách giữa phong trào đại chúng và hệ thống đào tạo chuyên nghiệp. Cây bút Chris Beaumont dẫn trường hợp Sophia Phương Anh, tay vợt 18 tuổi từng sang Mỹ tập luyện nhưng gặp khó khi tìm kiếm những giải nữ đủ sức cạnh tranh ở quê nhà.

Theo Beaumont, sân đông người và giải đấu liên tiếp không tự động tạo ra môi trường thi đấu đủ chiều sâu để nuôi dưỡng tài năng. Việc thiếu đối thủ nữ trình độ cao cho thấy giới hạn của hệ thống đang hình thành.

Việt Nam chưa có nhiều tay vợt pickleball đẳng cấp cao - Ảnh tư liệu

Ông Yuki Chen, đại diện APP Asia, cũng nhận xét: "Điểm nghẽn lớn nhất không phải sự quan tâm, mà là quản trị, trọng tài, cơ sở vật chất và các mô hình thương mại bền vững".

Sự mở rộng sân bãi còn gây áp lực lên đô thị. Cuối năm 2025, AFP phản ánh tranh chấp tiếng ồn quanh sân pickleball tại Hà Nội và TP.HCM, nơi các buổi chơi kéo dài đến khuya khiến cư dân mất ngủ. Vấn đề không chỉ nằm ở ý thức người chơi mà cả quy hoạch sân bãi gần khu dân cư.

Dẫu vậy, bão hòa ở một số địa phương không có nghĩa môn thể thao này sẽ biến mất. Cuối tháng 10, World Pickleball Magazine ghi nhận các tay vợt phong trào Việt Nam tự bỏ kinh phí thi đấu ở nước ngoài.

Câu hỏi bây giờ không chỉ là cơn sốt kéo dài bao lâu, mà sau khi sự hào hứng qua đi, điều gì sẽ ở lại: cộng đồng chơi thường xuyên, hệ thống thi đấu bài bản hay những sân bãi đầu tư vượt nhu cầu?