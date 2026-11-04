Danh sách triệu tập tuyển Argentina sau 'kỷ nguyên Messi'

Danh sách triệu tập của tuyển Argentina sau khi Messi chia tay đội tuyển quốc gia - Ảnh: AFA

Đội tuyển Argentina sẽ lần lượt gặp Uruguay và Costa Rica trong hai trận giao hữu diễn ra vào tháng 11. Đây là lần đầu tiên HLV Scaloni công bố danh sách mà không có Lionel Messi, kể từ khi đội trưởng huyền thoại chia tay đội tuyển quốc gia, mở ra giai đoạn chuyển tiếp với nhiều thay đổi về nhân sự.

Trong danh sách lần này, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister và Enzo Fernandez được kỳ vọng sẽ gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Bên cạnh đó, những cái tên như Nicolás Paz, Thiago Almada hay Franco Mastantuono cũng có cơ hội thể hiện vai trò trong đội hình thiếu vắng ngôi sao từng giữ vị trí trung tâm suốt nhiều năm.

Đáng chú ý, Scaloni trao cơ hội cho trung vệ Aaron Anselmino, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Boca Juniors và hiện thuộc biên chế Chelsea. Đây là lần đầu tiên Anselmino được gọi lên đội tuyển quốc gia, bên cạnh một gương mặt mới khác là hậu vệ Mariano Troilo đang thi đấu cho Parma.

Một số cầu thủ cũng trở lại sau khi vắng mặt ở đợt tập trung trước, nổi bật là Gonzalo Montiel của River Plate. Trong khi đó, thủ môn Emiliano Martinez vẫn được điền tên dù đang hồi phục sau ca phẫu thuật chấn thương hàm gặp phải hôm 17-10, nhưng khả năng ra sân sẽ phụ thuộc vào đánh giá của đội ngũ y tế.

Ngoài Messi, Argentina còn thiếu nhiều trụ cột trong đợt tập trung này. Rodrigo De Paul và Giovani Lo Celso không được triệu tập, còn Cristian Romero, Lautaro Martinez và Nicolas Gonzalez vắng mặt vì chấn thương; Leandro Paredes cùng Nahuel Molina tiếp tục bị treo giò.

Theo lịch thi đấu, Argentina sẽ tiếp đón Uruguay tại sân La Bombonera ngày 13-11, trước khi gặp Costa Rica tại sân Mario Alberto Kempes ở Cordoba ngày 17-11. Hai trận giao hữu này là dịp để Scaloni thử nghiệm những phương án nhân sự mới và tìm kiếm sự kết nối giữa các gương mặt trẻ với nhóm cầu thủ giàu kinh nghiệm.