TP.HCM sẵn sàng cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Cuộc so tài hấp dẫn nơi hậu trường

Bác sĩ Phạm Thanh Nghị (trái) cùng đội ngũ lên kế hoạch chỉnh chu khi diễn ra Đại hội Thể thao toàn quốc - Ảnh: ANH HÀO

Đóng vai trò quan trọng trong Đại hội Thể thao toàn quốc, Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT TP.HCM đang bước vào giai đoạn vận hành với công suất tối đa để đảm bảo điểm rơi phong độ tốt nhất cho hàng trăm vận động viên (VĐV).

Chiến dịch quy mô lớn của y học và khoa học thể thao từ hậu trường

Lợi thế then chốt của kỳ Đại hội lần này nằm ở việc các cuộc tranh tài được tổ chức ngay tại sân nhà TP.HCM.

Bác sĩ Phạm Thanh Nghị - Trưởng phòng Khoa học - Y học Thể thao, thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao TP.HCM nói:

"Khi biết được tin Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X năm 2026 được diễn ra tại TP.HCM, tôi cảm thấy rất thuận tiện khi có thể hỗ trợ tối đa với những máy móc thiết bị hiện đại. Trước kia khi tổ chức ở chỗ khác, với nhân sự hạn chế cùng nhiều yếu tố thì việc di chuyển, công tác sẽ khó khăn hơn nhiều".

Các VĐV ở TP.HCM nhận được sự hỗ trợ tối đa từ công nghệ, khoa học - Ảnh: HUY ĐĂNG

"Trước đó tổ chức ở các tỉnh thì phải vận chuyển khó khăn hơn, khó phân tán ra nhiều địa điểm. Giờ mang theo được nhiều trang thiết bị, thậm chí là đề xuất mang thêm thiết bị hỗ trợ hồi phục sau khi thi đấu để hỗ trợ 1 cách tốt hơn", bác sĩ Nghị nhấn mạnh.

Cụ thể ở những kỳ đại hội diễn ra tại các tỉnh thành xa, nhân lực mỏng cùng rào cản di chuyển khiến việc vận chuyển hệ thống máy móc cồng kềnh qua nhiều địa điểm thi đấu phân tán từng là bài toán nan giải đối với bác sĩ Nghị cùng các cộng sự.

Các VĐV được tập luyện với những trang thiết bị hiện đại để thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc - Ảnh: ANH HÀO

Việc được thi đấu tại TP.HCM cho phép Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT TP.HCM phát huy tối đa tiềm lực công nghệ, chủ động phân bổ toàn bộ kho trang thiết bị hiện đại và thiết lập các trạm hồi phục chuyên sâu cơ động ngay tại các điểm thi đấu nóng để phục vụ VĐV tức thì sau giờ tranh tài.

Nhưng vì thế, áp lực phải gánh vác để hoàn thành kỳ đại hội 1 cách trọn vẹn là không thể tránh khỏi.

Áp lực lớn không chỉ đến với VĐV

Bác sĩ Nghị chia sẻ: "Đi kèm với những thuận lợi ấy là áp lực không nhỏ. Tập thể chúng tôi đang dốc toàn lực để góp phần mang lại thành công chung cho Đại hội, từ khâu tổ chức cho đến việc chăm sóc và phục vụ tốt nhất cho các vận động viên".

Vậy nên để gánh vác trọng trách chăm sóc cho hơn 30 bộ môn của đoàn thể thao thành phố là một đội ngũ chỉ khoảng 16 đến 17 nhân sự, được tổ chức chuyên biệt hóa thành hai mảng khác nhau.

Trong đó, mảng Khoa học thể thao gồm 10 đến 11 chuyên viên chịu trách nhiệm đo đạc, giám định chỉ số thể lực, phân tích thông số vận động và hỗ trợ ban huấn luyện đưa ra các bài tập hồi phục sau chấn thương.

Song hành cùng họ là mảng Y học thể thao với 5 đến 6 bác sĩ, chuyên gia phụ trách công tác chăm sóc sức khỏe, xử lý chấn thương thực địa và đặc biệt là kiểm soát chặt chẽ quy trình phòng chống doping.

Điểm tựa lớn nhất của lực lượng hậu cần này chính là sự năng động từ sức trẻ. Với độ tuổi trung bình chỉ từ 30 đến 32 tuổi và thành viên trẻ nhất mới bước sang tuổi 23, đội ngũ mang trong mình tinh thần xông xáo, khả năng gánh vác đa nhiệm và sự nhạy bén trong việc cập nhật, ứng dụng các nghiên cứu y sinh học thể thao tiên tiến trên thế giới vào thực tiễn thi đấu.

ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC 2026: NHỮNG THÔNG TIN CẦN BIẾT Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước, được tổ chức theo chu kỳ 4 năm/lần. TP.HCM là địa phương đăng cai chính, sau 20 năm kể từ lần gần nhất đảm nhận vai trò này. Các cuộc tranh tài còn được tổ chức tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội. Đại hội có 48 môn thể thao, 973 nội dung tranh huy chương, quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội. Dự kiến có khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, 2.000 trọng tài tham gia, cùng khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách. Ban tổ chức bố trí 34 địa điểm thi đấu, gồm 31 địa điểm tại TP.HCM và 3 địa điểm phối hợp ở các địa phương khác. Theo kế hoạch, chương trình chính diễn ra từ 14-11 đến 12-12-2026, nhưng một số môn thi đấu sớm. Môn muay mở màn từ ngày 20-10, chính thức khai mạc môn ngày 22-10. Lễ khai mạc toàn Đại hội dự kiến diễn ra tối 21-11 tại Công viên bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), lễ bế mạc ngày 12-12 tại Nhà thi đấu Phú Thọ. Đại hội là dịp đánh giá công tác đào tạo, huấn luyện, phát hiện tài năng và tuyển chọn lực lượng kế cận cho thể thao Việt Nam