Đại hội Thể thao toàn quốc 2026: Thách thức cho futsal TP.HCM

Thái Sơn Nam TP.HCM (áo trắng) trong trận thắng Thái Sơn Bắc 3-2 ở Giải futsal VĐQG 2026 - Ảnh: TSNFC

Đại diện cho chủ nhà TP.HCM tranh tài ở môn futsal nam Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, CLB Thái Sơn Nam TP.HCM được kỳ vọng sẽ bước lên bục cao nhất sau hai kỳ Đại hội liên tiếp lỡ HCV.

12 năm khát... HCV

Môn futsal lần đầu được đưa vào tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2014. Năm đội tham dự TP.HCM, Bình Thuận, Khánh Hòa, Quảng Ngãi và Đà Nẵng thi đấu vòng tròn để xác định nhà vô địch. Kết quả, TP.HCM đã giành HCV trước 1 lượt đấu.

Đây cũng là điều dễ hiểu khi đại diện cho TP.HCM là CLB Thái Sơn Nam TP.HCM - đương kim vô địch Giải futsal VĐQG và khi đó đã có 5 lần vô địch sau 8 lần giải tổ chức.

Nhưng hai kỳ Đại hội sau đó, TP.HCM đều không thể giành HCV dù vẫn là nhà vô địch nhiều nhất lịch sử Giải futsal VĐQG.



Đại hội năm 2018, TP.HCM (đại diện là CLB Thái Sơn Nam TP.HCM) dù là đương kim vô địch quốc gia lẫn Cúp quốc gia đã thua Khánh Hòa 1-2 ở bán kết và sau đó thua luôn Cao Bằng ở trận tranh hạng 3. Khánh Hòa sau đó vô địch khi thắng Hà Nội 5-0 ở chung kết.

Đại hội năm 2022, TP.HCM với nòng cốt là CLB Thái Sơn Nam TP.HCM (đương kim á quân giải futsal VĐQG) và Sahako (đương kim vô địch) cũng chỉ đoạt HCB sau khi thua sát nút 2-3 trước Hà Nội (đại diện là Thái Sơn Bắc) trong trận chung kết.

HLV Trần Văn Vũ của Thái Sơn Nam TP.HCM - Ảnh: TSNFC

Vượt qua thách thức

CLB Thái Sơn Nam TP.HCM là nhà vô địch nhiều nhất lịch sử Giải futsal VĐQG. Đội đã có 14 lần đăng quang trong 20 lần giải tổ chức, gần nhất là 3 chức vô địch liên tiếp 2023-2024-2025. Nhưng năm 2026, CLB Thái Sơn Nam TP.HCM đã phải nhìn Thái Sơn Bắc vô địch quốc gia lẫn Cúp quốc gia.

Vì thế, đòi lại chức vô địch tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 là điều không đơn giản với CLB Thái Sơn Nam TP.HCM dù được thi đấu trên sân nhà.

HLV Trần Văn Vũ thừa nhận toàn đội đang chịu sức ép nhất định, nhưng cũng hy vọng các cầu thủ sẽ biến áp lực thành động lực để thi đấu tốt hơn tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. "Những kết quả chưa tốt vừa qua cũng là dịp để chúng tôi nhìn lại mình, điều chỉnh những thiếu sót và chuẩn bị tốt hơn", ông chia sẻ.

Kỳ Đại hội 4 năm trước, Trần Văn Vũ mang băng đội trưởng của TP.HCM và không thể giúp đội đăng quang. Còn lần này, anh là HLV trưởng với mục tiêu chinh phục tấm HCV còn dang dở. Ông bày tỏ: "Gánh trên vai niềm tự hào của một địa phương giàu truyền thống futsal, chúng tôi sẽ nỗ lực thi đấu và đặt quyết tâm cao nhất tại sân chơi sắp tới".

Ở Giải futsal VĐQG 2026, CLB Thái Sơn Nam giành ngôi á quân với sự tỏa sáng của Italo Henrique - chân sút Brazil đã giành danh hiệu "Vua phá lưới" với 21 bàn thắng.

Nhưng Đại hội không cho phép sử dụng ngoại binh. Vì thế, HLV Trần Văn Vũ buộc phải bổ sung các cầu thủ mới 19-20 tuổi vào đội hình như Trần Lê Bộ, Nguyễn Thọ Minh Huy, Trần Hoàng Phong, Nguyễn Minh Lương.

Kinh nghiệm lẫn bản lĩnh thi đấu là hạn chế của các cầu thủ trẻ này. Nhưng HLV Trần Văn Vũ cũng xem đây là cơ hội để họ thể hiện, chia sẻ gánh nặng với các đàn anh và góp phần tạo nên sức sống mới cho CLB Thái Sơn Nam TP.HCM.

Môn futsal tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 diễn ra từ ngày 20 đến 29-11 tại Nhà thi đấu futsal phường Chánh Hưng. Tám địa phương tham dự gồm chủ nhà TP.HCM, Hà Nội, Quảng Ninh, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Đồng Tháp, Đồng Nai và Tây Ninh được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng bán kết.