2 triệu người xem clip 'các ngôi sao Hàn Quốc nói xấu Son Heung Min'

Tên tuổi Son Heung Min tiếp tục là đề tài gây tranh cãi làng bóng đá Hàn Quốc - Ảnh: REUTERS

Ngày 4-11, tờ OSEN của Hàn Quốc đăng bài điều tra về tình trạng các video bị cắt ghép, gán lời thoại sai sự thật nhằm thổi bùng nghi án mâu thuẫn trong đội tuyển quốc gia, xoay quanh siêu sao Son Heung Min.

Theo OSEN, một video mang nội dung cáo buộc nhóm cầu thủ Kim Min Jae, Hwang In Beom, Hwang Hee Chan và Lee Kang In tìm cách cô lập đội trưởng Son Heung Min đã đạt hơn 2 triệu lượt xem, khoảng 17.000 lượt thích và 4.900 bình luận.

Điều đáng nói là video không đưa ra bằng chứng trực tiếp nào về những cáo buộc này.

Người đăng tải sử dụng các cảnh quay có thật trong buổi tập của tuyển Hàn Quốc, sau đó gắn phụ đề để biến những hành động bình thường thành dấu hiệu bất hòa.

Chẳng hạn, hình ảnh Hwang In Beom ngồi nhìn về phía Son Heung Min bị chú thích thành hành động nói xấu đội trưởng. Một cảnh Hwang Hee Chan và Lee Kang In cười đùa cũng bị diễn giải thành việc chế giễu Son.

Thậm chí, Kim Min Jae không xuất hiện trong một số khuôn hình nhưng vẫn bị người dựng video cáo buộc tham gia nói xấu đồng đội.

Nghiêm trọng hơn, một video khác còn gán cho Kim Min Jae câu nói mang ý nghĩa: "Nếu anh Son Heung Min không chịu rời đi thì chúng ta hãy tìm cách đẩy anh ấy ra ngoài".

OSEN khẳng định không có bản ghi âm, cuộc phỏng vấn hay chứng cứ nào xác nhận trung vệ này từng phát biểu như vậy.

Một trong số các video bị cắt ghép đưa vào video dựng chuyện - Nguồn: YOUTUBE

Sau khi hàng loạt bài báo Hàn Quốc lên tiếng vạch trần thông tin sai lệch, chủ kênh YouTube liên quan đã xóa kênh và biến mất.

Vụ việc bắt nguồn từ những đồn đoán sau trận Hàn Quốc thắng Uzbekistan 2-0 hôm 6-10. Khi đó, Kim Min Jae, Hwang In Beom và Hwang Hee Chan, đều sinh năm 1996, vướng tin đồn muốn đồng loạt chia tay đội tuyển.

Từ nghi vấn giải nghệ, câu chuyện bị đẩy sang hướng các cầu thủ bất mãn với vai trò thủ lĩnh của Son Heung Min.

Ngày 30-10, một video khác tiếp tục gây tranh cãi khi ghi lại cảnh Hwang Hee Chan đi ngang mà không đáp lại động tác đưa tay của Son trong trận gặp Ecuador. Tuy nhiên, đài YTN nhấn mạnh những hình ảnh đơn lẻ không đủ chứng minh hai cầu thủ có mâu thuẫn.

Hậu quả của làn sóng tin giả không chỉ dừng lại trên YouTube. Theo OSEN, nhiều cổ động viên tìm đến tài khoản mạng xã hội của Bayern Munich và Porto, lần lượt yêu cầu Kim Min Jae và Hwang In Beom giải nghệ hoặc bị loại khỏi đội bóng. Lee Kang In cũng hứng chịu những bình luận công kích dù không có chứng cứ cho thấy anh tham gia bất kỳ hành động cô lập nào. Báo chí Hàn Quốc cảnh báo việc biến nụ cười, ánh mắt hay một động tác bình thường thành bằng chứng mâu thuẫn đang gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh đội tuyển. Trong khi đó, HLV tạm quyền Roberto Moreno vẫn triệu tập Son Heung Min cùng các cầu thủ liên quan cho hai trận gặp Saudi Arabia và Qatar trong tháng 11. Ông cũng khẳng định Son tiếp tục giữ băng đội trưởng tuyển Hàn Quốc.