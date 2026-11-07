Không cầu thủ Man United nào được gọi lên tuyển Anh

Mainoo vắng mặt tại tuyển Anh trong loạt trận FIFA Days tháng 11 - Ảnh: REUTERS

Trong danh sách 25 cầu thủ được công bố, ông Tuchel không điền tên bất kỳ cầu thủ nào của Man United. Điều này cũng dễ hiểu khi "quỷ đỏ" đang trải qua chuỗi trận tệ hại và hầu hết các cầu thủ của họ đều đang có phong độ không tốt.

Đây là lần thứ 2 các cầu thủ Man United vắng bóng trên tuyển Anh. Tuy nhiên, tính chất lần này và lần trước là hoàn toàn khác nhau.

Ở đợt tập trung gần nhất, Man United có 2 cầu thủ được gọi lên tuyển Anh là Kobbie Mainoo và Marcus Rashford. Nhưng sau đó, cả 2 đều xin rút lui vì không có thể trạng tốt nhất.

Việc không có cầu thủ trên tuyển Anh chắc chắn khiến Man United bị tổn thương nặng nề. Tuy nhiên, điều này sẽ giúp các cầu thủ có khoảng nghỉ cần thiết để chuẩn bị cho giai đoạn sinh tồn tiếp theo của Man United.

Danh sách cầu thủ tuyển Anh triệu tập đợt FIFA Days tháng 11 - Ảnh: FA

Ở đợt tập trung lần này, "quả bóng vàng" Harry Kane tiếp tục là thủ lĩnh trên hàng công của tuyển Anh. Bên cạnh chân sút này là các ngôi sao như Morgan Rogers, Anthony Gordon và Rio Ngumoha. Đáng chú ý khi Jude Bellingham sẽ sát cánh cùng em trai Jobe Bellingham - người có lần đầu được triệu tập.