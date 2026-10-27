Tạp chí thế giới nói Việt Nam có 16 triệu người chơi pickleball?

Làng pickleball thế giới cũng ngạc nhiên trước cơn sốt ở Việt Nam - Ảnh: BAIDU

Trong bài viết, tác giả bày tỏ sự kinh ngạc trước tốc độ phát triển của pickleball tại Việt Nam. Chỉ trong khoảng ba năm, môn thể thao còn tương đối xa lạ đã trở thành một hiện tượng, thu hút đông đảo người chơi và tạo ra thị trường kinh doanh sôi động.

Tạp chí cũng đánh giá cao bước tiến về chuyên môn của các tay vợt Việt Nam, đặc biệt là Trương Vinh Hiển với những chiến thắng trước các đối thủ hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi, bài viết đưa ra một thống kê gây chú ý: Việt Nam có khoảng 16 triệu người chơi pickleball thường xuyên mỗi tháng.

Ngoài ra, tác giả còn cho biết 88% người Việt Nam biết đến pickleball, trong khi hơn 37% từng chơi môn thể thao này. Những con số khổng lồ ấy thực sự đến từ đâu?

16 triệu người chơi được tính như thế nào?

Thực tế, The Pickleball Weekly không tự thực hiện thống kê, mà dẫn lại một cuộc khảo sát do UPA Asia phối hợp với công ty nghiên cứu thị trường YouGov thực hiện, công bố vào tháng 6-2025.

Cuộc khảo sát được tiến hành trực tuyến với hơn 14.000 người tại 12 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, trong đó mỗi thị trường có ít nhất 1.000 người tham gia.

Từ kết quả khảo sát, UPA Asia ước tính khoảng 16% dân số Việt Nam chơi pickleball ít nhất một lần mỗi tháng. Đây chính là nguồn gốc của con số 16 triệu.

Nói đơn giản, nếu khảo sát 1.000 người Việt Nam và ghi nhận 160 người chơi pickleball, tỉ lệ thu được là 16%. Sau đó, áp dụng tỉ lệ này lên dân số khoảng 100 triệu người, kết quả sẽ là 16 triệu.

Ấn Độ được thống kê có 178 triệu người chơi pickleball

Tương tự, UPA Asia còn ước tính Ấn Độ có 178 triệu người chơi thường xuyên, trong khi Trung Quốc có khoảng 60 triệu người.

Điều đáng nói đây chỉ là những con số ngoại suy từ khảo sát, hoàn toàn không phải số lượng người chơi được thống kê trực tiếp. Một phép ngoại suy thiếu sức thuyết phục.

Trong nghiên cứu thống kê, việc sử dụng mẫu khảo sát để ước tính đặc điểm của cả dân số là phương pháp phổ biến, không có gì sai về nguyên tắc.

Tuy nhiên, điều kiện quan trọng nhất là mẫu khảo sát phải có tính đại diện cho toàn bộ cộng đồng được nghiên cứu.

UPA Asia tuyên bố đã sử dụng mẫu đại diện cho từng thị trường. Thế nhưng, tài liệu công bố không trình bày chi tiết cách tuyển chọn người tham gia, phân bố địa lý, cơ cấu mẫu, phương pháp hiệu chỉnh hay khoảng sai số của các kết quả.

Đây là những thông tin cần thiết để đánh giá độ tin cậy của phép ngoại suy.

Giải thích vì sao con số 16 triệu người Việt chơi pickleball là thiếu thuyết phục - Đồ họa: HUY ĐĂNG

Trong thống kê có khái niệm sampling bias (thiên lệch chọn mẫu). Ví dụ bạn đến một CLB cầu lông và hỏi người chơi ở đó có thích cầu lông không, kết quả có thể là 100%. Nhưng từ đó suy ra "100 triệu người Việt Nam thích cầu lông" lại hoàn toàn sai.

Tương tự, nếu đối tượng khảo sát tập trung ở các đô thị lớn, nơi phong trào pickleball phát triển mạnh, rồi lấy kết quả áp dụng cho toàn bộ dân số, nguy cơ sai lệch là rất lớn.

Không có cơ sở khẳng định UPA Asia đã mắc lỗi này, nhưng những thông tin được công bố cũng chưa đủ để loại trừ nguy cơ đó.

Hãy thử hình dung: 16 triệu người, tương đương khoảng một phần sáu dân số Việt Nam, đều ra sân chơi pickleball ít nhất một lần mỗi tháng. Đây là quy mô khổng lồ, đặc biệt đối với một môn thể thao đòi hỏi sân bãi chuyên dụng và chi phí dụng cụ nhất định.

Cho đến nay, chưa có số liệu thống kê độc lập đủ sức xác nhận quy mô người chơi như vậy. Ngay cả bóng đá - môn thể thao vua cũng khó lòng đưa ra một con số như vậy.