Nhật Bản tung đòn sốc, ghế chủ tịch FIFA của ông Infantino lung lay

Ông Kozo Tashima sẽ tranh cử với ông Infantino - Ảnh: REUTERS

Ngày 5-11, Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) công bố hậu thuẫn cựu chủ tịch Kozo Tashima tranh cử chủ tịch FIFA với ông Gianni Infantino vào tháng 3-2027.

Đòn bất ngờ với ông Infantino

Theo Soccer King, cả 14 thành viên ban lãnh đạo JFA nhất trí với quyết định này. Ông Tashima, 68 tuổi, lãnh đạo JFA giai đoạn 2016-2024, tham gia Hội đồng FIFA từ năm 2015.

Đây là bước đi gây bất ngờ. Bởi ngày 23-10, tại đại hội bất thường AFC ở Tokyo, chủ tịch Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa đã tuyên bố ủng hộ ông Infantino tái đắc cử.

Khi đó, chủ tịch JFA Tsuneyasu Miyamoto nói việc đồng hành cùng AFC là lập trường cơ bản của bóng đá Nhật Bản.

Ngày 5-11, ông Miyamoto giải thích JFA chưa chính thức ủng hộ chủ tịch Infantino. Đề cử ông Kozo Tashima cho thấy Nhật Bản không muốn bị ràng buộc bởi lựa chọn của lãnh đạo AFC.

Sự bất đồng đã bộc lộ từ cuối tháng 10. Ngày 24-10, cựu HLV tuyển Nhật Bản Takeshi Okada từ chức phó chủ tịch JFA, đúng một ngày sau tuyên bố của ông Sheikh Salman. JFA công bố quyết định này ngày 28-10.

Trong tuyên bố trên trang JFA, cựu HLV tuyển Nhật Bản ở World Cup 1998 và 2010 nhấn mạnh thể thao phải giữ được sự chính trực. Ông nói không thể chấp nhận hàng loạt cách xử lý của FIFA liên quan đến World Cup 2026, dù hiểu JFA có lý do thực tế để duy trì quan hệ tốt với AFC.

Từ tháng 7, ông Tashima đã phản đối đề xuất FIFA Forward Enterprise: thành lập công ty thương mại, bán cổ phần gắn với quyền khai thác các giải đấu FIFA, gồm World Cup, cho nhà đầu tư tư nhân. Kế hoạch trị giá hàng tỉ USD bị rút lại sau làn sóng chỉ trích.

Ông Infantino (phải) tưởng chừng được cả châu Á ủng hộ - Ảnh: AFC

Tháng 8, AFC từng cùng UEFA và CONCACAF lên án cách điều hành của FIFA là làm tổn hại nghiêm trọng niềm tin. Nhưng đến đại hội Tokyo ngày 23-10, Sheikh Salman đảo chiều, công khai tái khẳng định sự ủng hộ ông Infantino. Sự thay đổi ấy càng khiến giới chức Nhật Bản khó xử.

Phát biểu ngày 5-11, ông Tashima cho rằng FIFA cần được đưa trở lại quỹ đạo công bằng và minh bạch. Ông cũng nhắc đến tranh cãi về án thẻ đỏ của tuyển thủ Mỹ Folarin Balogun và vấn đề nhập cảnh của tuyển Iran tại World Cup 2026.

"Điều tồi tệ nhất là để ông Infantino tiếp tục tại vị mà không phải trải qua một cuộc bầu cử", ông Tashima nói. Ông cũng nhấn mạnh việc lên tiếng bảo vệ những giá trị của bóng đá Nhật Bản quan trọng hơn thắng thua trong cuộc đua.

Nhật Bản có thể bắt tay châu Âu

Việc một nhân vật có kinh nghiệm lâu năm trong Hội đồng FIFA, được JFA ủng hộ thống nhất, ra mặt đối đầu tạo thêm lựa chọn cho những liên đoàn không hài lòng với chủ tịch Infantino. Nhật Bản có vị thế lớn trong bóng đá châu Á và quan hệ rộng với châu Âu.

Đáng chú ý, UEFA từ ngày 8-10 đã công khai tuyên bố mất niềm tin vào ban lãnh đạo FIFA hiện nay và yêu cầu thay đổi nhân sự cấp cao.

Theo báo The Guardian ngày 5-11, ông Tashima đã tiếp xúc với giới chức UEFA tại Tokyo hồi tháng trước và được cho là nhận sự hậu thuẫn từ phía châu Âu. Tuy nhiên, UEFA chưa chính thức xác nhận ủng hộ ông.

Vụ từ chức của ông Okada khiến Nhật Bản thay đổi lập trường - Ảnh: REUTERS

Ngay tại châu Á, sự đồng thuận mà chủ tịch AFC tuyên bố cũng không tuyệt đối. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Jordan, Hoàng tử Ali bin Hussein, đã phản đối lập trường ủng hộ ông Infantino và khẳng định Jordan sẽ tự quyết lá phiếu. AFC bác bỏ những cáo buộc của ông về cách tổ chức đại hội, khiến bất đồng thêm công khai.

Tuy nhiên, ghế chủ tịch FIFA chưa thể xem là sắp đổi chủ. Muốn chính thức được đưa vào danh sách ứng viên, ông Tashima phải giành sự đề cử của ít nhất năm liên đoàn thành viên trước ngày 18-11. Cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA dự kiến diễn ra ngày 18-3-2027 tại Morocco, với 211 liên đoàn có quyền bỏ phiếu.

UEFA có 55 phiếu, châu Á có 46, nhưng mỗi liên đoàn bỏ phiếu độc lập. Trong khi châu Âu có nhiều tiếng nói phản đối, Infantino vẫn giữ được sự hậu thuẫn đáng kể tại châu Á, châu Phi và Nam Mỹ.

Tuy nhiên ở lần này, sự phản đối của một cường quốc bóng đá châu Á đã chuyển từ lời nói thành việc đưa người trực tiếp cạnh tranh. Nếu tìm được tiếng nói chung với UEFA, ông Tashima có thể biến cuộc bầu cử từng được xem là thủ tục thành cuộc đối đầu thực sự.