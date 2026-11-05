HLV Cesc Fabregas và Como khiến truyền thông thế giới nể phục

Các cầu thủ Como (áo trắng) tiếp chuỗi đà thăng hoa bằng chiến thắng 9-1 trước Lens - Ảnh: REUTERS

Bóng đá châu Âu vừa chứng kiến một trong những chiến thắng đậm nhất lịch sử cúp C1, khi HLV Cesc Fabregas cùng Como đè bẹp Lens với tỉ số 9-1 ở lượt trận thứ tư vòng phân hạng Champions League diễn ra rạng sáng 5-11.

Màn vùi dập lịch sử của Como

Dù được đánh giá nhỉnh hơn trước giờ bóng lăn, không một chuyên gia hay người hâm mộ nào dám tưởng tượng đến một kịch bản đại diện nước Ý lại có thể nã tới 9 bàn vào lưới đội chủ nhà Lens.

Theo thống kê, chiến thắng 9-1 này chính thức đưa đoàn quân của HLV Cesc Fabregas bước vào ngôi đền lịch sử khi trở thành đội bóng sở hữu chiến thắng đậm nhất trên sân khách tại Champions League (tính từ năm 1992 đến nay).

Trước đó, kỷ lục về những chiến thắng cách biệt 8 bàn thuộc về Real Madrid (thắng Besiktas 8-0 năm 2007) và Liverpool (thắng Malmo FF 8-0 năm 2015).

Tuy nhiên, cả hai màn vùi dập lịch sử đó đều diễn ra trên sân nhà, điều càng làm cho chiến tích "hủy diệt" đối thủ ngay tại sân của Lens do Como thiết lập trở nên ấn tượng hơn.

Ngay lập tức, màn trình diễn siêu hạng của Como đã trở thành tâm điểm trên khắp các mặt báo xứ sở hình chiếc ủng lẫn toàn châu Âu.

Tờ báo thể thao hàng đầu nước Ý La Gazzetta dello Sport không giấu được sự tự hào, khẳng định Como dưới sự dẫn dắt của thiên tài Cesc Fabregas đã "viết lại lịch sử bóng đá Ý" bằng một chiến thắng không tưởng.

Trong khi đó, báo chí Tây Ban Nha dùng từ "chấn động" để mô tả sức mạnh hủy diệt của đại diện Serie A. Đặc biệt, truyền thông và cộng đồng mạng tại Anh lại có những góc nhìn vừa thán phục, vừa hài hước.

Trước màn hủy diệt 9-1 này của Como, nhiều người hâm mộ xứ sở sương mù bỗng cảm thấy... "thở phào" và dành sự cảm thông cho Man United. Còn nhớ ở lượt trận thứ ba trước đó, Quỷ đỏ dưới triều đại Michael Carrick từng muối mặt nhận thất bại 1-4 trước chính Como. Một bình luận gây "bão" trên tờ The Sun đã nhanh chóng thu hút sự chú ý: "Cũng phải thông cảm cho trận thua của Man United tuần trước, hóa ra là vì Como quá mạnh!".