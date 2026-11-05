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HLV U17 Việt Nam: 'Rất tuyệt nếu gặp Brazil ở World Cup'

tác giả
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ

HLV trưởng Cristiano Roland cho biết sẽ rất tuyệt nếu cùng đội tuyển U17 Việt Nam gặp Brazil ở U17 World Cup 2026, nhưng trước hết phải tập trung vượt qua vòng bảng.

HLV Roland: U17 Việt Nam có thể dùng tốc độ để tạo khác biệt ở World Cup - Ảnh 1.

Cầu thủ U17 Việt Nam không to cao như các đối thủ - Ảnh: AFC

Sáng 5-11, HLV Cristiano Roland trả lời phỏng vấn truyền thông, trước khi U17 Việt Nam lên đường đi UAE tập huấn đợt cuối, chuẩn bị cho U17 World Cup 2026.

Chưa nghĩ đến việc gặp Brazil

HLV Roland chia sẻ: "Đội tuyển U17 Việt Nam đến thời điểm hiện tại đã đáp ứng được cường độ và tiêu chuẩn thi đấu ở World Cup. Các cầu thủ có thể tuân thủ những gì ban huấn luyện đã đề ra.

Tuy nhiên giai đoạn chuẩn bị vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi vẫn còn một khoảng thời gian ở UAE, các cầu thủ vẫn đang cố gắng từng ngày. Tôi tin là đến vòng bảng, U17 Việt Nam sẽ có thể trạng tốt nhất".

U17 World Cup có 48 đội chia làm 12 bảng. U17 Việt Nam nằm ở bảng G, sẽ lần lượt đấu Bỉ, New Zealand và Mali. Nếu đứng nhất, nhì hoặc là 1 trong 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, U17 Việt Nam sẽ vào vòng loại trực tiếp. 

Khi được hỏi về khả năng gặp đội bóng quê hương ở vòng knock-out, HLV Cristiano Roland khiêm tốn.

"Thật tuyệt khi nghĩ đến viễn cảnh có thể gặp Brazil ở vòng trong, tuy nhiên chúng tôi coi từng trận vòng bảng đều là chung kết và sẽ tập trung cho trận đầu trước đã.

Tôi cũng nói với các cầu thủ phải tham vọng lên, khi có khát khao, họ sẽ có mục tiêu. Khi đó, ban huấn luyện sẽ dạy các cầu thủ làm việc nghiêm túc để gặt hái thành quả", chiến lược gia người Brazil nói.

HLV Roland: U17 Việt Nam có thể dùng tốc độ để tạo khác biệt ở World Cup - Ảnh 2.

HLV Roland là người đưa U17 Việt Nam đến World Cup - Ảnh: MINH ĐỖ

Trước khi đi UAE, HLV Roland sẽ gút danh sách U17 Việt Nam từ 28 xuống còn 25 cầu thủ. Ai cũng khao khát cống hiến cho màu cờ sắc áo, nhưng ban huấn luyện chỉ có thể chọn những con người tốt nhất.

"Các cầu thủ đều hiểu rõ tính chất của công việc này. Khi sang UAE, quá trình sàng lọc vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi U17 Việt Nam chỉ còn lại 21 cầu thủ đăng ký thi đấu U17 World Cup. Đó sẽ là những lựa chọn tốt nhất của ban huấn luyện. Chúng tôi cũng sẽ động viên những cầu thủ bị loại, hành trình của các em sẽ còn tiếp diễn chứ không phải chỉ dừng lại ở U17 World Cup này", ông Roland cho hay.

Giải quyết sự thua thiệt thể hình

Về việc khắc phục những bất lợi về thể hình của U17 Việt Nam, HLV Roland cho hay: "Các đội tuyển ở World Cup, không phải ai cũng có thể hình, chiều cao, vóc dáng giống nhau. Nền tảng và quá trình đào tạo của các cầu thủ cũng khác nhau.

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Trong hoàn cảnh đó, U17 Việt Nam sẽ phải chơi thông minh hơn để tạo ra trận đấu cân bằng với các đối thủ, va chạm càng ít càng tốt, chuyền nhanh hơn, ra quyết định nhanh hơn.

Về khoản này, cầu thủ Việt Nam có sẵn, các cầu thủ rất nhanh nhẹn. Chúng ta có thể tận dụng tốc độ để tạo khác biệt".

Đội trưởng Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa cho biết: "Cường độ thi đấu ở World Cup rất cao, không như Việt Nam. Đội tuyển Bỉ, đối thủ đầu tiên của chúng tôi có thể hình, thể lực tốt, kỹ thuật tốt. Mục tiêu của chúng tôi là tập trung từng trận, tiến sâu nhất có thể. Đá World Cup là niềm tự hào và trách nhiệm của chúng tôi".

U17 Việt Nam lên đường đi UAE vào rạng sáng 6-11. Tại đây, đoàn quân HLV Roland dự kiến thi đấu giao hữu với U17 Fiji, Saudi Arabia. 

HLV U17 Việt Nam: 'Rất tuyệt nếu gặp Brazil ở World Cup' - Ảnh 4.Việt Nam chính thức có bản quyền phát sóng FIFA U17 World Cup 2026

Ngày 3-11, TV360, FPT Play và MyTV công bố bản quyền phát sóng giải đấu, mang đến cho người hâm mộ Việt Nam cơ hội theo dõi hành trình của các tài năng bóng đá trẻ thế giới tại FIFA U17 World Cup 2026.

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NGỌC LÊ
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    Chủ đề: Cristiano Roland U17 Việt Nam U17 World Cup

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