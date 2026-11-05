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Hấp dẫn tranh tài môn karate Đại hội thể thao toàn quốc 2026

tác giả
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH

Tấm HCV đối kháng hạng 50kg nam của Trương Nam Tiến đưa chủ nhà TP.HCM lên dẫn đầu bảng tổng sắp môn karate Đại hội thể thao toàn quốc 2026, tính đến đầu giờ chiều 5-11.

Hấp dẫn tranh tài môn karate Đại hội thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 1.

Nhà vô địch Asiad Nguyễn Ngọc Trâm giữ vững phong độ ở Đại hội thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh: AKF

Tại Nhà thi đấu phường Tân Thuận (TP.HCM) sáng 5-11, Trương Nam Tiến giành HCV hạng 50kg nam, còn Nguyễn Minh Tuyên (Ninh Bình) nhận HCB ở môn karate.

Đây là ngày thứ hai liên tiếp các võ sĩ chủ nhà đăng quang trên sàn kumite (đối kháng). Trước đó, Nguyễn Chí Thanh mang về HCV đầu tiên cho karate TP.HCM ở hạng 80kg nam.

TP.HCM cũng là đoàn đầu tiên giành hai HCV karate tại đại hội năm nay. Đoàn Công an nhân dân đang tạm đứng thứ hai với 1 HCV, 2 HCB, hơn Bắc Ninh một HCB.

Phú Thọ vươn lên thứ tư với 1 HCV, 1 HCĐ nhờ chức vô địch hạng 47kg nữ của Phạm Thị Đào.

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Ở nội dung kata (biểu diễn), gương mặt nổi bật là Nguyễn Ngọc Trâm. Trong trận chung kết cá nhân nữ ngày 4-11, võ sĩ Công an nhân dân vượt qua Nguyễn Thị Quỳnh Như của Bắc Ninh. 

Bốn năm sau lần đăng quang tại Ninh Bình, Ngọc Trâm tiếp tục giữ ngôi vô địch đại hội.

Hơn một tháng trước, Ngọc Trâm cùng Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên thắng đội Iran 5-0 ở chung kết kata đồng đội nữ, mang về HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam tại Asiad 20. 

Trở lại đấu trường trong nước, Trâm cho biết cô vẫn hồi hộp trước giờ thi và chỉ dần lấy lại sự tự tin qua từng vòng biểu diễn.

Chiều 5-11, khán giả có thể theo dõi ba trận chung kết liên tiếp, bắt đầu từ 17h30 với nội dung kata đồng đội hỗn hợp nam nữ, tiếp đó là kumite 55kg nam và 50kg nữ. Môn karate Đại hội thể thao toàn quốc năm nay quy tụ 390 võ sĩ của 28 đoàn, tranh 25 bộ huy chương đến hết ngày 8-11.

- Ảnh 2.Karate Việt Nam: Giữ được vàng Asiad, mở rộng thế mạnh ra sao?

Bảo vệ ngôi vô địch kata đồng đội nữ ở Asiad 20, karate tiếp tục đóng góp quan trọng cho thể thao Việt Nam. Nhưng phía sau tấm huy chương vàng là bài toán mở rộng lực lượng và khả năng tranh vàng ở những nội dung khác.

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    Chủ đề: Đại hội thể thao toàn quốc Karate Đại hội thể thao toàn quốc 2026 Ngọc Trâm

    Dòng sự kiện: Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

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