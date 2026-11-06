Tuyển Indonesia đón tin buồn khi bị hủy 2 trận giao hữu tháng 11

Tuyển Indonesia gặp khó trong việc tìm đối thủ ở dịp FIFA Days tháng 11-2026 - Ảnh: BOLA

Liên đoàn Bóng đá Jordan (JFA) đã thông báo hủy trận giao hữu với Indonesia, dự kiến diễn ra ngày 13-11 tại thủ đô Amman. Theo JFA, quyết định được đưa ra theo đề nghị của Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI).

Chủ tịch PSSI Erick Thohir cho biết an toàn của các thành viên đội tuyển là yếu tố được ưu tiên trong bối cảnh tình hình an ninh tại Trung Đông diễn biến phức tạp. Ông giao bộ phận phụ trách các đội tuyển và HLV John Herdman xây dựng phương án thay thế.

Việc Asian Cup 2027 lùi lịch cũng khiến PSSI phải điều chỉnh chương trình chuẩn bị, bởi các trận giao hữu tháng 11 ban đầu được tính toán để phục vụ giải đấu này.

Ngoài Jordan, Kuwait từng được truyền thông nhắc đến như đối thủ tiếp theo của Indonesia. Tuy nhiên, theo Tirto, trận đấu này chưa có xác nhận chính thức từ hai liên đoàn.

Trong khi đó, Kuwait đã công bố lịch gặp Syria ngày 13-11 và Honduras ngày 17-11. Như vậy, phương án thi đấu với Kuwait cũng không thể diễn ra như kỳ vọng.

Trước tình thế này, Indonesia chuyển hướng liên hệ Hong Kong. Trả lời ANTARA ngày 6-11, trưởng bộ phận phụ trách các đội tuyển Indonesia xác nhận quá trình trao đổi đang diễn ra, nhưng vẫn chưa có thỏa thuận nào được hoàn tất.

“Chúng tôi đã liên hệ lại với Hong Kong nhưng chưa nhận được câu trả lời chính thức”, Sumardji cho biết.

Ông cũng bác thông tin Indonesia sẽ gặp tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Theo giải thích của Sumardji, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ từng được cân nhắc làm địa điểm thay thế để tổ chức trận gặp Jordan.

Đợt FIFA Days tháng 11-2026 diễn ra từ ngày 9 đến 17-11, khiến Indonesia không còn nhiều thời gian tìm đối thủ. Nếu không thu xếp được đối thủ nào, tuyển Indonesia vẫn dự kiến tập trung theo chương trình đã xây dựng, tận dụng thời gian để đánh giá lực lượng hướng tới Asian Cup 2027.