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3 ngôi sao Việt kiều đối đầu U23 Thái Lan

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Ba Việt kiều Williams Minh Hoàng, Khoa Ngô và Trần Thành Trung sẽ khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam đấu U23 Thái Lan ở Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

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Williams Minh Hoàng (áo đỏ) trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 - Ảnh: FIFA

Chiều 4-11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố danh sách 26 cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

Đây không chỉ là dịp để U23 Việt Nam kiểm nghiệm lực lượng, hoàn thiện lối chơi, hướng tới những nhiệm vụ quốc tế trong năm 2027, mà còn là môi trường để ban huấn luyện đánh giá, phát triển các nhân tố có tiềm năng đóng góp cho đội tuyển Việt Nam trong tương lai.

Đáng chú ý, trong danh sách tập trung có các cầu thủ từng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam tham dự Đại hội thể thao châu Á (Asiad) 2026 tại Nhật Bản. 

Đó là thủ môn Cao Văn Bình, hậu vệ Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Lương Tuấn Khải, Lê Đình Long Vũ, Nguyễn Quốc Toản và Lê Văn Thuận. 

Việc tiếp tục góp mặt trong thành phần U23 Việt Nam tại Gia Lai VTV Cup 2026 sẽ tạo điều kiện để nhóm cầu thủ này phát huy những trải nghiệm đã có và tiếp tục cạnh tranh vị trí trong kế hoạch xây dựng lực lượng cho các nhiệm vụ tiếp theo. 

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Khoa Ngô (phải) khoác áo đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 - Ảnh: ANH KHOA

Một điểm nhấn khác trong danh sách U23 Việt Nam là sự góp mặt của 3 cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung (Bulgaria), Williams Minh Hoàng (Anh) và Ngô Đăng Khoa (Khoa Ngô, Úc).

Trong đó, Williams Minh Hoàng và Khoa Ngô vừa cùng đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia hồi tháng 10. 

Đây là trải nghiệm đáng chú ý đối với những cầu thủ Việt kiều đang ở độ tuổi U23, tạo thêm điều kiện để họ tích lũy kinh nghiệm và tiếp tục phát triển khi trở lại đội tuyển Việt Nam.

Trong bối cảnh HLV Kim Sang Sik bận dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu Giải giao hữu quốc tế - Casper Cup 2026 cùng thời điểm tại Ninh Bình, HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục được giao dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam tại Gia Lai VTV Cup 2026. 

Đây là sự tiếp nối trong công tác huấn luyện khi HLV Đinh Hồng Vinh từng trực tiếp dẫn dắt U23 Việt Nam tại Asiad 2026 và nhiều giải đấu quốc tế trước đó. 

Gia Lai VTV Cup 2026 được xem là bước đệm cần thiết giúp U23 Việt Nam hướng tới những nhiệm vụ quốc tế trong năm 2027, trong đó có SEA Games 34, Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2027, đồng thời chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2028. 

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Thái Lan (19h, ngày 10-11), U23 Singapore (19h, 12-11) và U23 Qatar (19h, 14-11) trên sân Pleiku.

Bán vé trực tiếp tại quầy vào ngày 6-11

Ngoài việc bán vé trực tuyến, ban tổ chức Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 còn bán vé trực tiếp tại quầy. Cụ thể, vé sẽ được bán từ 8h30 ngày 6-11 đến 19h ngày 14-11 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước.

Vé có 3 mệnh giá 200.000, 300.000 và 400.000 đồng. Vé được bán tại quầy vé đặt tại cổng A1 sân Pleiku. Sáng từ 8h30 - 11h30; chiều 14h - 16h30.

- Ảnh 4.

Danh sách đội tuyển U23 Việt Nam - Ảnh: VFF

- Ảnh 5.U23 Thái Lan mang ngôi sao Asiad sang đấu U23 Việt Nam

Đội tuyển U23 Thái Lan sẽ mang 2 ngôi sao vừa dự Asiad 2026 Paripan Wongsa và Jehhanafee Mamah sang Việt Nam thi đấu ở Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

 

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NGUYÊN KHÔI
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    Chủ đề: HLV Đinh Hồng Vinh đội tuyển U23 Việt Nam U23 Việt Nam sân Pleiku

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