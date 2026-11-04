Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

PSG lập kỷ lục ghi 4 bàn trong 17 phút tại Champions League

tác giả
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH
THANH ĐỊNH

Rạng sáng 4-11, PSG lập kỷ lục ghi 4 bàn nhanh nhất lịch sử Champions League, trong chiến thắng 6-0 trên sân Villarreal ở lượt thứ tư vòng phân hạng.

PSG lập kỷ lục với bốn bàn trong 17 phút - Ảnh 1.

PSG thể hiện sức mạnh vượt trội ở Champions League - Ảnh: AFP

PSG chỉ mất 16 phút 2 giây tính từ lúc bóng lăn để dẫn Villarreal 4-0. Bàn thắng của Fabian Ruiz ở phút 17 giúp đội bóng Pháp thiết lập cột mốc mới tại Champions League.

Kỷ lục trước đó thuộc về Real Madrid, đội ghi 4 bàn trong 20 phút đầu trận gặp Dinamo Zagreb hồi tháng 11-2011. Đáng chú ý, PSG tạo nên thành tích mới ngay trên sân đối phương.

Màn tấn công dồn dập của nhà đương kim vô địch bắt đầu ở phút thứ 9. Từ tình huống phạt góc, Joao Neves dứt điểm cận thành mở tỉ số. Đến phút 12, Desire Doue nhận đường chuyền của Maghnes Akliouche rồi ghi bàn nhân đôi cách biệt.

Chỉ 1 phút sau, Senny Mayulu tận dụng bóng bật ra để nâng tỉ số lên 3-0. Hàng phòng ngự Villarreal tiếp tục sụp đổ khi Ruiz đón đường kiến tạo của Akliouche, ghi bàn thứ tư cho PSG ở phút 17.

Sức ép liên tục của đội khách khiến Villarreal mắc nhiều sai lầm khi triển khai bóng. Chỉ trong chưa đầy 8 phút kể từ bàn mở tỉ số, PSG đã 4 lần chọc thủng lưới đội chủ nhà, gần như định đoạt trận đấu ngay đầu hiệp 1.

Sau giờ nghỉ, Ruiz hoàn tất cú đúp ở phút 50. Đến phút 78, David Boly ấn định chiến thắng 6-0. Hậu vệ 17 tuổi ghi bàn ngay trong lần đầu ra sân tại Champions League, chỉ ít phút sau khi vào thay Achraf Hakimi.

Chiến thắng giúp PSG duy trì thành tích toàn thắng sau bốn lượt trận, giành 12 điểm và tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng. Đội bóng của HLV Luis Enrique đã ghi tới 20 bàn tại Champions League mùa này, đạt hiệu suất trung bình 5 bàn mỗi trận.

- Ảnh 1.Các đại gia thị uy ở lượt 4 Champions League

Không có bất ngờ nào xuất hiện ở lượt trận thứ tư sáng 4-11 (giờ Việt Nam) của giai đoạn vòng bảng Champions League, khi các đại gia như Bayern Munich, Barca hay PSG đều thắng thuyết phục.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
THANH ĐỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: champions league 2026 psg kỷ lục PSG Champions League

    Dòng sự kiện: Champions League

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất