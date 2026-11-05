Xuất hiện chiến thắng đậm nhất lịch sử Champions League

Niềm vui của các cầu thủ Como sau khi ghi bàn vào lưới Lens - Ảnh: UEFA

Rạng sáng 5-11, Como đã đánh bại chủ nhà Lens đến 9-1 ở lượt trận thứ tư vòng phân hạng Champions League. Về lý thuyết, Como được đánh giá nhỉnh hơn Lens nhưng việc đại diện bóng đá Ý ghi 9 bàn thắng vào lưới đội chủ nhà là cú sốc thực sự.

Với chiến thắng này, Como đi vào lịch sử khi trở thành đội bóng sở hữu chiến thắng đậm nhất Champions League trên sân khách (kể từ năm 1992).

Trước đây, Liverpool và Real Madrid từng có chiến thắng cách biệt 8 bàn tương tự Como (nhưng ghi ít bàn hơn) khi lần lượt đánh bại Malmö FF (vòng bảng Champions League 2015-2016) và Beşiktaş (2007-2008) với tỉ số 8-0.

Tuy nhiên, điều đặc biệt là 2 chiến thắng của Liverpool và Real Madrid diễn ra trên sân nhà, còn Como thắng trên sân khách.

Trong lịch sử Champions League cũng từng có đội ghi được 9 bàn thắng trong 1 trận đấu là Bayern Munich (hạ GNK Dinamo 9-2 ở mùa giải 2024-2025). Tuy nhiên, hùm xám lỡ cơ hội đi vào lịch sử với tư cách đội thắng đậm nhất khi để đối thủ gỡ 2 bàn.

Como là tân binh của Champions League mùa này. Đội bóng được đầu tư bởi tỉ phú người Indonesia gây bất ngờ khi có 9 điểm sau 4 trận, tạm đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng (sau PSG và Real Madrid).

Ở loạt trận rạng sáng 5-11, Liverpool gây thất vọng khi để thua Fenerbahçe 2-3. Trái ngược với Liverpool, các đại gia khác của bóng đá Anh như Arsenal và Man City đều có chiến thắng.