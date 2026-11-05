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Trọng tài Malaysia bắt 2 trận của tuyển Việt Nam trong tháng 11

tác giả
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ
NGỌC LÊ

Các trận đấu của tuyển Việt Nam tại Giải giao hữu Casper Cup 2026 sẽ được điều hành bởi tổ trọng tài đến từ Malaysia.

Trọng tài Malaysia bắt 2 trận của tuyển Việt Nam trong tháng 11 - Ảnh 1.

Trọng tài Mohamad Nawal Bin Mohammad Zubir - Ảnh: VFF

Theo phân công của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trọng tài chính của cả 3 trận đấu gồm tuyển Việt Nam - Đài Bắc Trung Hoa (ngày 11-11), Đài Bắc Trung Hoa - Kyrgyzstan (ngày 14-11) và Việt Nam - Kyrgyzstan (ngày 17-11) là ông Mohamad Nawal Bin Mohammad Zubir.

Sinh năm 1995, trọng tài Mohamad Nawal Bin Mohammad Zubir dù còn trẻ nhưng đã có khá nhiều kinh nghiệm điều hành các trận đấu tại giải vô địch quốc gia Malaysia, các trận giao hữu quốc tế và V-League. Ông từng được mời sang Việt Nam điều hành trận đấu giữa Đà Nẵng và Thể Công Viettel thuộc vòng 20 V-League 2025 - 2026.

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18 trận gần nhất, trọng tài này rút ra 79 thẻ vàng, 3 thẻ đỏ gián tiếp, 4 thẻ đỏ trực tiếp và thổi 11 quả phạt đền.

Các trợ lý trọng tài bao gồm ông Mohd Arif Shamil Bin Abd Rasid và ông Nadziran Bin Eziz. Mohd Arif Shamil Bin Abd Rasid từng tham gia điều hành trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Iraq tại lượt trận cuối bảng D VCK Asian Cup 2023. 

Nadziran Bin Eziz từng sang Việt Nam làm nhiệm vụ tại V-League 2022, trong trận đấu giữa Thể Công Viettel và Bình Định. 

Sự tham gia điều hành của tổ trọng tài quốc tế cấp FIFA góp phần bảo đảm công tác chuyên môn cho các trận đấu tại Casper Cup 2026, giải đấu có sự tham dự của ba đội tuyển Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan, diễn ra từ 11 đến 17-11 trên sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình).

Trọng tài Malaysia bắt 2 trận của tuyển Việt Nam trong tháng 11 - Ảnh 3.Thấy gì từ danh sách FIFA Days tháng 11 của HLV Kim Sang Sik?

HLV Kim Sang Sik đã gọi 7 tân binh lên đội tuyển Việt Nam tham dự Giải giao hữu quốc tế - Casper Cup 2026 nhân dịp FIFA Days tháng 11.

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NGỌC LÊ
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    Chủ đề: tuyển Việt Nam trọng tài Malaysia Casper Cup

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