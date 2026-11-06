Người hâm mộ đua nhau mua vé xem U23 Việt Nam đấu Thái Lan

Một người hâm mộ knoe 4 vé mua được sáng 6-11 - Ảnh: HAGL FC

Sáng 6-11, ban tổ chức Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 đã tiến hành bán vé trực tiếp tại sân Pleiku để phục vụ người hâm mộ đến xem và cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Thái Lan lúc 19h ngày 10-11, U23 Singapore lúc 19h ngày 12-11, và U23 Qatar lúc 19h ngày 14-11.

Trong ngày mở bán vé trực tiếp đầu tiên, có khá đông người hâm mộ phố núi đã đến sân Pleiku xếp hàng từ sớm và có được những tấm vé ưng ý.

Ban tổ chức đã bán vé cho cả 3 ngày thi đấu 10, 12 và 14-11 để người hâm mộ không phải mất thời gian đi mua từng trận. Vé có 3 mệnh giá 400.000 đồng/vé cho khán đài A, 300.000 đồng/vé cho khán đài B, và 200.000 đồng/vé cho khán đài C, D.

Vé được bán cho đến 19h ngày 14-11 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước. Buổi sáng từ 8h30 - 11h30, chiều từ 14h - 16h30.

Đông đảo người hâm mộ xếp hàng mua vé xem U23 Việt Nam thi đấu tại Gia Lai VTV Cup 2026 - Ảnh: HAGL FC

Trước đó, ban tổ chức đã bán vé trực tuyến trên ứng dụng Techcombank OneU (tên cũ là ứng dụng OneU) từ ngày 28-10.

Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Gia Lai VTV Cup 2026 với 26 cầu thủ, kết hợp giữa những gương mặt đã tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và các cầu thủ trẻ đang trong quá trình khẳng định mình.

Đây không chỉ là dịp để U23 Việt Nam kiểm nghiệm lực lượng, hoàn thiện lối chơi, hướng tới những nhiệm vụ quốc tế trong năm 2027, mà còn là môi trường để ban huấn luyện đánh giá, phát triển các nhân tố có tiềm năng đóng góp cho đội tuyển Việt Nam trong tương lai.

Đáng chú ý, danh sách tập trung có 7 cầu thủ từng khoác áo U23 Việt Nam vào đến tứ kết Đại hội thể thao châu Á (Asiad) 2026 gồm thủ môn Cao Văn Bình, hậu vệ Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Lương Tuấn Khải, tiền vệ Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận và Nguyễn Quốc Toản.

Một điểm nhấn khác là sự góp mặt của 3 cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung (Bulgaria), Williams Minh Hoàng (Anh) và Ngô Đăng Khoa (Khoa Ngô, Úc). Trong đó, Williams Minh Hoàng và Khoa Ngô vừa tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia hồi tháng 10 cùng đội tuyển Việt Nam.

Trong bối cảnh HLV Kim Sang Sik dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu ở Giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 cùng thời điểm tại Ninh Bình, HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục được giao dẫn dắt U23 Việt Nam tại Gia Lai VTV Cup 2026.

U23 Qatar mang đầu bếp riêng đến Gia Lai U23 Qatar là đội tỏ ra chu đáo nhất khi cử đoàn tiền trạm đến Gia Lai từ chiều 5-11 để chuẩn bị cho Giải U23 quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026. Đoàn gồm hai thành viên: ông Mohammad Harami (quản lý đội) và ông Mohammad Zaghouani (đầu bếp). Chuyến tiền trạm nhằm kiểm tra cơ sở vật chất, nơi ăn ở và các điều kiện chuẩn bị cho U23 Qatar cho giải đấu sắp tới. Gia Lai VTV Cup 2026 hứa hẹn sẽ vô cùng quyết liệt và hấp dẫn với giải thưởng giành cho đội vô địch là 100.000 USD.