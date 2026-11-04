Bruno Fernandes bác bỏ tin đồn mâu thuẫn với HLV Man United

Bruno Fernandes ghi bàn giúp Man United ngược dòng trước Roma ở Champions League - Ảnh: REUTERS

Rạng sáng 4-11, Man United đánh bại Roma 3-2 ở lượt trận thứ tư vòng phân hạng Champions League.

Bị dẫn trước 2 bàn sau hiệp một, “Quỷ đỏ” đã tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục nhờ dấu ấn của Bruno Fernandes, người ghi bàn từ chấm phạt đền và kiến tạo bàn gỡ hòa cho Matheus Cunha trước khi tiền đạo người Brazil ấn định chiến thắng.

Trả lời phỏng vấn sau trận, đội trưởng Man United thẳng thắn đề cập đến những thông tin cho rằng anh bất đồng với HLV Carrick. Trước đó, Fernandes bị đẩy lên ghế dự bị trong trận thua Bournemouth 0-3 hôm 25-10, làm dấy lên nghi vấn anh bị kỷ luật vì công khai phê bình chiến thuật của HLV sau thất bại 1-4 trước Como.

Fernandes thừa nhận quyết định để mình ngồi ngoài là hợp lý bởi phong độ chưa tốt. “HLV quyết định để tôi dự bị vì tôi không thi đấu tốt, và điều đó hoàn toàn công bằng”, tiền vệ người Bồ Đào Nha chia sẻ.

Anh cũng cho biết bản thân không xem việc mất vị trí là hình phạt, đồng thời khẳng định quyết định lựa chọn đội hình thuộc quyền của HLV trưởng. Dù vậy, Fernandes nhấn mạnh những tranh cãi gần đây không làm thay đổi niềm tin dành cho Carrick và ban huấn luyện.

“Có rất nhiều đồn đoán trên truyền thông, cùng nhiều thông tin sai lệch về những chuyện xảy ra tại CLB giữa tôi và HLV”, đội trưởng Man United nói.

Anh cũng phủ nhận cách diễn giải cho rằng chiến thắng trước Roma là nhằm cứu chiếc ghế của Carrick, bởi đây trước hết là kết quả mà CLB và các cầu thủ đều rất cần.

Chiến thắng trước Roma giúp Man United chấm dứt chuỗi 9 trận không thắng trên mọi đấu trường. Carrick cũng đánh giá cao tinh thần của các học trò khi họ không gục ngã sau hiệp đấu đầu tiên khó khăn, mà tiếp tục chơi tích cực để hoàn tất màn lội ngược dòng.

Sau trận, Bruno Fernandes khẳng định mục tiêu của anh vẫn là giành chiến thắng trong mọi trận đấu phía trước. Những phát biểu này được xem như lời đáp trực tiếp của đội trưởng Man United trước các đồn đoán về mối quan hệ với HLV trưởng.