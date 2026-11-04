PSG lập kỷ lục ghi 4 bàn trong 17 phút tại Champions League

PSG thể hiện sức mạnh vượt trội ở Champions League - Ảnh: AFP

PSG chỉ mất 16 phút 2 giây tính từ lúc bóng lăn để dẫn Villarreal 4-0. Bàn thắng của Fabian Ruiz ở phút 17 giúp đội bóng Pháp thiết lập cột mốc mới tại Champions League.

Kỷ lục trước đó thuộc về Real Madrid, đội ghi 4 bàn trong 20 phút đầu trận gặp Dinamo Zagreb hồi tháng 11-2011. Đáng chú ý, PSG tạo nên thành tích mới ngay trên sân đối phương.

Màn tấn công dồn dập của nhà đương kim vô địch bắt đầu ở phút thứ 9. Từ tình huống phạt góc, Joao Neves dứt điểm cận thành mở tỉ số. Đến phút 12, Desire Doue nhận đường chuyền của Maghnes Akliouche rồi ghi bàn nhân đôi cách biệt.

Chỉ 1 phút sau, Senny Mayulu tận dụng bóng bật ra để nâng tỉ số lên 3-0. Hàng phòng ngự Villarreal tiếp tục sụp đổ khi Ruiz đón đường kiến tạo của Akliouche, ghi bàn thứ tư cho PSG ở phút 17.

Sức ép liên tục của đội khách khiến Villarreal mắc nhiều sai lầm khi triển khai bóng. Chỉ trong chưa đầy 8 phút kể từ bàn mở tỉ số, PSG đã 4 lần chọc thủng lưới đội chủ nhà, gần như định đoạt trận đấu ngay đầu hiệp 1.

Sau giờ nghỉ, Ruiz hoàn tất cú đúp ở phút 50. Đến phút 78, David Boly ấn định chiến thắng 6-0. Hậu vệ 17 tuổi ghi bàn ngay trong lần đầu ra sân tại Champions League, chỉ ít phút sau khi vào thay Achraf Hakimi.

Chiến thắng giúp PSG duy trì thành tích toàn thắng sau bốn lượt trận, giành 12 điểm và tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng. Đội bóng của HLV Luis Enrique đã ghi tới 20 bàn tại Champions League mùa này, đạt hiệu suất trung bình 5 bàn mỗi trận.