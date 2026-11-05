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Ngôi sao Việt Nam nhận vinh dự đặc biệt từ Liên đoàn bóng chuyền thế giới

tác giả
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

Chỉ ít ngày sau khi trở lại Nhật Bản thi đấu, phụ công Trần Thị Bích Thủy đã gây ấn tượng mạnh và nhận được lời khen từ Volleyball World, fanpage do Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) quản lý.

Pha tấn công ghi điểm ấn tượng của Bích Thủy được Liên đoàn bóng chuyền thế giới ca ngợi - Nguồn: VOLLEYBALL WORLD

Bích Thủy là một trong những gương mặt nổi bật của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Thi đấu ở vị trí phụ công, cô được đánh giá cao nhờ khả năng tấn công nhanh, dứt điểm uy lực cùng kỹ năng chắn bóng hiệu quả.

Những phẩm chất này giúp Bích Thủy có cơ hội xuất ngoại, thử sức tại các nền bóng chuyền hàng đầu châu Á. Hiện tại, cô đang khoác áo Okayama Seagulls tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia Nhật Bản (SV-League).

Cuối tuần qua, Bích Thủy có những trận đấu đầu tiên tại SV-League mùa giải mới. Đáng chú ý, cô còn có dịp đối đầu với người đồng đội ở tuyển Việt Nam là Trần Thị Thanh Thúy, hiện khoác áo Gunma Green Wings.

Dù chưa có nhiều thời gian tập luyện cùng đội bóng, Bích Thủy vẫn cho thấy khả năng hòa nhập nhanh chóng. Phụ công Việt Nam thi đấu tự tin, có nhiều tình huống xử lý ấn tượng và trở thành một trong những điểm sáng của Okayama Seagulls, bất chấp việc đội nhà để thua cả hai trận.

Màn trình diễn của Bích Thủy thậm chí còn thu hút sự chú ý từ Volleyball World. Trong bài đăng trên fanpage chính thức hôm 5-11, trang này đã chia sẻ đoạn video ghi lại một pha tấn công nhanh đầy uy lực của cô, kèm theo những lời khen ngợi.

"Mira tái xuất đầy bùng nổ! Trần Thị Bích Thủy đã trở lại thi đấu, và còn cách nào ấn tượng hơn để đánh dấu màn tái xuất bằng một pha tấn công nhanh như chớp thế này!", Volleyball World viết.

Trong đó, Mira là biệt danh của Bích Thủy. Việc được một trang truyền thông bóng chuyền quốc tế có sức ảnh hưởng lớn dành lời khen là sự ghi nhận đáng khích lệ đối với phụ công Việt Nam.

Đây là mùa giải thứ hai Bích Thủy khoác áo Okayama Seagulls. Ở mùa trước, dù đội bóng Nhật Bản gặp nhiều khó khăn, cô vẫn để lại dấu ấn với những màn trình diễn tích cực.

Chính phong độ đó đã giúp phụ công sinh năm 2000 tiếp tục nhận được sự tin tưởng và có cơ hội trở lại SV-League mùa này.

Ngôi sao Việt Nam nhận vinh dự đặc biệt từ Liên đoàn bóng chuyền thế giới - Ảnh 1.Thanh Thúy tỏa sáng, đánh bại Bích Thủy tại Giải bóng chuyền Nhật Bản

Trưa 31-10, ở màn đại chiến với đồng hương Bích Thủy tại Giải bóng chuyền nữ Nhật Bản (SV-League), Thanh Thúy là người giành chiến thắng.

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ĐỨC KHUÊ
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