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Bóng đá Campuchia lại gây bất ngờ ở đấu trường châu Á

tác giả
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

Hai đại diện của bóng đá Campuchia tiếp tục gây bất ngờ tại AFC Champions League Two 2026-2027 khi cùng nằm trong nhóm dẫn đầu, thậm chí xếp trên các CLB đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

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Các cầu thủ CLB Svay Rieng của đội Campuchia - Ảnh: AFC

Tối 5-11, CLB Preah Khan Reach Svay Rieng đến từ Campuchia đã đánh bại Tampines Rovers của Singapore 2-0 trên sân nhà ở lượt trận thứ tư bảng G AFC Champions League Two.

Tiago Alves mở tỉ số ở phút 32 trước khi Johannes Tartarotti ấn định chiến thắng ở phút 78. Kết quả này giúp đại diện Campuchia có trận thắng thứ hai liên tiếp tại đấu trường châu Á.

Đáng chú ý, chỉ một tuần trước, Svay Rieng đã gây bất ngờ lớn khi đè bẹp chính Tampines Rovers 5-1 ngay trên đất Singapore. Họ ghi đến bốn bàn trong hiệp một, khiến đối thủ hoàn toàn choáng váng.

Như vậy, sau hai lượt đối đầu, Svay Rieng đánh bại đại diện Singapore với tổng tỉ số 7-1.

Trước đó, đội bóng Campuchia còn gây bất ngờ khi cầm hòa Shanghai Shenhua của Trung Quốc 0-0.

Sau bốn lượt trận, Svay Rieng giành 7 điểm, đứng nhì bảng G, chỉ sau Machida Zelvia của Nhật Bản (12 điểm). Đáng chú ý, họ xếp trên Shanghai Shenhua, đội bóng Trung Quốc mới có 4 điểm.

Điều này khiến Svay Rieng nắm lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành vé vào vòng 16 đội, dù vẫn còn hai trận đấu khó khăn phía trước.

Không chỉ Svay Rieng, Phnom Penh Crown cũng đang có màn trình diễn vượt kỳ vọng tại AFC Champions League Two.

Đại diện Campuchia khởi đầu vòng bảng bằng ba chiến thắng liên tiếp, lần lượt trước Kuching City (Malaysia) 2-1, Gangwon FC (Hàn Quốc) 2-1 và Kitchee (Hong Kong) 2-0.

Trong đó, chiến thắng 2-1 ngay trên sân Gangwon FC gây tiếng vang lớn. Bởi đối thủ đến từ K League 1, giải vô địch quốc gia hàng đầu Hàn Quốc, vốn được đánh giá vượt trội về trình độ và kinh nghiệm.

Ở lượt trận thứ tư ngày 5-11, Phnom Penh Crown chịu thất bại đầu tiên khi thua Kitchee 1-2 trên sân khách.

Đội bóng Campuchia bị dẫn trước từ phút thứ 2, rồi mất người ở phút 45 khi Koeut Pich nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Dù chơi thiếu người, Phnom Penh Crown vẫn kiên cường gỡ hòa 1-1 nhờ bàn thắng của Guytho Mijland ở phút 86. Tuy nhiên, bàn thắng phút 90+1 của Kendy khiến họ phải nhận thất bại đáng tiếc.

Dẫu vậy, sau bốn lượt trận, Phnom Penh Crown vẫn dẫn đầu bảng H với 9 điểm, hơn đội xếp nhì Kitchee 4 điểm. Đáng chú ý, đại diện Campuchia vẫn đứng trên Gangwon FC của Hàn Quốc.

Như vậy, cả hai CLB Campuchia đều đang giữ vị trí trong nhóm có khả năng giành vé vào vòng knock-out, thành tích ít người nghĩ đến trước khi giải khởi tranh.

Sự tiến bộ của bóng đá CLB Campuchia thực tế đã được thể hiện từ mùa trước. Svay Rieng từng lọt vào chung kết AFC Challenge League 2025-2026, chỉ chịu thua Kuwait SC 3-4 sau hiệp phụ. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp họ giành ngôi á quân giải đấu.

Mùa này, cả hai đại diện Campuchia được góp mặt tại AFC Champions League Two, sân chơi cao hơn AFC Challenge League một cấp.

Với những kết quả gây bất ngờ trước các đối thủ Singapore, Hàn Quốc và Trung Quốc, bóng đá CLB Campuchia đang cho thấy bước tiến đáng chú ý trên đấu trường châu lục.

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    Chủ đề: bóng đá AFC châu Á campuchia AFC Champions League

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