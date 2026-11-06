Tuyển Bồ Đào Nha có thể mất gần 1 tỉ USD vì không có Ronaldo

Ronaldo không chỉ mang về thành tích mà còn tạo ra giá trị thương mại khổng lồ cho Bồ Đào Nha - Ảnh: INDEPENDENT

Hôm 5-11, Cristiano Ronaldo thông báo chia tay tuyển Bồ Đào Nha. Siêu sao này chia sẻ: "Gửi tới người dân Bồ Đào Nha, ngày tôi phải trao lại chiếc áo số 7 của đội tuyển quốc gia cuối cùng cũng đã đến.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy chiếc áo ấy chỉ thuộc về riêng mình. Nhưng trong suốt 23 năm qua, tôi đã có vinh dự và trách nhiệm được khoác lên mình chiếc áo đó, bảo vệ và mang nó tới những sân vận động trên khắp thế giới".

Ronaldo có thể đươc xem là huyền thoại vĩ đại nhất bóng đá Bồ Đào Nha, khi từng giành tới 5 Quả bóng vàng. Anh cũng giúp đội nhà giành chức vô địch Euro 2016, cùng với đó là 2 danh hiệu UEFA Nations League.

Ở tuổi 41, đóng góp của anh đã hạn chế nhiều. Do đó về mặt nhân sự, tuyển Bồ Đào Nha không chịu mất mát quá lớn khi vẫn còn nhiều tiền đạo chất lượng. Tuy nhiên về mặt thương mại, họ sẽ đối mặt với bài toán khó.

Trong suốt nhiều năm, hình ảnh của Ronaldo đã giúp cho Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) và đội tuyển nước nay nhận về những khoản thu khổng lồ. Giờ đây khi siêu sao này không còn xuất hiện, họ có nguy cơ mất đi nhiều khoản tiền béo bở.

Daniel Sa, giám đốc Viện Quản trị Marketing (IPAM) tại Porto, giải thích: "FPF không đánh mất sản phẩm của mình. Thứ họ mất đi là cá nhân giá trị nhất từng gắn liền với sản phẩm ấy".

Một nghiên cứu do IPAM thực hiện năm 2025 ước tính giá trị tiềm năng của thương hiệu Ronaldo lên đến 850 triệu euro (tương đương khoảng 956 triệu USD). Con số này tăng 325% so với năm 2020.

Hình ảnh của Ronaldo giúp cho hình ảnh của tuyển Bồ Đào Nha vươn đến những thị trường mới, nơi mà người hâm mộ dành nhiều tình cảm cho CR7.

"Sức nặng của thương hiệu Cristiano Ronaldo trong việc quảng bá quốc tế cho đội tuyển quốc gia là đặc biệt và khó có cầu thủ Bồ Đào Nha nào khác có thể làm được trong thời gian ngắn. Bồ Đào Nha không chỉ mất đi một cầu thủ xuất sắc mà còn mất đi một trong những bộ khuếch đại giúp mang tên tuổi của họ ra khắp toàn cầu", Daniel Sa nhận xét.