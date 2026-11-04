Người hùng Man United tranh cãi với HLV Carrick sau khi đánh bại AS Roma

Cunha (phải) tranh cãi với HLV Carrick sau trận - Ảnh: THE GUARDIAN

Máy quay truyền hình ghi lại cảnh Cunha - người vừa bị truất quyền thi đấu ở những phút cuối trở lại sân chia vui cùng đồng đội. Nhưng nhanh chóng vướng vào cuộc tranh cãi gay gắt với HLV trưởng Man United Michael Carrick.

Chiến lược gia người Anh dường như yêu cầu cậu học trò lập tức rời khỏi khu vực sân và trở lại đường hầm.

Phản ứng trước quyết định này, tiền đạo 27 tuổi tỏ ra vô cùng tức giận, vừa bước đi vừa quay lại hét lớn về phía Carrick, buộc một nhân viên CLB phải can thiệp để đưa anh vào phòng thay đồ.

Trước khi khuất tầm nhìn, chân sút người Brazil vẫn kịp dừng lại để vỗ tay tri ân người hâm mộ.

Theo Talksport, yêu cầu của Carrick hoàn toàn có cơ sở. Theo quy định của IFAB, cầu thủ nhận thẻ đỏ phải rời khỏi khu vực sân và khu kỹ thuật, ở lại phòng thay đồ hoặc khán đài cho đến hết trận.

Việc Cunha tự ý quay lại sân ăn mừng khi tổ trọng tài vẫn đang làm nhiệm vụ có thể khiến anh đối mặt với báo cáo kỷ luật bổ sung, án phạt tiền hoặc treo giò từ UEFA.

HLV Carrick rõ ràng có lý do để không hài lòng khi học trò vừa lập công chuộc tội nhưng lại tiếp tục tự đẩy mình vào rắc rối với chiếc thẻ đỏ ngớ ngẩn (cởi áo ăn mừng rồi phạm lỗi không cần thiết trong thời gian bù giờ).

Trận đấu với Roma tại lượt trận thứ 4 vòng phân hạng Champions League chứng kiến một kịch bản nghẹt thở. Man United bị dẫn trước 0-2 chỉ sau 17 phút bởi các bàn thắng của Matias Soule và Donyell Malen, khiến họ bước vào giờ nghỉ giữa tiếng la ó từ khán giả nhà.

Tuy nhiên, hiệp hai bùng nổ đã thay đổi tất cả. Khởi đầu cho màn lội ngược dòng đến từ pha lập công của Bruno Fernandes để rút ngắn tỉ số trên chấm phạt đền (do chính Cunha mang lại). Sau đó tiền đạo người Brazil tỏa sáng rực rỡ với hai pha lập công liên tiếp ở phút cuối để hoàn tất màn lội ngược dòng 3-2, chấm dứt chuỗi 9 trận toàn hòa và thua của "Quỷ đỏ".

Chiến thắng này giúp HLV Carrick tạm thời cởi bỏ một chút áp lực trong bối cảnh đội bóng đứng thứ 17 Ngoại hạng Anh và nội bộ xuất hiện nhiều rạn nứt.