Người đưa Ronaldo lên tuyển Bồ Đào Nha: 'Cậu ấy đã quyết định đúng'

HLV Luiz Felipe Scolari (phải) là người đầu tiên triệu tập Ronaldo lên tuyển Bồ Đào Nha - Ảnh: AP

Ông Scolari đã gửi lời chúc tới Ronaldo thông qua một video, sau khi tiền đạo 41 tuổi thông báo chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha. Nhà cầm quân người Brazil bày tỏ sự trân trọng đối với học trò từng được ông trao cơ hội ra mắt năm 2003.

“Ronaldo, cậu đã đưa ra quyết định đúng đắn”, Scolari chia sẻ.

Chiến lược gia người Brazil đánh giá Ronaldo là một trong những cầu thủ chuyên nghiệp nhất ông từng dẫn dắt. Theo Scolari, tài năng vượt trội cùng sự nỗ lực giúp học trò thực hiện những mục tiêu trong sự nghiệp. Ông cũng dành lời khen cho Ronaldo về phẩm chất con người.

Nhắc lại thời điểm phát hiện Ronaldo, Scolari ghi nhận đóng góp của trợ lý Flavio Murtosa. Thông qua người cộng sự, ông có dịp quan sát cầu thủ trẻ đến từ Madeira và nhận thấy những phẩm chất đặc biệt của anh.

Ông Scolari khẳng định với tư cách một người bạn và người ngưỡng mộ Ronaldo, ông sẽ luôn ghi nhớ những gì học trò đã làm cùng mình và các đồng đội.

Nhà cầm quân này cũng gửi lời chúc tốt đẹp tới Ronaldo trong chặng đường tiếp theo.

Ngày 20-8-2003, Ronaldo có trận đầu tiên khoác áo tuyển Bồ Đào Nha trong chiến thắng giao hữu 1-0 trước Kazakhstan tại Chaves. Khi ấy, anh mới 18 tuổi, vừa chuyển từ Sporting sang Man United và được Scolari tung vào sân trong hiệp hai.

Trong giai đoạn Scolari dẫn dắt Bồ Đào Nha từ năm 2003 đến 2008, Ronaldo từng bước khẳng định vị trí. Hai thầy trò cùng trải qua trận chung kết Euro 2004 và hành trình vào bán kết World Cup 2006.

Ronaldo có 23 năm khoác áo tuyển Bồ Đào Nha - Đồ họa: THANH ĐỊNH

Sau 23 năm, Ronaldo khép lại sự nghiệp quốc tế với 234 trận và 146 bàn thắng, đều là kỷ lục của bóng đá nam cấp đội tuyển. Anh cùng Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016, Nations League 2019 và 2025.

Trong thông điệp chia tay ngày 5-11, Ronaldo cho biết đã đến lúc trao lại chiếc áo số 7 cho thế hệ tiếp theo. Anh vẫn tiếp tục thi đấu ở cấp câu lạc bộ trong màu áo Al Nassr.