Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Ban tổ chức cắt băng khánh thành Trung tâm báo chí - Ảnh: DƯ HẢI

Sáng 6-11, Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đã chính thức khai trương tại tòa nhà VOH - HTV (TP.HCM).

Trước khi diễn ra buổi lễ, ban tổ chức cùng các đại biểu đã tổ chức dâng hương tại Đài tưởng niệm Biệt động thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn năm 1968 trong khuôn viên VOH.

Nghi thức thể hiện sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng thời nhắc nhớ trách nhiệm của những người làm báo trong việc phát huy truyền thống báo chí cách mạng, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về ngày hội thể thao lớn của đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, Trưởng Ban Tổ chức đại hội, nhấn mạnh việc tổ chức một sự kiện thể thao quy mô quốc gia tại TP.HCM là cơ hội để phát huy thế mạnh về cơ sở hạ tầng, nguồn lực xã hội, văn hóa và du lịch của thành phố.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đại hội, đồng thời quảng bá hình ảnh TP.HCM nói riêng và đất nước, con người Việt Nam nói chung đến đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.

Theo Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, các cơ quan thông tấn, báo chí giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đưa tinh thần đại hội đến với nhân dân, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của thể thao như tinh thần trung thực, cao thượng và khát vọng vươn lên.

Để Trung tâm Báo chí vận hành hiệu quả, đáp ứng yêu cầu truyền thông trong bối cảnh chuyển đổi số, Thứ trưởng đề nghị ban tổ chức và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, lấy các cơ quan báo chí làm trung tâm phục vụ, bảo đảm điều kiện thuận lợi, an toàn cho phóng viên, biên tập viên tác nghiệp; đồng thời tăng cường kết nối giữa Trung tâm Báo chí với các địa điểm thi đấu và tiểu ban chuyên môn để thông tin được cập nhật liên tục, thông suốt.

Thứ hai, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, khai thác hiệu quả hệ thống dữ liệu, hình ảnh, video và các nền tảng truyền thông đa phương tiện. Việc đổi mới phương thức truyền thông cần hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, đồng thời bảo đảm tính khách quan, chính xác và thống nhất của thông tin.

Thứ ba, chú trọng truyền thông có chiều sâu và tính nhân văn. Bên cạnh kết quả thi đấu, báo chí cần quan tâm khai thác những câu chuyện về nghị lực vượt khó của vận động viên, tinh thần thi đấu trung thực, sự tận tụy của huấn luyện viên và những đóng góp thầm lặng của lực lượng phục vụ Đại hội.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương phát biểu khai trương Trung tâm báo chí - Ảnh: N.K

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, khẳng định việc đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của một đô thị trung tâm. Thành phố xác định đây là nhiệm vụ chính trị - xã hội quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành và địa phương.

Với phương châm "Chủ động, đồng bộ, thiết thực, an toàn và hiệu quả", TP.HCM xác định chất lượng phục vụ là thước đo quan trọng trong công tác tổ chức. Trong đó, bảo đảm điều kiện tác nghiệp cho lực lượng báo chí là một nhiệm vụ trọng tâm.

Thành phố cũng triển khai các chính sách hỗ trợ thiết thực như miễn, giảm giá vé trên các tuyến đường sắt đô thị, tuyến xe buýt và phối hợp với một số hãng taxi; đồng thời miễn phí tham quan, trải nghiệm tại 25 bảo tàng cùng các thiết chế văn hóa, nhà hát và địa điểm biểu diễn nghệ thuật trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Tiết mục múa lân khai mạc Trung tâm báo chí - Ảnh: N.K

Việc đưa Trung tâm Báo chí vào hoạt động ngay trước thềm Đại hội được kỳ vọng tạo điều kiện để các cơ quan báo chí tiếp cận nguồn thông tin chính thống, tăng cường phối hợp với Ban Tổ chức và các đơn vị chuyên môn.

Đây cũng là đầu mối quan trọng giúp thông tin về công tác tổ chức, diễn biến thi đấu và những câu chuyện bên lề được chuyển tải nhanh chóng, chính xác, đa dạng đến công chúng.

Sau nghi thức cắt băng khai trương, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cùng các đại biểu đã tham quan Trung tâm Báo chí, tìm hiểu không gian làm việc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các điều kiện phục vụ hoạt động tác nghiệp của phóng viên, biên tập viên.

Với sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, hạ tầng thông tin và lực lượng hỗ trợ, Trung tâm Báo chí được kỳ vọng trở thành điểm kết nối quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông, quảng bá hình ảnh thể thao Việt Nam và lan tỏa tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng của Đại hội.

Ban Tổ chức cùng các đại biểu đã tổ chức dâng hương tại Đài tưởng niệm Biệt động thành - Ảnh: N.K

Ban tổ chức và khách mời dâng hương tại Đài tưởng niệm Biệt động thành - Ảnh: N.K

Tiết mục đánh trống mở đầu cho lễ khai trương Trung tâm báo chí - Ảnh: N.K

Ông Danh Hoàng Việt (phải) - Cục trưởng Cục TDTT và ông Nguyễn Hồng Minh - cục phó tại sự kiện - Ảnh: N.K

Tiết mục múa lân khai trương Trung tâm báo chí - Ảnh: n.K

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phát biểu - Ảnh: N.K

Báo chí tác nghiệp tại sự kiện - Ảnh: N.K

Ban tổ chức và khách mời giao lưu các địa điểm thi đấu qua màn hình lớn - Ảnh: N.K

Ban tổ chức họp tại Trung tâm báo chí - Ảnh: N.K

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026 diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12 tại TP.HCM, với 973 nội dung thuộc 48 môn thể thao. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức ngày 21-11 tại Công viên bờ sông Sài Gòn. Trước thời điểm khai mạc, các môn bóng bàn, marathon và muay đã hoàn thành chương trình thi đấu. Tính đến 9 giờ ngày 6-11, đoàn Hà Nội tạm dẫn đầu bảng tổng sắp với 9 HCV, 4 HCB và 7 HCĐ. Đoàn TP.HCM xếp thứ hai với 8 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ; đoàn Công an Nhân dân đứng thứ ba với 6 HCV, 6 HCB và 5 HCĐ.