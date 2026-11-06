Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Người hâm mộ đua nhau mua vé xem U23 Việt Nam đấu Thái Lan

tác giả
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Ở ngày bán vé trực tiếp đầu tiên, người hâm mộ đã đổ xô đi mua vé xem đội tuyển U23 Việt Nam đá U23 Thái Lan trong trận ra quân Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

Người hâm mộ đổ xô mua vé xem U23 Việt Nam đấu Thái Lan - Ảnh 1.

Một người hâm mộ knoe 4 vé mua được sáng 6-11 - Ảnh: HAGL FC

Sáng 6-11, ban tổ chức Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026 đã tiến hành bán vé trực tiếp tại sân Pleiku để phục vụ người hâm mộ đến xem và cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Thái Lan lúc 19h ngày 10-11, U23 Singapore lúc 19h ngày 12-11, và U23 Qatar lúc 19h ngày 14-11. 

Trong ngày mở bán vé trực tiếp đầu tiên, có khá đông người hâm mộ phố núi đã đến sân Pleiku xếp hàng từ sớm và có được những tấm vé ưng ý.

Ban tổ chức đã bán vé cho cả 3 ngày thi đấu 10, 12 và 14-11 để người hâm mộ không phải mất thời gian đi mua từng trận. Vé có 3 mệnh giá 400.000 đồng/vé cho khán đài A, 300.000 đồng/vé cho khán đài B, và 200.000 đồng/vé cho khán đài C, D.

Vé được bán cho đến 19h ngày 14-11 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước. Buổi sáng từ 8h30 - 11h30, chiều từ 14h - 16h30.

Người hâm mộ đổ xô mua vé xem U23 Việt Nam đấu Thái Lan - Ảnh 2.

Đông đảo người hâm mộ xếp hàng mua vé xem U23 Việt Nam thi đấu tại Gia Lai VTV Cup 2026 - Ảnh: HAGL FC

Trước đó, ban tổ chức đã bán vé trực tuyến trên ứng dụng Techcombank OneU (tên cũ là ứng dụng OneU) từ ngày 28-10.

Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Gia Lai VTV Cup 2026 với 26 cầu thủ, kết hợp giữa những gương mặt đã tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế và các cầu thủ trẻ đang trong quá trình khẳng định mình. 

Đây không chỉ là dịp để U23 Việt Nam kiểm nghiệm lực lượng, hoàn thiện lối chơi, hướng tới những nhiệm vụ quốc tế trong năm 2027, mà còn là môi trường để ban huấn luyện đánh giá, phát triển các nhân tố có tiềm năng đóng góp cho đội tuyển Việt Nam trong tương lai.

Đáng chú ý, danh sách tập trung có 7 cầu thủ từng khoác áo U23 Việt Nam vào đến tứ kết Đại hội thể thao châu Á (Asiad) 2026 gồm thủ môn Cao Văn Bình, hậu vệ Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, Nguyễn Lương Tuấn Khải, tiền vệ Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận và Nguyễn Quốc Toản.

Một điểm nhấn khác là sự góp mặt của 3 cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung (Bulgaria), Williams Minh Hoàng (Anh) và Ngô Đăng Khoa (Khoa Ngô, Úc). Trong đó, Williams Minh Hoàng và Khoa Ngô vừa tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 tại Indonesia hồi tháng 10 cùng đội tuyển Việt Nam.

Trong bối cảnh HLV Kim Sang Sik dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thi đấu ở Giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 cùng thời điểm tại Ninh Bình, HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục được giao dẫn dắt U23 Việt Nam tại Gia Lai VTV Cup 2026.

U23 Qatar mang đầu bếp riêng đến Gia Lai

U23 Qatar là đội tỏ ra chu đáo nhất khi cử đoàn tiền trạm đến Gia Lai từ chiều 5-11 để chuẩn bị cho Giải U23 quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

Đoàn gồm hai thành viên: ông Mohammad Harami (quản lý đội) và ông Mohammad Zaghouani (đầu bếp). Chuyến tiền trạm nhằm kiểm tra cơ sở vật chất, nơi ăn ở và các điều kiện chuẩn bị cho U23 Qatar cho giải đấu sắp tới.

Gia Lai VTV Cup 2026 hứa hẹn sẽ vô cùng quyết liệt và hấp dẫn với giải thưởng giành cho đội vô địch là 100.000 USD.

Người hâm mộ đổ xô mua vé xem U23 Việt Nam đấu Thái Lan - Ảnh 4.3 ngôi sao Việt kiều đối đầu U23 Thái Lan

Ba Việt kiều Williams Minh Hoàng, Khoa Ngô và Trần Thành Trung sẽ khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam đấu U23 Thái Lan ở Giải giao hữu quốc tế U23 - Gia Lai VTV Cup 2026.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Cao Văn Bình Đinh Quang Kiệt sân Pleiku U23 Việt Nam HLV Đinh Hồng Vinh

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất