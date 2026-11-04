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U23 Thái Lan mang ngôi sao Asiad sang đấu U23 Việt Nam

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Đội tuyển U23 Thái Lan sẽ mang 2 ngôi sao vừa dự Asiad 2026 Paripan Wongsa và Jehhanafee Mamah sang Việt Nam thi đấu ở Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

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Paripan Wongsa (số 19) ăn mừng bàn thắng cho U23 Thái Lan trước Kyrgyzstan ở Asiad 2026 - Ảnh: ThailandNT

Sáng 4-11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố danh sách đội tuyển U23 Thái Lan dự Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

Giải đấu hứa hẹn mang đến những cuộc so tài hấp dẫn, đặc biệt khi đội bóng xứ chùa vàng sở hữu nhiều gương mặt từng tạo dấu ấn tại các đấu trường quốc tế. Trong đó, tiền vệ tấn công Paripan Wongsa và tiền đạo Jehhanafee Mamah là hai cái tên đáng chú ý sau màn trình diễn tại Đại hội thể thao châu Á (Asiad) 2026.

Bị U23 Kyrgyzstan dẫn 2-0 trong trận ra quân ở Asiad 2026, Jehhanafee Mamah và Paripan Wongsa (cú đúp) đã ghi bàn giúp U23 Thái Lan có màn ngược dòng thắng 3-2 đầy đáng nhớ. 

Bên cạnh hai gương mặt nổi bật kể trên, tiền đạo Worawut Noisri cũng là nhân tố đáng theo dõi của U23 Thái Lan tại Gia Lai VTV Cup 2026. Cầu thủ sinh năm 2005 này cũng ghi bàn trong chiến thắng 5-1 của U23 Thái Lan trước U23 Hong Kong ở vòng bảng Asiad 2026. 

Ở tuyến phòng ngự, U23 Thái Lan cũng có những gương mặt từng được trao cơ hội tại các giải đấu cấp châu lục, trong đó có Sirassawut Wongruankham. Thủ môn sinh năm 2005 là một trong những lựa chọn đáng chú ý trong danh sách đăng ký của U23 Thái Lan tại Gia Lai VTV Cup 2026.

Theo lịch thi đấu, U23 Thái Lan sẽ mở màn giải bằng cuộc đối đầu với đội chủ nhà U23 Việt Nam lúc 19h ngày 10-11. Sau đó, U23 Thái Lan sẽ lần lượt gặp U23 Qatar (12-11) và U23 Singapore (14-11). 

Với nhiều duyên nợ ở các cấp độ đội tuyển, cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan hứa hẹn sẽ đem đến cho người hâm mộ cuộc so tài hấp dẫn trên sân Pleiku.

- Ảnh 3.Tuyển U23 Việt Nam cần gì ở Giải U23 quốc tế?

Với 3 giải đấu quan trọng trong năm 2027, Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 vào tháng 11 sẽ là cơ hội lớn cho đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị nhằm cạnh tranh thành tích.

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NGUYÊN KHÔI
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    Chủ đề: U23 Việt Nam sân Pleiku Asiad 2026 Jehhanafee Mamah U23 Thái Lan

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