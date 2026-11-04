Hỗn chiến ở trận bóng đá tại Brazil, 51 cầu thủ và ban huấn luyện lĩnh thẻ đỏ

Hỗn chiến ở giải Brazil, 51 người bị đuổi - Ảnh: Reprodução

Theo GE/Globo và O Tempo ngày 3-11, sự việc xảy ra trong trận bán kết lượt đi Giải U20 hạng nhì bang Minas Gerais trên sân Parque do Sabia ở Brazil. Mamore thắng đội chủ nhà Uberlândia 3-1, nhưng trận đấu chứng kiến màn ẩu đả kinh hoàng ở những phút cuối.

Theo tường thuật của GE/Globo, ba người đã bị đuổi trước khi hỗn chiến xảy ra. Trong đó, Luike (Uberlândia) và Joao Henrique (Mamore) nhận thẻ vàng thứ hai, còn Netinho bên phía chủ nhà bị thẻ đỏ trực tiếp vì đấm vào vùng bụng thủ môn đối phương.

Đến phút 90+9, Mamoré ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1. Khi ăn mừng, cầu thủ Davi Fernandes Bittencourt có những cử chỉ và lời nói khiêu khích hướng về khu vực kỹ thuật Uberlândia.

Theo biên bản trọng tài được O Tempo dẫn lại, HLV thủ môn Paulo Sérgio Dias dos Santos của đội chủ nhà chạy vào sân, tiến đến đẩy Davi. Sau đó, cầu thủ và thành viên ban huấn luyện hai đội lao vào hỗn chiến. Ghế cũng bị ném trong lúc xô xát.

Trọng tài Fernando Patrick Drosghic Modesto phải kết thúc trận đấu và ghi các quyết định đuổi người vào biên bản. GE/Globo cho biết có thêm 48 trường hợp bị truất quyền thi đấu vì vụ ẩu đả, nâng tổng số lên 51.

Trang O Tempo thống kê số người phải nhận thẻ đỏ, bị đuổi gồm 43 cầu thủ và 8 thành viên ban huấn luyện. Con số này gây chú ý đặc biệt, song chưa có xác nhận Guinness chính thức công nhận đây là kỷ lục thế giới mới trong bóng đá.